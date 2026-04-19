Samsung закрыла приём заказов на LPDDR4/4X и направит освободившиеся мощности на выпуск 1c DRAM

Samsung Electronics официально прекратила приём новых заказов на мобильную DRAM стандартов LPDDR4 и LPDDR4X: оба продукта, находившиеся в массовом производстве более десяти лет, подошли к концу своего жизненного цикла (EOL). Переоснащение соответствующих производственных линий ожидается в I квартале 2027 года — это ускорит переход Samsung к более современным технологиям.

Решение затрагивает собственное мобильное подразделение Samsung MX и чипмейкеров — в частности, Qualcomm, — часть решений которых работает на LPDDR4/4X. Клиентам, успевшим сформировать складские запасы, предстоит пересмотреть долгосрочные планы закупок.

Остановка производства LPDDR4/4X задержалась из-за стабильно высокого спроса со стороны клиентов. LPDDR4 и LPDDR4X выпускались восемь–десять лет и стали базовыми решениями для большинства смартфонов, планшетов и ноутбуков. Серия LPDDR отличалась низковольтным дизайном и превосходила стандартную DRAM по энергоэффективности.

Переход на LPDDR5 обусловлен разрывом в производительности: максимальная скорость передачи данных нового стандарта — 6,4 Гбит/с, что на 50 % выше потолка LPDDR4X в 4,3 Гбит/с. По мере исчерпания запасов LPDDR4X Samsung намерена полностью перейти на LPDDR5. Разрыв уже проявляется на уровне устройств: процессор Exynos 1330 поддерживает оба стандарта, и разные партии смартфонов Galaxy A17 могут выйти с разными спецификациями памяти.

Часть клиентов форсирует разработку чипов следующего поколения, чтобы успеть к исчерпанию запасов LPDDR4/4X. Производитель автомобильных чипов Telechips, который специализируется на полупроводниках для систем ADAS и IVI, переориентировал разработку с LPDDR4/4X на LPDDR5/LPDDR5X по запросу клиентов.

Samsung параллельно переоснащает остановленные производственные линии на которых выпускалась память 2D NAND-флеш и перепрофилирует их под выпуск 1c DRAM, которая остаётся главным узким местом мощностей компании. Перевод LPDDR4/4X в статус конца жизненного цикла вписывается в стратегию концентрации ресурсов на передовых технологических нормах, которые станут ключевыми индикаторами конкурентоспособности Samsung в сегменте памяти.

Теги: samsung, память, lpddr4, lpddr4x, производство микросхем
