реклама
Илон Маск хочет натравить американских регуляторов на европейских коллег за дискриминацию SpaceX на рынке ЕС

Имеющийся у Илона Маска (Elon Musk) политический опыт можно трактовать по-разному, но ещё в начале этого года он был вхож в Белый дом, а потому по привычке продолжает использовать свои связи для решения проблем в бизнесе. Готовящийся в ЕС законопроект может поставить SpaceX в невыгодное положение по сравнению с европейскими игроками рынка космических услуг, поэтому Маск уже сейчас жалуется властям США.

Источник изображения: SpaceX

Как уточняет The Telegraph, аэрокосмическая компания SpaceX подала жалобу в Федеральную комиссию США по связи (FCC) с призывом подготовить ответные меры в отношении европейских игроков рынка, поскольку Илона Маска настораживает законопроект ЕС, который будет регулировать региональный рынок аэрокосмических услуг, ставя иностранные компании в заведомо невыгодное положение, обременяя их непропорциональными обязательствами. Если Маск добьётся своего, то европейские аэрокосмические компании при осуществлении деятельности в юрисдикции США будут подвергаться строгому лицензированию, постоянным проверкам и работать под угрозой крупных штрафов в случае выявления нарушений. По мнению SpaceX, зарубежные правительства, включая европейские, «прибегают к несправедливой и дискриминационной регуляторной политике».

Жалоба SpaceX в адрес FCC стала частью расследования последнего из ведомств в отношении антимонопольных нарушений в ЕС применительно к американской аэрокосмической отрасли. Возглавляющий FCC Брендан Карр (Brendan Carr) уже предупредил, что ведомство может наложить ограничения на деятельность европейских аэрокосмических компаний, если законопроект о регулировании данного вида бизнеса в ЕС будет принят в нынешнем виде. В прошлом месяце FCC заявила, что этот законопроект накладывает на американские компании «неприемлемое регуляторное бремя», вводя «нетарифные барьеры» для выхода на европейский рынок.

Новый законопроект подразумевает, что американские аэрокосмические компании для работы в ЕС должны будут получать специальные лицензии, а также подчиняться строгим правилам в сфере безопасности для окружающей среды, включая «световое загрязнение». Те компании, которые не будут соответствовать этим требованиям, могут лишиться доступа к европейскому рынку аэрокосмических услуг. Закон предоставляет право европейским регуляторам посещать с проверками зарубежные стартовые площадки иностранных компаний, и в США подобные полномочия считают избыточными с точки зрения безопасности. Нарушителям нового европейского закона могут быть выписаны оборотные штрафы в размере до двух процентов от годовой выручки.

По мнению SpaceX, некоторые из правил, предусмотренных европейским законопроектом, технически невыполнимы. Кроме того, американская компания считает дискриминационными некоторые меры, относящиеся к группировкам спутников, насчитывающим более 1000 космических аппаратов. Дочерняя компания Starlink как раз попала бы под эти европейские ограничения. Стычка Маска и европейских законодателей насторожила регуляторов в Великобритании, которые заявили о готовности тщательно следить за развитием событий в этой сфере. По мнению властей ЕС, новый законопроект призван создать единое правое поле для осуществления бизнеса в космосе, стимулировать инновации и помогать стартапам развиваться.

Материалы по теме
SpaceX обвинила Blue Origin в том, что антенны спутниковой сети TeraWave создадут помехи для 10 млн абонентов Starlink
Первая миссия SpaceX на Марс: NASA утвердило запуск европейского ровера Rosalind Franklin
Starlink продолжает бурный рост: число пользователей увеличилось более чем вдвое
Blue Origin впервые повторно использовала первую ступень огромной ракеты New Glen
NASA хочет устроить на Луне пожар и изучить его физику
На зонде «Вояджер-1» отключили один из приборов ради экономии энергии — межзвёздный полёт продолжается
Теги: spacex, starlink, илон маск, евросоюз, законопроект
Soft
Hard
Тренды 🔥
Российский датамайнер нашёл в Resident Evil Requiem следы горячо ожидаемого режима
Capcom похвасталась «мощным стартом» Pragmata — миллион проданных копий за два дня
Глава Anthropic предрёк исчезновение инженерных профессий — и открыл 429 вакансий с зарплатой до $405 000 в год
Продажи пиратского симулятора выживания Windrose превысили 1 млн копий, а пиковый онлайн в Steam — 222 тыс. игроков
Обновление iOS 26.4.1 окирпичивает iPhone, на которых установлено приложение Telega
Vitality разгромила Spirit в финале IEM Rio 2026 и выиграла $1 млн в золотых слитках в гонке Grand Slam 24 мин.
Спустя 28 лет фанаты раскрыли «один из старейших» секретов The Elder Scrolls — что скрывается под женскими юбками в Redguard 33 мин.
Регуляторы увидели в ИИ-модели Anthropic Mythos угрозу для банковской системы 2 ч.
Инсайдер: Far Cry 7 угодила в «ад», ремейк Splinter Cell не выйдет в 2026 году, а Assassin’s Creed Black Flag Resynced покажут 23 апреля 4 ч.
АНБ США продолжает использовать Anthropic Mythos, несмотря на запрет 4 ч.
Продажи No Rest for the Wicked перевалили за 1,7 млн копий — ролевой экшен уже два года находится в раннем доступе 5 ч.
ФГУП «ГлавНИВЦ» развивает сотрудничество с российским разработчиком «Базис» 5 ч.
ИИ-модель Mythos заставила власти США пойти на контакт с «угрожающей национальной безопасности» Anthropic 19 ч.
Microsoft добавила ИИ-агента на панель задач Windows 11 22 ч.
App Store снова процветает — этому мог способствовать ИИ 23 ч.
Набирающий силу профсоюз Samsung намерен запустить 18-дневную забастовку в мае 14 мин.
На IMEI сто рублей: новый закон может сделать смартфоны в России дороже, но операторы уже готовы распорядиться деньгами 15 мин.
Для самых мощных видеокарт: Micron начала поставки 3-Гбайт чипов GDDR7 со скоростью 32 Гбит/с 22 мин.
DEScycle поможет Cisco восстанавливать металлы из её оборудования 23 мин.
«Однодолларовый» одноплатник BeagleConnect Zepto получил микроконтроллер Texas Instruments 43 мин.
Ракета Blue Origin вывела спутник на неправильную орбиту — теперь аппарат BlueBird 7 вернут на Землю 3 ч.
Huawei выпустила умные часы Watch Buds 2 со встроенными наушниками 3 ч.
Представлен Huawei Vision Smart Screen S7 Pro — телевизор с Mini-LED, HarmonyOS 4.3 и ИИ-функциями 3 ч.
Еврокомиссия выбрала четырёх поставщиков суверенных облачных услуг: Post Telecom, StackIT, Scaleway и Proximus разделят €180 млн 3 ч.
Intel наращивает мощности: закупки оборудования взлетели в полтора раза 4 ч.