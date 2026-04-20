Для самых мощных видеокарт: Micron начала поставки 3-Гбайт чипов GDDR7 со скоростью 32 Гбит/с

В конце позапрошлого месяца компания Micron Technology представила микросхемы GDDR7 объёмом 3 Гбайт, способные работать на скорости до 36 Гбит/с, но к их поставкам она до сих пор не приступила. Зато в каталоге продукции на сайте производителя уже упоминаются микросхемы аналогичной ёмкости, работающие на частотах до 32 Гбит/с.

Как поясняет VideoCardz, наиболее быстрые чипы GDDR7 объёмом 3 Гбайт компания Micron пока только поставляет клиентам в виде инженерных образцов, а в стадии массового производства находятся чипы, работающие с более низкой скоростью 28 Гбит/с. Два других крупных производителя оперативной памяти — Samsung Electronics и SK hynix, тоже располагают микросхемами GDDR7 объёмом 3 Гбайт в ассортименте собственной продукции. Такие чипы, например, использовались графическими решениями Nvidia GeForce RTX 5090 (в исполнении для ноутбуков) и профессиональным графическим адаптером RTX 6000 поколения Blackwell.

На уровне слухов ранее обсуждалась возможность использования такой памяти видеокартой GeForce RTX 5050 с 9 Гбайт памяти, но в какие сроки она появится, не уточняется. Некоторые эксперты вообще сомневаются, что в этом году Nvidia представит новое поколение игровых видеокарт. Даже если это случится, то не ранее начала осени. Пока же остаётся только гадать, в каких количествах будет востребована память типа GDDR7 объёмом по 3 Гбайт на чип.

Теги: micron, micron technology, gddr7, производство микросхем, видеокарты
window-new
