В России резко подешевели iPhone и флагманы Samsung — ретейлеры завалили склады, переоценив спрос

Склады российских ритейлеров затоварены премиальными смартфонами Apple и Samsung. Продавцы переоценили спрос, накопили избыточные запасы в конце 2025 – начале 2026 года и теперь вынуждены сбывать флагманские модели со скидками. Давление на цены усиливает укрепление рубля и традиционное сезонное охлаждение рынка во II квартале.

Источник изображения: NSYS Group / unsplash.com

Источник изображения: NSYS Group / unsplash.com

С начала 2026 года iPhone 17 подешевел на 25–30 %, старшие модели iPhone — на 15–20 %, Apple Watch Series 11 — на 30–35 %, модели Ultra — на 20–30 %. Флагманы Samsung потеряли меньше: базовая версия Galaxy S26 (12/256 Гбайт) опустилась с 89 990 до 84 990 руб., Galaxy S26+ — на 5–10 %, Galaxy S26 Ultra — до 15 %. По данным Fplus, средняя просадка по iPhone и Samsung в зависимости от модели составила 8–10 % к началу года. Основное падение пришлось на последние два месяца, сообщили в «М.Видео».

На «Авито» за последний месяц сильнее всего подешевел Galaxy A16 5G — на 17 %, а среди смартфонов Apple лидирует iPhone 15 Plus с падением на 4 %, iPhone 15 Pro — на 3 %, сообщил руководитель по развитию бизнеса телеком и IT «Авито» Сергей Ногин. По его прогнозу, в ближайшие месяцы цены на смартфоны стабилизируются: модели прошлых поколений останутся в рыночном ценовом диапазоне, а актуальные флагманы сохранят спрос за счёт стабильной потребительской активности.

В I квартале 2026 года продажи смартфонов упали примерно на 15 % к аналогичному периоду 2025 года, сообщила руководитель отдела продаж diHouse Мария Пантюхина. Чтобы высвободить замороженные средства, продавцы вынуждены распродавать запасы с дисконтом, считают в Fplus: освободившийся капитал можно направить на закупку востребованных позиций, прежде всего бюджетных моделей китайских производителей.

Цены на флагманы A-брендов могут продолжить снижение вплоть до конца июля. Стоимость остальных категорий электроники и бытовой техники при этом практически не изменилась.

Теги: продажи смартфонов, аналитика, смартфоны, iphone, samsung
продажи смартфонов, аналитика, смартфоны, iphone, samsung
