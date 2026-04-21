Кодзима сравнил достижения игроков Death Stranding 2: On the Beach с результатами лунной миссии Artemis II

Прославленный гейм-дизайнер и режиссёр Хидео Кодзима (Hideo Kojima) решил похвастаться достижениями пользователей курьерского экшена Death Stranding 2: On the Beach на фоне завершившейся недавно лунной миссии Artemis II.

Как подметил портал GamesRadar, Кодзима у себя в соцсетях решил сравнить расстояние, пройденное пользователями Death Stranding 2: On the Beach в игре и преодолённое кораблём Orion в рамках Artemis II.

Первый более чем за полвека полёт человека к Луне и обратно состоялся со 2 по 11 апреля, за которые Orion прошёл дистанцию в размере 1 126 922 км (700 237 миль), но аудитория Death Stranding 2 оказалась результативнее.

За тот же временной промежуток пользователи Death Stranding 2: On the Beach суммарными усилиями прошагали в рамках заданий по доставке заметно больше — 1 560 585 км (969 703 мили).

Показатель учитывает данные за «10-дневный промежуток после запуска ПК-версии». Относится приведённый результат только к изданию Death Stranding 2 для PC или же это просто способ рекламы недавно вышедшего порта, не уточняется.

Кодзима не скрывает своего увлечения космосом. Гейм-дизайнер уже как минимум дважды (последний раз был прошлым летом) говорил о желании разрабатывать игры в условиях нулевой гравитации.

Death Stranding 2: On the Beach вышла 26 июня 2025 года на PS5, а до Steam и EGS добралась 19 марта 2026-го. По сюжету курьеру Сэму Бриджесу предстоит спасти человечество от вымирания, устанавливая связи между людьми.

Материалы по теме
Запуск лунной миссии Artemis II обернулся для Kerbal Space Program лучшим пиковым онлайном в Steam за десять лет
Миллиарды убийств и миллионы поглаженных кошек: Ubisoft раскрыла статистику игроков Assassin’s Creed Shadows за первый год с релиза
ПК-версия Death Stranding 2: On the Beach попала в руки пиратов за два дня до релиза
Моддер прокачал графику Dark Souls 2 с помощью трассировки пути — вышла новая бета-версия DS2LightingEngine
«Слышу об этом впервые»: сценарист сериала Mass Effect опроверг слухи о переработке шоу для «негеймеров»
Ностальгия пользуется спросом: нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire показал «крайне успешный» старт и порадовал издателя продажами
Теги: death stranding 2: on the beach, kojima productions, sony interactive entertainment, приключенческий экшен
Российские путешественники лишились доступа к «Госуслугам», банкам и другим отечественным сервисам из-за борьбы с VPN
Россиянин не смог запустить Atomic Heart в VK Play — поддержка предложила включить VPN
В России резко подешевели iPhone и флагманы Samsung — ретейлеры завалили склады, переоценив спрос
Создатель диспетчера задач Windows объяснил, почему инструмент врёт о загрузке процессора — и почему это не исправить
«Кто-то изучает историю, а кто-то её творит»: первый геймплейный трейлер Tropico 7 показал, каково управлять райским островом
«Чисто сюжетное приключение»: инсайдер раскрыл новые подробности Assassin’s Creed Black Flag Resynced 31 мин.
Представлена функция OpenAI Chronicle — аналог скандальной Windows Recall, но для программистов 2 ч.
Британия проверит Telegram, Teen Chat и Chat Avenue на соблюдение закона по защите детей в Cети 2 ч.
Национального мессенджера Max больше нет — теперь он «Макс» 2 ч.
Кодзима сравнил достижения игроков Death Stranding 2: On the Beach с результатами лунной миссии Artemis II 3 ч.
Panasonic создала защищённые QR-коды — их нельзя считать какими попало устройствами 4 ч.
В «Google Фото» появились новые инструменты ретуши фотографий «одним махом» 5 ч.
Моддер прокачал графику Dark Souls 2 с помощью трассировки пути — вышла новая бета-версия DS2LightingEngine 5 ч.
Instagram стал превращать цветные фото в чёрно-белые — разработчики уже выявили причину бага 6 ч.
Ностальгия пользуется спросом: нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire показал «крайне успешный» старт и порадовал издателя продажами 9 ч.
Sony и Honda почти закрыли совместное предприятие после остановки электромобильного проекта Afeela 3 мин.
Представлен компактный планшет Oppo Pad Mini с флагманским процессором 23 мин.
Xiaomi представила свой первый смартфон с вентилятором — геймерский Redmi K90 Max с батареей на 8550 мА·ч 24 мин.
Руководитель Intel намекнул на появление доступных CPU с поддержкой разгона 60 мин.
В ближайшие годы человек станет «ходячим суперкомпьютером» с ИИ 2 ч.
В Apple ждут, что Джон Тернус будет руководить жёстче Кука — в духе Стива Джобса 3 ч.
Рискованный эксперимент ровера Curiosity выявил десятки органических молекул на Марсе 3 ч.
Защищённый планшет Honor Pad X8b поступил в продажу в России — от 17 990 рублей 3 ч.
Представлен флагман Oppo Find X9 Ultra с камерами Hasselblad, съёмным объективом и ценой €1699 3 ч.
Машины получат цветное 3D-зрение без камер: китайская Hesai представила лидар нового поколения 3 ч.