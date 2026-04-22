Спустя восемь запусков японские инженеры выяснили, что ракета H3 имеет конструктивные дефекты

22 декабря 2025 года во время восьмого запуска новой японской ракеты-носителя H3 она по пути на орбиту потеряла полезную нагрузку. Расследование причин аварии показало наличие ряда конструктивных дефектов в месте крепления нагрузки. Похожие дефекты также были обнаружены в других модулях ракеты. По этой причине следующий запуск H3 получит статус испытательного с имитатором полезной нагрузки на борту. Рисковать ценным грузом пока не будут.

Источник изображения: Kyodo

Сообщается, что Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) рассматривает возможность тестового запуска ракеты-носителя H3 10 июня. По данным источника, близкого к агентству, старт состоится с космодрома Танегасима в префектуре Кагосима. Компоненты, ставшие причиной предыдущей аварии, уже прошли необходимую доработку, что позволит провести испытания в «контролируемых условиях».

По результатам расследования JAXA, причина неудачи ракеты H3 во время восьмого запуска заключалась в «проблеме адгезии» в конструкции крепления спутника. Из-за этого конструкция разрушилась в полёте. Аналогичные дефекты были выявлены и в других узлах, что потребовало срочного ремонта для обеспечения структурной целостности всех элементов. Эти меры направлены на устранение технических рисков перед возобновлением полётной программы.

В ходе предстоящего июньского запуска на тестовой ракете будет установлен макет спутника. Это позволит собрать необходимые данные и подтвердить эффективность внесённых в конструкцию ракеты изменений. JAXA планирует тщательно проанализировать результаты испытаний, чтобы минимизировать вероятность повторения аварии при будущих пусках реальных спутников или космических зондов.

В 2023 году дебютный запуск ракеты H3 сопровождался аварией. Тогда после разделения ступеней двигатели верхней не загорелись, и ценная полезная нагрузка была потеряна. После ряда успешных запусков восьмой старт также закончился потерей спутника, что только усугубило отставание японской космической программы от планов агентства. Следующий — девятый запуск — решено снова провести в тестовом режиме. Возможно, так действительно надо, а может, всё дело в обычном суеверии: ведь девятка в мировоззрении японцев — к беде?

Теги: jaxa, h3, ракета-носитель, запуск ракеты
