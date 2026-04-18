AMD достигла рекордной капитализации в $454 млрд, почти на треть обойдя Intel

Долгое время AMD довольствовалась примерно десятой частью выручки Intel, но в последние десять лет ситуация начала меняться не в лучшую для последней сторону. Фондовый рынок реагировал на это соответствующим образом, и сейчас акции AMD в несколько раз дороже Intel, да и сама капитализация первой из компаний находится на рекордном уровне.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

Как отметили представители Tom’s Hardware, хорошая квартальная отчётность TSMC и ASML, которая подтвердила сохранение спроса на вычислительные компоненты для инфраструктуры ИИ, позволила курсу акций AMD достичь рекордного уровня $278 за штуку, а капитализации вырасти до исторического максимума в $454 млрд. Для сравнения, Intel при курсе акций $68,5 за штуку имеет капитализацию не более $344 млрд.

Выручка AMD за прошлый год составила $34,6 млрд, увеличившись на 34 %, а операционная прибыль возросла на 27 %. Фондовый рынок чаще всего закладывает в текущий спрос на акции эмитентов их потенциал будущего успеха. Как известно, вслед за GPU и памятью в дефиците оказались центральные процессоры для серверных систем, а Intel и AMD как раз являются их основными поставщиками. Облачные гиганты также активно наращивают поставки процессоров собственной разработки, которые в большинстве своём используют архитектуру Arm. По этой причине курс акций этого британского холдинга с начала марта тоже растёт, сейчас он находится на отметке $165 и позволяет оценить компанию в $174 млрд.

Успех AMD на фондовом рынке прослеживается с 2017 года, когда процессоры с архитектурой Zen начали укреплять позиции компании в профильном сегменте. Примерно к 2020 году капитализации AMD удалось перевалить за $100 млрд. Дальше рост котировок уже позволил компании кратно увеличить свою рыночную капитализацию, которая сейчас достигает $454 млрд. На этой неделе акции AMD выросли в цене на 13 %, а в целом они подорожали на 42 % по итогам 13 последовательных торговых сессий, что стало самым продолжительным ралли в истории компании за последние 20 лет. Впрочем, главным выгодоприобретателем бума ИИ пока остаётся Nvidia, чья капитализация на этой неделе достигла $4,82 трлн, лишь чуть-чуть уступая историческому рекорду в $4,92 трлн, который был установлен 21 октября прошлого года.

Теги: amd, intel, акции, капитализация, ии-бум
amd, intel, акции, капитализация, ии-бум
