Кодзима сравнил достижения игроков Death Stranding 2: On the Beach с результатами лунной миссии Artemis II

Прославленный гейм-дизайнер и режиссёр Хидео Кодзима (Hideo Kojima) решил похвастаться достижениями пользователей курьерского экшена Death Stranding 2: On the Beach на фоне завершившейся недавно лунной миссии Artemis II.

Как подметил портал GamesRadar, Кодзима у себя в соцсетях решил сравнить расстояние, пройденное пользователями Death Stranding 2: On the Beach в игре и преодолённое кораблём Orion в рамках Artemis II.

Первый более чем за полвека полёт человека к Луне и обратно состоялся со 2 по 11 апреля, за которые Orion прошёл дистанцию в размере 1 126 922 км (700 237 миль), но аудитория Death Stranding 2 оказалась результативнее.

За тот же временной промежуток пользователи Death Stranding 2: On the Beach суммарными усилиями прошагали в рамках заданий по доставке заметно больше — 1 560 585 км (969 703 мили).

Показатель учитывает данные за «10-дневный промежуток после запуска ПК-версии». Относится приведённый результат только к изданию Death Stranding 2 для PC или же это просто способ рекламы недавно вышедшего порта, не уточняется.

Кодзима не скрывает своего увлечения космосом. Гейм-дизайнер уже как минимум дважды (последний раз был прошлым летом) говорил о желании разрабатывать игры в условиях нулевой гравитации.

Death Stranding 2: On the Beach вышла 26 июня 2025 года на PS5, а до Steam и EGS добралась 19 марта 2026-го. По сюжету курьеру Сэму Бриджесу предстоит спасти человечество от вымирания, устанавливая связи между людьми.