Tesla номинально запустила роботакси ещё в двух городах Техаса

На этой неделе Tesla опубликует подробный отчёт о результатах деятельности в прошлом квартале, поэтому ей жизненно необходимо было заявить в эти дни о каком-то важном достижении. Поскольку фокус бизнеса компании под давлением Илона Маска (Elon Musk) смещается в сторону роботакси и человекоподобных роботов, запуск фирменного сервиса беспилотных такси в двух дополнительных городах Техаса стал для Tesla искомым информационным поводом.

Компания сообщила, что теперь фирменная услуга по перевозке пассажиров на роботакси стала доступна в Хьюстоне и Далласе. До недавних пор воспользоваться ею могли только строго отбираемые по предварительным заявкам клиенты в Остине, где соответствующий сервис начал работать в июне прошлого года. Кстати, его территория обслуживания за это время выросла почти в десять раз до 635 квадратных километров, а вот количество машин пропорционально не изменилось, поэтому желающим проехаться на фирменном роботакси до сих пор приходиться долго ожидать своей очереди. Кроме того, почти все фирменные роботакси в Остине сохранили страхующих водителей в салоне, хотя из некоторых машин они были «отселены» в следующие за таксомотором по пятам электромобили сопровождения.

О параметрах эксплуатации роботакси в Хьюстоне и Далласе мало что известно, как поясняет Electrek. Судя по заявлениям самой Tesla, в первом городе охвачена территория площадью 39 квадратных километров, в Далласе она чуть больше — около 91 квадратного километра. Отслеживая доступность сервиса в новых населённых пунктах при помощи специального сервиса, представители Electrek пришли к выводу, что там пока курсируют одна или две машины. Надо сказать, что даже в Остине, спустя десять месяцев после запуска сервиса, в местном автономном таксопарке Tesla насчитывается около 80 машин, но одновременно на линии находятся не более 12 штук из них. При этом Илон Маск обещал, что к концу прошлого года в одном только Остине будет работать 500 машин, а в Калифорнии их количество превысит 1000 штук. Добавим, что в Сан-Франциско такси Tesla пока работают с водителями за рулём из-за особенностей местного законодательства, поэтому относить эту территорию к деятельности именно роботакси позволяет себе разве что сама Tesla.

Для сравнения, конкурирующая Waymo осуществляет перевозки на беспилотных такси в 10 крупных городах США, в неделю они выполняют 500 000 поездок на коммерческой основе, а к концу текущего года это количество удвоится. Совокупный парк беспилотных такси Waymo в США насчитывает около 2500 машин.