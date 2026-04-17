Tesla Cybertruck продаётся хуже ожиданий: 19 % машин за квартал Маск купил сам у себя

Воодушевление, которое сопровождало рыночный старт электрических пикапов Tesla Cybertruck, быстро сменилось горьким осознанием ограниченности спроса. Превратить громоздкую машину с причудливым дизайном в хит продаж Tesla не смогла в США, а за пределы страны она почти не поставлялась. В четвёртом квартале 19 % проданных Cybertruck Илон Маск (Elon Musk) буквально купил сам у себя.

Неравнодушный к этой теме ресурс Electrek сообщил со ссылкой на данные исследования S&P Global Mobility, что в четвёртом квартале в США на первичный учёт были поставлены 7071 электрический пикап Cybertruck. При этом 1279 из них достались аэрокосмической компании SpaceX всё того же Илона Маска, который возглавляет Tesla. Ещё 60 пикапов были распределены между тремя другими его компаниями: xAI, The Boring Company и Neuralink. Итого Маск в четвёртом квартале сам у себя приобрёл 1339 пикапов или 19 % проданных за период в США машин этой модели. По ценам того периода данная партия тянула более чем на $100 млн.

В этом году покупки Cybertruck компаниями Илона Маска продолжились, в январе было куплено 158 пикапов, ещё 67 штук перераспределились в феврале. На старте продаж осенью 2023 года Маск планировал, что Tesla будет выпускать по 250 000 пикапов ежегодно. Пока объёмы продаж едва дотягивают до 20 000 машин в год, причём Маску приходится буквально самому помогать себе в улучшении статистики. В феврале была представлена самая доступная версия Cybertruck за $60 000, но она доберётся до первых клиентов только в текущем квартале. Возможно, более демократичная цена хотя бы на время возродит интерес к пикапу среди сторонних покупателей, не связанных с компаниями Илона Маска.