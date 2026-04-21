Китайская X Square Robot создала роботов для мелких домашних дел — они умеют собирать мусор и составлять букеты

На сегодняшней презентации стартапа X Square Robot в Пекине человекоподобные машины медленно собирали мусор и старательно сортировали букеты цветов. Мероприятие можно назвать скромным по меркам отрасли, которая годами демонстрировала роботов, умеющих бегать, делать сальто, драться и танцевать. Но оно отражает сдвиг в восприятии, происходящий в настоящее время: интеграцию роботов в изменчивую и непредсказуемую среду повседневной жизни.

По словам генерального директора X Square Robot Ван Цяня (Wang Qian), у современных гуманоидных роботов «аппаратная часть в основном уже готова, но мозг пока отстаёт». Этот разрыв становится все более очевидным по мере того, как компании переходят от предварительно запрограммированных демонстраций к реальному внедрению.

Китайские человекоподобные роботы могут пробегать полумарафоны быстрее, чем элитные спортсмены, но задачи, которые кажутся простыми для обычного человека — уборка захламлённой комнаты, загрузка посудомоечной машины или складывание одежды — остаются для этих машин крайне сложными. «Когда мы манипулируем предметами руками, если мы ошибёмся хотя бы на 0,1 миллиметра, вся задача может провалиться», — пояснил Ван.

Для выполнения повторяющихся действий, таких как бег, роботу достаточно обучения на относительно простом наборе данных. Для управления домашним хозяйством, где каждая задача уникальна, ему требуется гораздо более сложный ИИ. X Square Robot утверждает, что ей удалось разработать такую модель для своего робота Wall-B и обучить её на данных, собранных более чем в 100 домохозяйствах.

В прошлом месяце X Square Robot заключила партнёрское соглашение с китайской сервисной платформой 58.com, которое позволило пользователям в Шэньчжэне заказать профессионального уборщика и одного из роботов-уборщиков компании. Трёхчасовая смена стоит 149 юаней (≈$21,90). Компания заявляет, что её машины обслужили уже более 50 домохозяйств. Пока потребители жалуются на медленную и неуклюжую работу машин, но Ван подчеркнул, что работа в реальных домах позволит роботам в скором времени существенно улучшить свои навыки.

«Иногда он может положить тапочки на кухню или остановиться на полпути, чтобы подумать», — признал Ван, добавив, что в случае неисправности робота или невозможности выполнить задачу сотрудник компании вмешается удалённо. По мнению Вана, как только технология созреет и роботы станут надёжными помощниками в быту, потенциальный размер рынка будет огромным: «На домашний труд приходится примерно 20 % ВВП, поэтому теоретически это рынок в 20 % ВВП».