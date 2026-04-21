Моддер прокачал графику Dark Souls 2 с помощью трассировки пути — вышла новая бета-версия DS2LightingEngine

Амбициозный графический мод DS2LightingEngine для хардкорного ролевого экшена Dark Souls 2 от FromSoftware вышел на новый уровень. Разработчик Ganaboy реализовал в проекте поддержку трассировки пути.

Источник изображений: Bandai Namco

По словам Ganaboy, трассировка пути удаляет почти все ложные источники света в Dark Souls 2, заменяя их логичным и реалистичным освещением наряду с правдоподобным затенением каждой сцены.

«Вам не понадобится факел в залитых солнцем локациях, даже если они расположены в помещении, где есть хотя бы одно открытое окно или дверь, обращённое к солнцу или небу», — объясняет Ganaboy.

Dark Souls 2 с трассировкой пути от Ganaboy

Трассировка пути применяется ко всем элементам сцены, включая заклинания, что особенно заметно, например, в бою против босса Прячущийся во тьме. Сражение проходит в кромешной темноте, не считая света от производимых чар.

Как трассировка пути преображает Dark Souls 2 на примере базовой игры и своего мода Second Sin показал моддер fromsoftserve (автор Dark Souls Re-Remastered), который помогал тестировать новую технологию в рамках DS2LightingEngine.

Бета-версия DS2LightingEngine с трассировкой пути доступна всем желающим на Discord-сервере проекта. Для работы моду понадобятся:

  • поддержка Shader Model 6.6 — доступна только на Windows 11;
  • рабочая версия Dark Souls 2: Scholar of the First Sin в Steam (1199 рублей до 27 апреля);
  • видеокарта с поддержкой трассировки лучей — Nvidia RTX 20-й серии и лучше / аналог от AMD или Intel.

Dark Souls 2: Scholar of the First Sin вышла в 2015 году на PC, PS4 и Xbox One. Несмотря на самые высокие оценки в серии, игра считается худшей в трилогии — Хидетака Миядзаки (Hidetaka Miyazaki) с хейтерами не согласен.

Материалы по теме
«Мод моей мечты»: энтузиаст показал, как трассировка пути преображает классическую Dark Souls
«Внушает трепет»: моддеры взялись за полноценный ремейк классической Baldur’s Gate на базе Baldur’s Gate 3
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered получит полноценный мультиплеер благодаря амбициозному моду от бывших разработчиков FiveM для GTA V
Instagram✴ стал превращать цветные фото в чёрно-белые — разработчики уже выявили причину бага
«Слышу об этом впервые»: сценарист сериала Mass Effect опроверг слухи о переработке шоу для «негеймеров»
Ностальгия пользуется спросом: нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire показал «крайне успешный» старт и порадовал издателя продажами
Теги: dark souls 2, fromsoftware, bandai namco, ролевой экшен
Тренды 🔥
Российские путешественники лишились доступа к «Госуслугам», банкам и другим отечественным сервисам из-за борьбы с VPN
Россиянин не смог запустить Atomic Heart в VK Play — поддержка предложила включить VPN
В России резко подешевели iPhone и флагманы Samsung — ретейлеры завалили склады, переоценив спрос
Создатель диспетчера задач Windows объяснил, почему инструмент врёт о загрузке процессора — и почему это не исправить
«Кто-то изучает историю, а кто-то её творит»: первый геймплейный трейлер Tropico 7 показал, каково управлять райским островом
«Чисто сюжетное приключение»: инсайдер раскрыл новые подробности Assassin’s Creed Black Flag Resynced 31 мин.
Представлена функция OpenAI Chronicle — аналог скандальной Windows Recall, но для программистов 2 ч.
Британия проверит Telegram, Teen Chat и Chat Avenue на соблюдение закона по защите детей в Cети 2 ч.
Национального мессенджера Max больше нет — теперь он «Макс» 2 ч.
Кодзима сравнил достижения игроков Death Stranding 2: On the Beach с результатами лунной миссии Artemis II 3 ч.
Panasonic создала защищённые QR-коды — их нельзя считать какими попало устройствами 4 ч.
В «Google Фото» появились новые инструменты ретуши фотографий «одним махом» 5 ч.
Моддер прокачал графику Dark Souls 2 с помощью трассировки пути — вышла новая бета-версия DS2LightingEngine 5 ч.
Instagram стал превращать цветные фото в чёрно-белые — разработчики уже выявили причину бага 6 ч.
Ностальгия пользуется спросом: нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire показал «крайне успешный» старт и порадовал издателя продажами 9 ч.
Sony и Honda почти закрыли совместное предприятие после остановки электромобильного проекта Afeela 3 мин.
Представлен компактный планшет Oppo Pad Mini с флагманским процессором 23 мин.
Xiaomi представила свой первый смартфон с вентилятором — геймерский Redmi K90 Max с батареей на 8550 мА·ч 24 мин.
Руководитель Intel намекнул на появление доступных CPU с поддержкой разгона 60 мин.
В ближайшие годы человек станет «ходячим суперкомпьютером» с ИИ 2 ч.
В Apple ждут, что Джон Тернус будет руководить жёстче Кука — в духе Стива Джобса 3 ч.
Рискованный эксперимент ровера Curiosity выявил десятки органических молекул на Марсе 3 ч.
Защищённый планшет Honor Pad X8b поступил в продажу в России — от 17 990 рублей 3 ч.
Представлен флагман Oppo Find X9 Ultra с камерами Hasselblad, съёмным объективом и ценой €1699 3 ч.
Машины получат цветное 3D-зрение без камер: китайская Hesai представила лидар нового поколения 3 ч.