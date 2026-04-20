Илон Маск хочет натравить американских регуляторов на европейских коллег за дискриминацию SpaceX на рынке ЕС

Имеющийся у Илона Маска (Elon Musk) политический опыт можно трактовать по-разному, но ещё в начале этого года он был вхож в Белый дом, а потому по привычке продолжает использовать свои связи для решения проблем в бизнесе. Готовящийся в ЕС законопроект может поставить SpaceX в невыгодное положение по сравнению с европейскими игроками рынка космических услуг, поэтому Маск уже сейчас жалуется властям США.

Как уточняет The Telegraph, аэрокосмическая компания SpaceX подала жалобу в Федеральную комиссию США по связи (FCC) с призывом подготовить ответные меры в отношении европейских игроков рынка, поскольку Илона Маска настораживает законопроект ЕС, который будет регулировать региональный рынок аэрокосмических услуг, ставя иностранные компании в заведомо невыгодное положение, обременяя их непропорциональными обязательствами. Если Маск добьётся своего, то европейские аэрокосмические компании при осуществлении деятельности в юрисдикции США будут подвергаться строгому лицензированию, постоянным проверкам и работать под угрозой крупных штрафов в случае выявления нарушений. По мнению SpaceX, зарубежные правительства, включая европейские, «прибегают к несправедливой и дискриминационной регуляторной политике».

Жалоба SpaceX в адрес FCC стала частью расследования последнего из ведомств в отношении антимонопольных нарушений в ЕС применительно к американской аэрокосмической отрасли. Возглавляющий FCC Брендан Карр (Brendan Carr) уже предупредил, что ведомство может наложить ограничения на деятельность европейских аэрокосмических компаний, если законопроект о регулировании данного вида бизнеса в ЕС будет принят в нынешнем виде. В прошлом месяце FCC заявила, что этот законопроект накладывает на американские компании «неприемлемое регуляторное бремя», вводя «нетарифные барьеры» для выхода на европейский рынок.

Новый законопроект подразумевает, что американские аэрокосмические компании для работы в ЕС должны будут получать специальные лицензии, а также подчиняться строгим правилам в сфере безопасности для окружающей среды, включая «световое загрязнение». Те компании, которые не будут соответствовать этим требованиям, могут лишиться доступа к европейскому рынку аэрокосмических услуг. Закон предоставляет право европейским регуляторам посещать с проверками зарубежные стартовые площадки иностранных компаний, и в США подобные полномочия считают избыточными с точки зрения безопасности. Нарушителям нового европейского закона могут быть выписаны оборотные штрафы в размере до двух процентов от годовой выручки.

По мнению SpaceX, некоторые из правил, предусмотренных европейским законопроектом, технически невыполнимы. Кроме того, американская компания считает дискриминационными некоторые меры, относящиеся к группировкам спутников, насчитывающим более 1000 космических аппаратов. Дочерняя компания Starlink как раз попала бы под эти европейские ограничения. Стычка Маска и европейских законодателей насторожила регуляторов в Великобритании, которые заявили о готовности тщательно следить за развитием событий в этой сфере. По мнению властей ЕС, новый законопроект призван создать единое правое поле для осуществления бизнеса в космосе, стимулировать инновации и помогать стартапам развиваться.