Поставки iPhone в Китае в первом квартале взлетели на 20 %, хотя рынок просел на 4 %

Китайский рынок смартфонов отличается своей самобытностью, в первом квартале он тоже демонстрировал неожиданные тенденции, если опираться на данные свежего исследования Counterpoint Research. Если общий объём поставок смартфонов на рынок КНР в годовом сравнении сократился на 4 %, то у Apple поставки iPhone выросли сразу на 20 %.

При этом лидером китайского рынка смартфонов остаётся Huawei Technologies, которая хоть и увеличила объёмы поставок всего на 2 %, нарастила свою долю в годовом сравнении с 19 до 20 % — максимального уровня с четвёртого квартала 2020 года. Укреплению позиций Huawei способствовало улучшение ситуации с доступностью смартфонов серии Mate 80, а также государственные субсидии и скидки самого производителя. Динамика Apple в этом отношении была ещё более заметной, её доля за год выросла с 15 до 19 %, во многом благодаря высокому спросу на смартфоны семейства iPhone 17. По мнению аналитиков Counterpoint Research, высокая зависимость Huawei от китайских поставщиков компонентов идёт компании на пользу в условиях, когда импортные комплектующие дорожают, включая микросхемы памяти. Apple, тем не менее, также имеет серьёзные возможности по влиянию на цепочки поставок, и в крайнем случае сможет дольше жертвовать прибылью ради расширения своего присутствия на рынке в условиях подорожания смартфонов.

Oppo хоть и сохранила за собой третье место и 16 % китайского рынка, объёмы поставок смартфонов в первом квартале сократила на 5 %. Компания оказалась в числе первых, кто в середине марта объявил о росте цен на старые модели смартфонов. На спросе это сказалось негативно. Марка Realme теперь вернулась под крыло Oppo, в статистике Counterpoint Research как раз учитывается их совокупная доля. В отдельности же объёмы поставок смартфонов OnePlus в годовом сравнении выросли на 53 %, во многом благодаря популярности моделей Ace 6 и Turbo 6.

Vivo на четвёртом месте увеличила свою долю китайского рынка с 14 до 15 %, а также нарастила объёмы поставок смартфонов на 2 %, но прогресс был достигнут преимущественно благодаря популярности моделей среднего и нижнего ценовых диапазонов, поэтому в условиях роста цен на память подобная динамика должна себя исчерпать. Марка Honor на пятом месте сохранила долю в 13 %, но по объёмам поставок просела на 3 %. Замыкает шестёрку лидеров китайского рынка Xiaomi, чья доля упала с 19 до 12 %, а объёмы поставок буквально рухнули на 35 %. Как не раз отмечалось, сильная зависимость марки от доступных смартфонов подвергает бизнес Xiaomi серьёзному риску в условиях роста цен на память.

Все прочие компании на китайском рынке делят между собой 5 %, объёмы поставок их продукции в первом квартале сократились на 3 %. Эксперты Counterpoint Research ожидают, что спрос на смартфоны в этом году продолжит падать из-за роста цен, но июньские сезонные распродажи в Китае смогут способствовать его временному оживлению. Даже если по итогам всего 2026 года объёмы поставок смартфонов в Китае сократятся на 9 %, региональный рынок всё равно выступит лучше глобального.

Материалы по теме
Apple исправит ошибку с блокировкой iPhone из-за чешского спецсимвола
Apple распродала все запасы MacBook Neo — свежие заказы придут не раньше мая
Samsung тоже увеличила объёмы продаж смартфонов на падающем рынке, по версии IDC
На падающем рынке смартфонов Apple нарастила поставки iPhone и выбилась в лидеры
iPhone заняли половину топ-10 самых популярных смартфонов в четвёртом квартале 2025 года
Смартфоны Google Pixel 11 могут получить RGB-подсветку Pixel Glow на задней крышке
Теги: counterpoint research, apple, apple iphone, huawei, китай
counterpoint research, apple, apple iphone, huawei, китай
Telegram внезапно нормально заработал в России — но только на Android и с Premium-подпиской
Учёные подтвердили: частое использование ИИ влияет на мозг и снижает качество работы
Инвесторы насторожились: Сэм Альтман пытался направить деньги OpenAI в личные проекты
«Захотелось теперь отцом стать»: экспериментальный боевик Pragmata от Capcom стартовал в Steam с «крайне положительными» отзывами
Anthropic выпустила Claude Design — дизайнерский ИИ для тех, кто в дизайне ничего не понимает
Новая статья: Darwin’s Paradox! — платформер с душой и щупальцами. Рецензия 3 ч.
«Выглядит намного лучше, чем раньше»: три минуты «чистого геймплея» Heroes of Might & Magic: Olden Era воодушевили фанатов перед ранним доступом 5 ч.
Тизер нового компаньона в дополнении «Неисчислимый музеон» разочаровал фанатов Warhammer 40,000: Rogue Trader 6 ч.
Инсайдер: в Game Pass может появиться тариф с доступом только к эксклюзивам Xbox, а будущее Call of Duty в сервисе под вопросом 7 ч.
Глава Nvidia: у Китая уже есть всё, что нужно для обучения ИИ уровня Claude Mythos 8 ч.
Google рассказала, как правильно разрабатывать приложения для Android с помощью ИИ 9 ч.
Хардкорный шутер Road to Vostok от финского разработчика-одиночки стал хитом раннего доступа Steam — 200 тысяч копий менее чем за две недели 9 ч.
Microsoft переделывает «Пуск» с нуля: изменение размеров, отключение разделов и другие настройки 9 ч.
Steam запустили на Nintendo Switch 9 ч.
Apple исправит ошибку с блокировкой iPhone из-за чешского спецсимвола 9 ч.
Храним здесь, запускаем там: OCI и AWS подружили свои облачные сети 3 ч.
ИИ-стартап Cerebras поставит OpenAI ускорители ещё на $20 млрд 4 ч.
В США втихую запустили крупнейшую ветряную электростанцию — оператор опасался реакции Трампа 7 ч.
До 4 Тбайт китайской флеш-памяти со скоростью до 12 000 Мбайт/с — YMTC выпустила SSD Zhitai TiPlus 9100 7 ч.
Европейские стартапы обещают обогнать ИИ-чипы Nvidia по эффективности в 100 раз — но им не хватает денег и фабрик 7 ч.
Asus уточнила, какие блоки питания получат кабель ROG Equalizer 12V-2x6 с защитой от выгорания — это будет не бесплатно 9 ч.
OpenAI получит долю в конкуренте Nvidia в сфере ИИ-чипов 9 ч.
Строительство новых ЦОД забуксовало и это может затормозить всю отрасль ИИ 10 ч.
Apple распродала все запасы MacBook Neo — свежие заказы придут не раньше мая 11 ч.
Dreame представила в России передовые роботы-пылесосы и другие новинки 11 ч.