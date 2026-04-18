SpaceX обвинила Blue Origin в том, что антенны спутниковой сети TeraWave создадут помехи для 10 млн абонентов Starlink

SpaceX оспорила в Федеральной комиссии по связи США (FCC) схему управления спутниками Blue Origin. Компания заявляет, что ненаправленные антенны проекта TeraWave создадут помехи в совместно используемых радиодиапазонах и затронут более 10 млн абонентов Starlink.

Blue Origin планирует построить спутниковую систему широкополосного доступа терабитного класса TeraWave из 5408 спутников для корпоративных и государственных клиентов. Управлять группировкой компания намерена через ненаправленные антенны с низким коэффициентом усиления в полосах 18,8–19,3 ГГц, 71–76 ГГц и 81–86 ГГц диапазонов Ка и E — тех же, что Starlink использует для приёма и передачи данных.

По расчётам SpaceX, ненаправленные антенны формируют зоны радиопокрытия размером с континент вместо узких лучей, требуют существенно большей мощности и сильнее подвержены атмосферному затуханию. «Если Blue Origin будет использовать ненаправленные антенны, ей придётся применять узкополосные сигналы с высокой спектральной плотностью мощности, чтобы компенсировать низкий коэффициент усиления антенн системы управления. Это создаст значительные помехи для восходящих и нисходящих линий связи SpaceX в совместно используемых полосах частот», — говорится в заявлении. Отдельно SpaceX выразила сомнения в готовности Blue Origin согласовывать технические параметры с другими операторами.

SpaceX не требует отклонить заявку, но настаивает на переходе к направленным линиям связи диапазона E с высоким коэффициентом усиления: они формируют узкие лучи и не создают помех в магистральных каналах. Blue Origin на запрос о комментариях не ответила.

После того как FCC приняла заявку TeraWave к рассмотрению, к делу подключились другие операторы. AST SpaceMobile, создающая сеть прямой спутниковой связи с мобильными телефонами, потребовала обязать Blue Origin провести технические испытания и наладить координацию для предотвращения взаимных помех. Viasat пошла дальше и подала петицию об отклонении предложения Blue Origin, указав, что оно закроет возможность более эффективного использования частотного спектра и создаст неприемлемые риски радиопомех для других операторов.