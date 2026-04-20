Сегодня 20 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Набирающий силу профсоюз Samsung намерен...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Набирающий силу профсоюз Samsung намерен запустить 18-дневную забастовку в мае

В минувшую пятницу представители профсоюза, объединяющего 75 000 сотрудников Samsung Electronics, провели перед сеульским офисом компании пресс-конференцию, поделившись своими планами на ближайшее время. В условиях, когда доходы компании на фоне роста цен на память стремительно растут, профсоюз хочет их более справедливого распределения, настаивая на росте премий и угрожая 18-дневной забастовкой.

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

В случае, если руководство Samsung Electronics не прислушается к требованиям сотрудников, в следующем месяце профсоюз намерен провести 18-дневную забастовку, последствия которой обойдутся компании более чем в $20 млрд потерь. С сентября прошлого года численность профсоюза Samsung выросла с 6000 до 75 000 человек. Теперь это реальная сила, способная представлять интересы работников Samsung в переговорах с руководством. Объединённая профсоюзная организация теперь имеет на это полное право, выступая от лица 128 000 сотрудников компании.

Профсоюз призвал неформального главу Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна (Lee Jae-yong) перейти к прямому диалогу с персоналом. Лидеров профессионального объединения сотрудников Samsung смущает тот факт, что Ли Чжэ Ён обещал снять запрет на участие профсоюзов в управлении компанией, но фактически этого до сих пор не сделал. Взаимоотношения работодателя и сотрудников находятся не в лучшей форме, и без прямого диалога с внуком основателя Samsung Electronics выход из кризиса представляется маловероятным, как признают представители профсоюза.

В этот четверг профсоюз намерен организовать массовое шествие сотрудников в Пхёнтхэке, где расположен крупный производственный комплекс Samsung, и если руководство не прислушается к требованиям, с 21 мая на 18 дней будет объявлена забастовка. В акции готовы принять участие от 30 до 40 тысяч сотрудников Samsung, а вероятный ущерб от забастовки может превысить $20 млрд.

Профсоюз требует снять ограничение на максимальную сумму премий для сотрудников. На эти нужды предлагается пустить до 15 % операционной прибыли компании. Таким образом, если в этом году Samsung получит более $202 млрд операционной прибыли, на выплату премий сотрудникам можно было бы направить более $30 млрд. По словам представителей профсоюза, переговоры на эту тему идут уже четыре месяца, но ситуация не меняется, и не оставляет иного выбора, кроме как организовать забастовку. Только за последние четыре месяца более 200 членов профсоюза перешли на работу в конкурирующую SK hynix, и это само по себе должно иллюстрировать не самые справедливые условия оплаты труда в Samsung.

На полупроводниковом направлении в профсоюзе уже состоят около 80 % сотрудников Samsung Electronics. Если учесть, что предприятия по выпуску чипов должны работать 24 часа в сутки, многодневная забастовка угрожает ударить по производственной деятельности Samsung самым серьёзным образом. Даже непродолжительная остановка оборудования требует длительной и сложной процедуры перезапуска производства. Samsung сейчас прилагает условия не только к увеличению объёмов поставки дефицитной памяти, но и освоению производства её перспективных типов вроде HBM4, поэтому любые задержки негативно скажутся на бизнесе компании.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: samsung, samsung electronics, забастовка, производство микросхем, южная корея
samsung, samsung electronics, забастовка, производство микросхем, южная корея
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
