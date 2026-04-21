Моддер прокачал графику Dark Souls 2 с помощью трассировки пути — вышла новая бета-версия DS2LightingEngine

Амбициозный графический мод DS2LightingEngine для хардкорного ролевого экшена Dark Souls 2 от FromSoftware вышел на новый уровень. Разработчик Ganaboy реализовал в проекте поддержку трассировки пути.

По словам Ganaboy, трассировка пути удаляет почти все ложные источники света в Dark Souls 2, заменяя их логичным и реалистичным освещением наряду с правдоподобным затенением каждой сцены.

«Вам не понадобится факел в залитых солнцем локациях, даже если они расположены в помещении, где есть хотя бы одно открытое окно или дверь, обращённое к солнцу или небу», — объясняет Ganaboy.

Трассировка пути применяется ко всем элементам сцены, включая заклинания, что особенно заметно, например, в бою против босса Прячущийся во тьме. Сражение проходит в кромешной темноте, не считая света от производимых чар.

Как трассировка пути преображает Dark Souls 2 на примере базовой игры и своего мода Second Sin показал моддер fromsoftserve (автор Dark Souls Re-Remastered), который помогал тестировать новую технологию в рамках DS2LightingEngine.

Бета-версия DS2LightingEngine с трассировкой пути доступна всем желающим на Discord-сервере проекта. Для работы моду понадобятся:

поддержка Shader Model 6.6 — доступна только на Windows 11;

рабочая версия Dark Souls 2: Scholar of the First Sin в Steam (1199 рублей до 27 апреля);

видеокарта с поддержкой трассировки лучей — Nvidia RTX 20-й серии и лучше / аналог от AMD или Intel.

Dark Souls 2: Scholar of the First Sin вышла в 2015 году на PC, PS4 и Xbox One. Несмотря на самые высокие оценки в серии, игра считается худшей в трилогии — Хидетака Миядзаки (Hidetaka Miyazaki) с хейтерами не согласен.