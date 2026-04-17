SoftBank выпустит облигации на сумму $3,6 млрд, чтобы отдать деньги OpenAI

Капитализация OpenAI оценивается в $850 млрд, но стартап готовится к IPO, по итогам которого соответствующая сумма легко перевалит за $1 трлн. Пока же компании приходится полагаться на поддержку стратегических и институциональных инвесторов, некоторым из них уже приходится брать деньги в долг. По крайней мере, SoftBank собирается выпустить облигации на сумму $3,6 млрд, чтобы основную часть денег так или иначе передать OpenAI.

По информации Nikkei Asian Review, японская корпорация SoftBank согласовала параметры выпуска валютных облигаций, выручка от реализации которых будет направлена на рефинансирование кредитов, взятых ей для инвестиций в капитал OpenAI. На 22 апреля намечен выпуск валютных облигаций SoftBank: три транша в долларовом выражении на общую сумму $1,5 млрд будут сопутствовать тремя траншам в евро на общую сумму €1,75 млрд. Купонный доход варьируется от 6,375 до 8,5 % в год, сроки погашения — от 3,5 до 10 лет. По словам представителей SoftBank, интерес со стороны инвесторов к облигациям высок, а купонный доход соответствует ставкам на вторичном рынке, номинированным в валюте. Размещение облигаций состоится в Европе и Азии, но не в США или Японии.

Из вырученной от размещения облигаций суммы $2,5 млрд будут направлены на погашение других кредитов, связанных с инвестициями SoftBank в OpenAI. Японская корпорация располагает кредитной линией на сумму $40 млрд в японских и американских банках, рефинансировать кредиты из этого транша она начнёт в конце марта следующего года. В прошлый раз SoftBank выпускала валютные облигации в июле и октябре прошлого года, на общую сумму $6,5 млрд. Обеспечивать новый выпуск будут Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan и Mizuho Securities.