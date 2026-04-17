Поставки iPhone в Китае в первом квартале взлетели на 20 %, хотя рынок просел на 4 %

Китайский рынок смартфонов отличается своей самобытностью, в первом квартале он тоже демонстрировал неожиданные тенденции, если опираться на данные свежего исследования Counterpoint Research. Если общий объём поставок смартфонов на рынок КНР в годовом сравнении сократился на 4 %, то у Apple поставки iPhone выросли сразу на 20 %.

При этом лидером китайского рынка смартфонов остаётся Huawei Technologies, которая хоть и увеличила объёмы поставок всего на 2 %, нарастила свою долю в годовом сравнении с 19 до 20 % — максимального уровня с четвёртого квартала 2020 года. Укреплению позиций Huawei способствовало улучшение ситуации с доступностью смартфонов серии Mate 80, а также государственные субсидии и скидки самого производителя. Динамика Apple в этом отношении была ещё более заметной, её доля за год выросла с 15 до 19 %, во многом благодаря высокому спросу на смартфоны семейства iPhone 17. По мнению аналитиков Counterpoint Research, высокая зависимость Huawei от китайских поставщиков компонентов идёт компании на пользу в условиях, когда импортные комплектующие дорожают, включая микросхемы памяти. Apple, тем не менее, также имеет серьёзные возможности по влиянию на цепочки поставок, и в крайнем случае сможет дольше жертвовать прибылью ради расширения своего присутствия на рынке в условиях подорожания смартфонов.

Oppo хоть и сохранила за собой третье место и 16 % китайского рынка, объёмы поставок смартфонов в первом квартале сократила на 5 %. Компания оказалась в числе первых, кто в середине марта объявил о росте цен на старые модели смартфонов. На спросе это сказалось негативно. Марка Realme теперь вернулась под крыло Oppo, в статистике Counterpoint Research как раз учитывается их совокупная доля. В отдельности же объёмы поставок смартфонов OnePlus в годовом сравнении выросли на 53 %, во многом благодаря популярности моделей Ace 6 и Turbo 6.

Vivo на четвёртом месте увеличила свою долю китайского рынка с 14 до 15 %, а также нарастила объёмы поставок смартфонов на 2 %, но прогресс был достигнут преимущественно благодаря популярности моделей среднего и нижнего ценовых диапазонов, поэтому в условиях роста цен на память подобная динамика должна себя исчерпать. Марка Honor на пятом месте сохранила долю в 13 %, но по объёмам поставок просела на 3 %. Замыкает шестёрку лидеров китайского рынка Xiaomi, чья доля упала с 19 до 12 %, а объёмы поставок буквально рухнули на 35 %. Как не раз отмечалось, сильная зависимость марки от доступных смартфонов подвергает бизнес Xiaomi серьёзному риску в условиях роста цен на память.

Все прочие компании на китайском рынке делят между собой 5 %, объёмы поставок их продукции в первом квартале сократились на 3 %. Эксперты Counterpoint Research ожидают, что спрос на смартфоны в этом году продолжит падать из-за роста цен, но июньские сезонные распродажи в Китае смогут способствовать его временному оживлению. Даже если по итогам всего 2026 года объёмы поставок смартфонов в Китае сократятся на 9 %, региональный рынок всё равно выступит лучше глобального.