Tesla Cybertruck продаётся хуже ожиданий: 19 % машин за квартал Маск купил сам у себя

Воодушевление, которое сопровождало рыночный старт электрических пикапов Tesla Cybertruck, быстро сменилось горьким осознанием ограниченности спроса. Превратить громоздкую машину с причудливым дизайном в хит продаж Tesla не смогла в США, а за пределы страны она почти не поставлялась. В четвёртом квартале 19 % проданных Cybertruck Илон Маск (Elon Musk) буквально купил сам у себя.

Неравнодушный к этой теме ресурс Electrek сообщил со ссылкой на данные исследования S&P Global Mobility, что в четвёртом квартале в США на первичный учёт были поставлены 7071 электрический пикап Cybertruck. При этом 1279 из них достались аэрокосмической компании SpaceX всё того же Илона Маска, который возглавляет Tesla. Ещё 60 пикапов были распределены между тремя другими его компаниями: xAI, The Boring Company и Neuralink. Итого Маск в четвёртом квартале сам у себя приобрёл 1339 пикапов или 19 % проданных за период в США машин этой модели. По ценам того периода данная партия тянула более чем на $100 млн.

В этом году покупки Cybertruck компаниями Илона Маска продолжились, в январе было куплено 158 пикапов, ещё 67 штук перераспределились в феврале. На старте продаж осенью 2023 года Маск планировал, что Tesla будет выпускать по 250 000 пикапов ежегодно. Пока объёмы продаж едва дотягивают до 20 000 машин в год, причём Маску приходится буквально самому помогать себе в улучшении статистики. В феврале была представлена самая доступная версия Cybertruck за $60 000, но она доберётся до первых клиентов только в текущем квартале. Возможно, более демократичная цена хотя бы на время возродит интерес к пикапу среди сторонних покупателей, не связанных с компаниями Илона Маска.

Поставки электромобилей Tesla рухнули на 14 % за первый квартал — продано всего 358 000 штук
Продажи электромобилей рухнули: Tesla впервые в истории отчиталась о падении годовой выручки
Братская помощь: SpaceX купила больше тысячи провальных Cybertruck для улучшения отчётности Tesla
Автопилот едва не завёл Tesla под поезд, прорвавшись через закрытый шлагбаум
Илон Маск намерен «со скоростью света» закупать оборудование для выпуска чипов на гигантском заводе Terafab
Rolls-Royce анонсировала роскошный электрический кабриолет Project Nightingale — выпустят всего сто экземпляров
Теги: tesla, tesla cybertruck, электромобиль, пикап, илон маск
Telegram внезапно нормально заработал в России — но только на Android и с Premium-подпиской
Учёные подтвердили: частое использование ИИ влияет на мозг и снижает качество работы
Инвесторы насторожились: Сэм Альтман пытался направить деньги OpenAI в личные проекты
«Захотелось теперь отцом стать»: экспериментальный боевик Pragmata от Capcom стартовал в Steam с «крайне положительными» отзывами
Anthropic выпустила Claude Design — дизайнерский ИИ для тех, кто в дизайне ничего не понимает
Новая статья: Darwin’s Paradox! — платформер с душой и щупальцами. Рецензия 3 ч.
«Выглядит намного лучше, чем раньше»: три минуты «чистого геймплея» Heroes of Might & Magic: Olden Era воодушевили фанатов перед ранним доступом 5 ч.
Тизер нового компаньона в дополнении «Неисчислимый музеон» разочаровал фанатов Warhammer 40,000: Rogue Trader 6 ч.
Инсайдер: в Game Pass может появиться тариф с доступом только к эксклюзивам Xbox, а будущее Call of Duty в сервисе под вопросом 7 ч.
Глава Nvidia: у Китая уже есть всё, что нужно для обучения ИИ уровня Claude Mythos 8 ч.
Google рассказала, как правильно разрабатывать приложения для Android с помощью ИИ 9 ч.
Хардкорный шутер Road to Vostok от финского разработчика-одиночки стал хитом раннего доступа Steam — 200 тысяч копий менее чем за две недели 9 ч.
Microsoft переделывает «Пуск» с нуля: изменение размеров, отключение разделов и другие настройки 9 ч.
Steam запустили на Nintendo Switch 9 ч.
Apple исправит ошибку с блокировкой iPhone из-за чешского спецсимвола 9 ч.
Храним здесь, запускаем там: OCI и AWS подружили свои облачные сети 3 ч.
ИИ-стартап Cerebras поставит OpenAI ускорители ещё на $20 млрд 4 ч.
В США втихую запустили крупнейшую ветряную электростанцию — оператор опасался реакции Трампа 7 ч.
До 4 Тбайт китайской флеш-памяти со скоростью до 12 000 Мбайт/с — YMTC выпустила SSD Zhitai TiPlus 9100 7 ч.
Европейские стартапы обещают обогнать ИИ-чипы Nvidia по эффективности в 100 раз — но им не хватает денег и фабрик 7 ч.
Asus уточнила, какие блоки питания получат кабель ROG Equalizer 12V-2x6 с защитой от выгорания — это будет не бесплатно 9 ч.
OpenAI получит долю в конкуренте Nvidia в сфере ИИ-чипов 9 ч.
Строительство новых ЦОД забуксовало и это может затормозить всю отрасль ИИ 10 ч.
Apple распродала все запасы MacBook Neo — свежие заказы придут не раньше мая 11 ч.
Dreame представила в России передовые роботы-пылесосы и другие новинки 11 ч.