Tesla уже ищет на Тайване инженеров для своего американского мегазавода Terafab по выпуску чипов

Ещё в прошлом месяце стало известно, что Tesla приступила к поиску руководящего состава для своего совместного со SpaceX предприятия по выпуску чипов в Техасе. Позже выяснилось, что переговоры с поставщиками оборудования тоже ведутся, а теперь Reuters отмечает, что очередь дошла и до подбора инженерного персонала, причём на Тайване.

Источник изображения: TSMC

Выбор региона для поиска специалистов этого профиля очевиден, поскольку на острове сосредоточены передовые предприятия TSMC по выпуску чипов, а Tesla явно не заинтересована в самостоятельном выращивании кадров, рассчитывая «двигаться со скоростью света» при реализации задачи по строительству в США гигантского предприятия Terafab по выпуску чипов. На данном этапе Tesla разместила объявления о девяти инженерных вакансиях для Terafab, ориентируясь именно на соискателей с Тайваня. От последних требуется опыт работы в сфере производства передовых чипов не менее пяти лет.

Из описания Terafab в разделе сайта Tesla с вакансиями можно понять, что будущее предприятие будет подразумевать вертикальную интеграцию, охватывая выпуск не только вычислительных компонентов и памяти, но и их упаковку, а также изготовление фотомасок для них. Tesla надеется найти на Тайване инженеров, имеющих опыт в работе с техпроцессами от 7 до 2 нм включительно, а также передовыми технологиями упаковки чипов. Вакансии охватывают различные этапы производства чипов, что вполне учитывает желание Tesla организовать производство с вертикальной интеграцией процессов. Компания рассчитывает выпускать на Terafab как скоростную память типа HBM, так и вычислительные компоненты для периферийных решений, включая и пригодные для эксплуатации в условиях космоса. Напомним, что SpaceX намеревается активно развивать центры обработки данных космического базирования. Руководство TSMC вчера пояснило, что на строительство современной фабрики потребуется от двух до трёх лет, ещё пара лет уйдёт на масштабирование массового производства чипов, так что путь Tesla в этой сфере не будет лёгким.

Теги: terafab, тайвань, tesla, производство микросхем, вакансии
