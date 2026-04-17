реклама
SoftBank выпустит облигации на сумму $3,6 млрд, чтобы отдать деньги OpenAI

Капитализация OpenAI оценивается в $850 млрд, но стартап готовится к IPO, по итогам которого соответствующая сумма легко перевалит за $1 трлн. Пока же компании приходится полагаться на поддержку стратегических и институциональных инвесторов, некоторым из них уже приходится брать деньги в долг. По крайней мере, SoftBank собирается выпустить облигации на сумму $3,6 млрд, чтобы основную часть денег так или иначе передать OpenAI.

Источник изображения: OpenAI

По информации Nikkei Asian Review, японская корпорация SoftBank согласовала параметры выпуска валютных облигаций, выручка от реализации которых будет направлена на рефинансирование кредитов, взятых ей для инвестиций в капитал OpenAI. На 22 апреля намечен выпуск валютных облигаций SoftBank: три транша в долларовом выражении на общую сумму $1,5 млрд будут сопутствовать тремя траншам в евро на общую сумму €1,75 млрд. Купонный доход варьируется от 6,375 до 8,5 % в год, сроки погашения — от 3,5 до 10 лет. По словам представителей SoftBank, интерес со стороны инвесторов к облигациям высок, а купонный доход соответствует ставкам на вторичном рынке, номинированным в валюте. Размещение облигаций состоится в Европе и Азии, но не в США или Японии.

Из вырученной от размещения облигаций суммы $2,5 млрд будут направлены на погашение других кредитов, связанных с инвестициями SoftBank в OpenAI. Японская корпорация располагает кредитной линией на сумму $40 млрд в японских и американских банках, рефинансировать кредиты из этого транша она начнёт в конце марта следующего года. В прошлый раз SoftBank выпускала валютные облигации в июле и октябре прошлого года, на общую сумму $6,5 млрд. Обеспечивать новый выпуск будут Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan и Mizuho Securities.

Теги: softbank, openai, ии, облигации, финансы
