Tesla номинально запустила роботакси ещё в двух городах Техаса

На этой неделе Tesla опубликует подробный отчёт о результатах деятельности в прошлом квартале, поэтому ей жизненно необходимо было заявить в эти дни о каком-то важном достижении. Поскольку фокус бизнеса компании под давлением Илона Маска (Elon Musk) смещается в сторону роботакси и человекоподобных роботов, запуск фирменного сервиса беспилотных такси в двух дополнительных городах Техаса стал для Tesla искомым информационным поводом.

Компания сообщила, что теперь фирменная услуга по перевозке пассажиров на роботакси стала доступна в Хьюстоне и Далласе. До недавних пор воспользоваться ею могли только строго отбираемые по предварительным заявкам клиенты в Остине, где соответствующий сервис начал работать в июне прошлого года. Кстати, его территория обслуживания за это время выросла почти в десять раз до 635 квадратных километров, а вот количество машин пропорционально не изменилось, поэтому желающим проехаться на фирменном роботакси до сих пор приходиться долго ожидать своей очереди. Кроме того, почти все фирменные роботакси в Остине сохранили страхующих водителей в салоне, хотя из некоторых машин они были «отселены» в следующие за таксомотором по пятам электромобили сопровождения.

О параметрах эксплуатации роботакси в Хьюстоне и Далласе мало что известно, как поясняет Electrek. Судя по заявлениям самой Tesla, в первом городе охвачена территория площадью 39 квадратных километров, в Далласе она чуть больше — около 91 квадратного километра. Отслеживая доступность сервиса в новых населённых пунктах при помощи специального сервиса, представители Electrek пришли к выводу, что там пока курсируют одна или две машины. Надо сказать, что даже в Остине, спустя десять месяцев после запуска сервиса, в местном автономном таксопарке Tesla насчитывается около 80 машин, но одновременно на линии находятся не более 12 штук из них. При этом Илон Маск обещал, что к концу прошлого года в одном только Остине будет работать 500 машин, а в Калифорнии их количество превысит 1000 штук. Добавим, что в Сан-Франциско такси Tesla пока работают с водителями за рулём из-за особенностей местного законодательства, поэтому относить эту территорию к деятельности именно роботакси позволяет себе разве что сама Tesla.

Для сравнения, конкурирующая Waymo осуществляет перевозки на беспилотных такси в 10 крупных городах США, в неделю они выполняют 500 000 поездок на коммерческой основе, а к концу текущего года это количество удвоится. Совокупный парк беспилотных такси Waymo в США насчитывает около 2500 машин.

Иллюзия автопилота: сервис Tesla — это не роботакси, считают власти Калифорнии
Первое серийное роботакси Tesla Cybercab без руля и педалей сошло с конвейера — но на дороги ему нельзя
Роботакси Tesla попадают в ДТП в девять раз чаще, чем обычные машины с водителем
Первые образцы памяти HBM4E в исполнении Samsung будут готовы в следующем месяце
Alphabet ведёт переговоры с Marvell о разработке двух ИИ-чипов для инференса
Мировой технологический сектор потерял 73 200 рабочих мест за один квартал — и это ещё не предел
Теги: tesla, роботакси, техас, беспилотные машины, беспилотный транспорт
Российский датамайнер нашёл в Resident Evil Requiem следы горячо ожидаемого режима
Capcom похвасталась «мощным стартом» Pragmata — миллион проданных копий за два дня
Глава Anthropic предрёк исчезновение инженерных профессий — и открыл 429 вакансий с зарплатой до $405 000 в год
Продажи пиратского симулятора выживания Windrose превысили 1 млн копий, а пиковый онлайн в Steam — 222 тыс. игроков
Обновление iOS 26.4.1 окирпичивает iPhone, на которых установлено приложение Telega
Vitality разгромила Spirit в финале IEM Rio 2026 и выиграла $1 млн в золотых слитках в гонке Grand Slam 24 мин.
Спустя 28 лет фанаты раскрыли «один из старейших» секретов The Elder Scrolls — что скрывается под женскими юбками в Redguard 33 мин.
Регуляторы увидели в ИИ-модели Anthropic Mythos угрозу для банковской системы 2 ч.
Инсайдер: Far Cry 7 угодила в «ад», ремейк Splinter Cell не выйдет в 2026 году, а Assassin’s Creed Black Flag Resynced покажут 23 апреля 4 ч.
АНБ США продолжает использовать Anthropic Mythos, несмотря на запрет 4 ч.
Продажи No Rest for the Wicked перевалили за 1,7 млн копий — ролевой экшен уже два года находится в раннем доступе 5 ч.
ФГУП «ГлавНИВЦ» развивает сотрудничество с российским разработчиком «Базис» 5 ч.
ИИ-модель Mythos заставила власти США пойти на контакт с «угрожающей национальной безопасности» Anthropic 19 ч.
Microsoft добавила ИИ-агента на панель задач Windows 11 22 ч.
App Store снова процветает — этому мог способствовать ИИ 23 ч.
Набирающий силу профсоюз Samsung намерен запустить 18-дневную забастовку в мае 14 мин.
На IMEI сто рублей: новый закон может сделать смартфоны в России дороже, но операторы уже готовы распорядиться деньгами 15 мин.
Для самых мощных видеокарт: Micron начала поставки 3-Гбайт чипов GDDR7 со скоростью 32 Гбит/с 22 мин.
DEScycle поможет Cisco восстанавливать металлы из её оборудования 23 мин.
«Однодолларовый» одноплатник BeagleConnect Zepto получил микроконтроллер Texas Instruments 43 мин.
Ракета Blue Origin вывела спутник на неправильную орбиту — теперь аппарат BlueBird 7 вернут на Землю 3 ч.
Huawei выпустила умные часы Watch Buds 2 со встроенными наушниками 3 ч.
Представлен Huawei Vision Smart Screen S7 Pro — телевизор с Mini-LED, HarmonyOS 4.3 и ИИ-функциями 3 ч.
Еврокомиссия выбрала четырёх поставщиков суверенных облачных услуг: Post Telecom, StackIT, Scaleway и Proximus разделят €180 млн 3 ч.
Intel наращивает мощности: закупки оборудования взлетели в полтора раза 4 ч.