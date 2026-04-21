Сегодня 21 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Китай снова запнулся при запуске произво...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китай снова запнулся при запуске производства HBM3 — планы по ИИ-ускорителям под угрозой

В сфере выпуска ускорителей вычислений для инфраструктуры ИИ китайские компании сильно зависят от импорта памяти HBM современных поколений, поскольку в Китае такая продукция пока не производится. Попытки наладить выпуск HBM3 в Китае, тем временем, сталкиваются с новыми проблемами, а потому планы китайских разработчиков ИИ-ускорителей по импортозамещению опять срываются.

Источник изображения: Huawei Technologies

Как поясняет ZDNet Korea, до сих пор китайские поставщики ускорителей полагались на сформированные несколько лет назад запасы памяти типа HBM2E, поскольку в условиях санкций они утратили возможность закупать её в нужных количествах. Китайская компания CXMT рассчитывала наладить выпуск HBM3 на территории Поднебесной в первой половине текущего года, но этим планам, судя по комментариям осведомлённых источников, не суждено сбыться.

CXMT является крупнейшим производителем DRAM в Китае, она с некоторых пор находится под санкциями США, а потому не может закупать импортное оборудование, необходимое для выпуска HBM3. Сейчас вся активность CXMT по подготовке к массовому производству такой памяти находится на стадии экспериментов. Оборудования и материалов, к которым может получить доступ CXMT, не хватит для организации массового производства HBM3 в текущем полугодии. Более того, не факт, что выпуск памяти данного типа CXMT сможет в серийных объёмах наладить в текущем году. С другой стороны, для выпуска чипов DRAM в стеке HBM3 китайская компания готова использовать 16-нм техпроцесс, который считается достаточно прогрессивным по китайским меркам.

Американские ускорители Nvidia поколения Hopper получили память HBM3 ещё в 2022 году, её поставляли южнокорейские производители и американская Micron Technology. По всей видимости, если CXMT и удастся наладить серийное производство HBM3 в следующем году, китайская полупроводниковая отрасль отстанет в этой сфере на пять лет. Проблема заключается в том, что Huawei планировала начать использование HBM3 в своих ускорителях Ascend либо в этом году, либо в следующем, а с 2028 года и вовсе перейти на HBM4. Теперь, в условиях санкций и задержкой с освоением выпуска HBM3 в Китае, компании Huawei наверняка придётся пересматривать свои планы.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: cxmt, hbm3, производство микросхем, китайские производители, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
