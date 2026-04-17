Глава Nvidia: у Китая уже есть всё, что нужно для обучения ИИ уровня Claude Mythos

Глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заявил, что Китай уже обладает вычислительными мощностями и возможностями центров обработки данных, достаточными для обучения моделей ИИ уровня Claude Mythos от Anthropic.

По данным блокчейн-издания Cointelegraph, генеральный директор Nvidia в подкаст-интервью с Двокешем Пателем (Dwokesh Patel) сказал: «Mythos был обучен на относительно обычном уровне вычислительных ресурсов». Он продолжил, отметив, что вычислительные ресурсы Китая огромны. По его словам, Поднебесная производит 60 % мирового объёма чипов общего назначения и находится на самом высоком в мире уровне вычислительных ресурсов. Он добавил, что в Китае работают 50 % мировых учёных и исследователей в области ИИ, а страна обладает изобилием энергоресурсов, чтобы обеспечить достаточную основу для высокоэффективного обучения ИИ.

Заявление Хуанга прозвучало после того, как Anthropic в начале апреля открыла ограниченный доступ к предварительной версии своей новой ИИ-модели Mythos, предназначенной для поиска критических уязвимостей и отражения киберугроз. Инструмент доступен лишь избранным корпорациям, поскольку его навыки взлома систем признаны слишком опасными для публичного выпуска.

По информации южнокорейского издания Digital Today, модель обнаружила множество уязвимостей, при этом 99 % из них до сих пор не исправлены. 13 апреля Институт безопасности ИИ (AISI) сообщил, что Claude Mythos может проводить многоэтапные атаки на уязвимые сети и автономно находить и использовать уязвимости. По его оценкам, такие задачи могут занимать у экспертов несколько дней.