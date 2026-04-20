Toshiba предложила ждать замену HDD по гарантии до года или возместить деньги по старой цене

Пользователь Reddit пожаловался на компанию Toshiba, которая, по его словам, отказалась выполнить свои гарантийные обязательства. Компания, в которой работал автор поста, несколько месяцев назад приобрела несколько HDD объёмом более 20 Тбайт. Когда один из дисков вышел из строя, Toshiba отказалась заменить его новым, предложив единственный вариант —возмещение по первоначальной цене покупки, хотя стоимость такого нового диска сейчас существенно выше.

Документы, полученные изданием Tom’s Hardware, говорят о том, что Toshiba отказала в гарантийной замене из-за отсутствия товара на складе и возможного ожидания в течение года для замены вышедшего из строя диска на HDD ёмкостью 24 Тбайт. Это, безусловно, станет разочарованием для любого корпоративного клиента, которые принимают решения о покупке, учитывая надёжность, долговечность и гарантию производителя.

Возврат товара по цене покупки в условиях резкого роста цен на компьютерные комплектующие выгоден для производителя, но не может устроить клиента. Подавляющее большинство пользователей считают, что производитель должен заменить вышедшее из строя в гарантийный срок устройство аналогичным, даже если это обойдётся ему дороже.

Этот разочаровывающий шаг со стороны крупного поставщика жёстких дисков пользователи соцсетей объясняют тем, что Toshiba «увидела в пузыре ИИ прибыль и распродала все свои резервные запасы, или же столкнулась с необычно высоким процентом отказов этих накопителей». Любая из причин не красит компанию и существенно подрывает её репутацию, как надёжного поставщика.

Производители комплектующих идут на крайние меры, поскольку вызванный ИИ дефицит микросхем памяти и накопителей наносит удар по рынку ПК. К примеру, возвращённых по гарантии средств за комплект из пары модулей оперативной памяти DDR5 объёмом 8 Гбайт сейчас не хватит даже на покупку одного такого модуля.