Дефицит процессоров бьёт по рынку сильнее, чем рынок памяти

По словам представителей компьютерной отрасли, на которых традиционно ссылается ресурс DigiTimes, дефицит центральных процессоров сильнее нарушает цепочки поставок, чем дефицит памяти, поскольку последнюю хотя бы можно купить по завышенным ценам, а вот процессоров просто нет в наличии. В случае с продукцией Intel многое будет зависеть от уровня выхода годной продукции по технологии 18A.

Определённый ассортимент центральных процессоров, по словам источника, полностью отсутствует в продаже, их нельзя купить за любые деньги, причём речь идём о продукции как Intel, так и AMD. Компания Intel, которая долго зависела от TSMC в получении кристаллов для своих процессоров, теперь начинает больше полагаться на собственные возможности и технологию Intel 18A, но уровень выхода годной продукции в её рамках пока не позволяет наладить поставки процессоров в нужных рынку количествах.

Оба основных поставщика центральных процессоров недавно подняли цены на 10–15 %, чтобы покрыть возросшие затраты на их производство. В сегменте ноутбуков участники рынка не ожидают в ближайшее время дальнейшего роста цен, поскольку всё начинает упираться в физические ограничения поставок, и просто поднимать цены нет особого смысла. Наиболее дефицитны сейчас процессоры Intel Raptor Lake образца 2022 года. Предлагаемые поставщиками сроки ожидания этих процессоров очень растянуты и при этом не гарантируют получения товара в конечном итоге.

В текущем году Intel может снять с производства Raptor Lake, после чего клиенты Intel вынуждены будут переходить на Arrow Lake и Panther Lake. Последние остаются достаточно дорогими, поэтому рынок наверняка сконцентрируется на семействе Arrow Lake.

Нелегко приходится производителям промышленных ПК, поскольку Intel контролировала примерно 90 % процессоров для этого сегмента, и сейчас просто не может ничего предложить своим клиентам в условиях возникшего дефицита. В потребительском сегменте спрос на ПК может снизиться во второй половине этого года из-за возросших цен, ведь дефицит памяти будет этому способствовать. В случае с Intel улучшение уровня выхода годной продукции по технологии 18A должно позволить отчасти облегчить ситуацию с доступностью чипов.

В первом квартале поставки ПК превысили ожидания рынка, но в оставшиеся месяцы 2026 года спрос может снизиться до такого уровня, что по итогам года в целом рынок ПК сократится по сравнению с предыдущим. Дефицит недорогих моделей процессоров Intel ещё в прошлом году заставит многих производителей ПК переключиться на процессоры AMD, но теперь и их не хватает. Бум ИИ вынудил контрактных производителей сосредоточиться на выпуске GPU, микросхем памяти, попутно возник дефицит сопутствующих компонентов, и центральные процессоры просто не оказались в числе приоритетных направлений.