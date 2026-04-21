Сегодня 21 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мир роботехники Китайская X Square Robot создала роботов...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китайская X Square Robot создала роботов для мелких домашних дел — они умеют собирать мусор и составлять букеты

На сегодняшней презентации стартапа X Square Robot в Пекине человекоподобные машины медленно собирали мусор и старательно сортировали букеты цветов. Мероприятие можно назвать скромным по меркам отрасли, которая годами демонстрировала роботов, умеющих бегать, делать сальто, драться и танцевать. Но оно отражает сдвиг в восприятии, происходящий в настоящее время: интеграцию роботов в изменчивую и непредсказуемую среду повседневной жизни.

По словам генерального директора X Square Robot Ван Цяня (Wang Qian), у современных гуманоидных роботов «аппаратная часть в основном уже готова, но мозг пока отстаёт». Этот разрыв становится все более очевидным по мере того, как компании переходят от предварительно запрограммированных демонстраций к реальному внедрению.

Китайские человекоподобные роботы могут пробегать полумарафоны быстрее, чем элитные спортсмены, но задачи, которые кажутся простыми для обычного человека — уборка захламлённой комнаты, загрузка посудомоечной машины или складывание одежды — остаются для этих машин крайне сложными. «Когда мы манипулируем предметами руками, если мы ошибёмся хотя бы на 0,1 миллиметра, вся задача может провалиться», — пояснил Ван.

Для выполнения повторяющихся действий, таких как бег, роботу достаточно обучения на относительно простом наборе данных. Для управления домашним хозяйством, где каждая задача уникальна, ему требуется гораздо более сложный ИИ. X Square Robot утверждает, что ей удалось разработать такую модель для своего робота Wall-B и обучить её на данных, собранных более чем в 100 домохозяйствах.

В прошлом месяце X Square Robot заключила партнёрское соглашение с китайской сервисной платформой 58.com, которое позволило пользователям в Шэньчжэне заказать профессионального уборщика и одного из роботов-уборщиков компании. Трёхчасовая смена стоит 149 юаней (≈$21,90). Компания заявляет, что её машины обслужили уже более 50 домохозяйств. Пока потребители жалуются на медленную и неуклюжую работу машин, но Ван подчеркнул, что работа в реальных домах позволит роботам в скором времени существенно улучшить свои навыки.

«Иногда он может положить тапочки на кухню или остановиться на полпути, чтобы подумать», — признал Ван, добавив, что в случае неисправности робота или невозможности выполнить задачу сотрудник компании вмешается удалённо. По мнению Вана, как только технология созреет и роботы станут надёжными помощниками в быту, потенциальный размер рынка будет огромным: «На домашний труд приходится примерно 20 % ВВП, поэтому теоретически это рынок в 20 % ВВП».

Источник:

Теги: робот, гуманоидный робот, домашняя автоматизация
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Российские путешественники лишились доступа к «Госуслугам», банкам и другим отечественным сервисам из-за борьбы с VPN
Xiaomi представила свой первый смартфон с вентилятором — геймерский Redmi K90 Max с батареей на 8550 мА·ч
CATL представила LFP-аккумулятор 3-го поколения: почти полная зарядка за шесть минут
Россиянин не смог запустить Atomic Heart в VK Play — поддержка предложила включить VPN
Создатель диспетчера задач Windows объяснил, почему инструмент врёт о загрузке процессора — и почему это не исправить
«Турбо облако» представило платформу для быстрого запуска ИИ-моделей с поминутной тарификацией и автоматическим масштабированием 5 мин.
Xbox снизила стоимость Game Pass Ultimate и PC Game Pass, но Call of Duty на релизе в подписке больше не будет 3 ч.
Пионер не всегда готов: ФНС заблокировала разработчикам Pioner банковские счета в России за неуплату налогов 3 ч.
Microsoft заверила, что Windows 11 прекрасно обходится без стороннего антивируса 4 ч.
Telegram оштрафовали в России на 7 млн рублей за неудаление запрещёнки 4 ч.
Starfield впервые за три года возглавила недельный чарт продаж в США — всё благодаря релизу на PS5 4 ч.
Тим Кук продолжит представлять Apple в отношениях с властями по всему миру 5 ч.
«Чисто сюжетное приключение»: инсайдер раскрыл новые подробности Assassin’s Creed Black Flag Resynced 5 ч.
Представлена функция OpenAI Chronicle — аналог скандальной Windows Recall, но для программистов 6 ч.
Британия проверит Telegram, Teen Chat и Chat Avenue на соблюдение закона по защите детей в Cети 6 ч.
AOC выпустила 31,5-дюймовый игровой QD-OLED-монитор Agon Pro AG326UZD2 с 4K и 240 Гц 58 мин.
В ВТБ призвали к партнёрству с Китаем для развития суверенного ИИ 2 ч.
Kioxia представила быстрый твердотельный накопитель EG7 на основе 218-слойной 3D QLC NAND 3 ч.
Google и CoreWeave взялись за «мусорные» облигации на миллиарды долларов 3 ч.
Китайская X Square Robot создала роботов для мелких домашних дел — они умеют собирать мусор и составлять букеты 3 ч.
Вышли обзоры Ryzen 9 9950X3D2: на 4 % быстрее предшественника, но в играх разницы нет 3 ч.
Глава Microsoft пообещал досрочно ввести в эксплуатацию самый мощный в мире ИИ ЦОД проекта Fairwater 4 ч.
Sony и Honda почти закрыли совместное предприятие после остановки электромобильного проекта Afeela 5 ч.
Представлен компактный планшет Oppo Pad Mini с флагманским процессором 5 ч.
Руководитель Intel намекнул на появление доступных CPU с поддержкой разгона 6 ч.