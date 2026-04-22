CATL представила батареи Freevoy 2 — они дадут гибридам до 600 км пробега на одном лишь электричестве

Ценность гибридных силовых установок на легковом автотранспорте сейчас подтверждается многими факторами, а в самом Китае основная часть крупных кроссоверов дебютирует именно в формате последовательных гибридов, хотя они и на чистом электричестве способны проезжать сотни километров. Второе поколение тяговых батарей CATL Freevoy поднимет планку пробега на чистой электротяге до 600 км.

Как поясняет CarNewsChina, сам по себе химический состав батарей Freevoy второго поколения можно назвать гибридным, поскольку он сочетает традиционные для LFP элементы с более дорогими компонентами, используемыми в NCM-аккумуляторах. По крайней мере, в одном из трёх исполнений батареи этой серии будут иметь именно такой гибридный состав. Два других будут представлять классические LFP и NCM соответственно. Внутри семейства средний запас хода будет варьироваться от 500 до 600 км.

Строго говоря, даже наиболее доступная версия LFP-батареи будет сочетать 500 км пробега на электротяге и полную зарядку примерно за 15 минут. Для многих автовладельцев такие характеристики будут означать, что заряжать машину при небольших городских ежедневных пробегах будет достаточно раз в неделю. Гибридные автомобили на китайском рынке сейчас нередко предлагают 400 км пробега без использования ДВС, но в CATL считают, что увеличение показателя до 600 км позволит снизить частоту подключения топливного двигателя с 15 % до менее чем 1 %. При этом наличие ДВС и топливного бака в теории позволит обеспечить безостановочный пробег на 2000 км.

Гибридный химический состав новых батарей Freevoy, сочетающий схемы LFP и NCM, позволяет достичь плотности хранения энергии 230 Вт‧ч/кг, что по сравнению с классическими LFP-батареями обеспечивает увеличение пробега на 15–20 % при той же массе батареи. Напомним, тяговые аккумуляторы остаются не только самой тяжёлой частью электромобилей, но и самой дорогой, поэтому гибридная силовая установка и позволяет сделать машину доступнее по цене. При этом увеличение запаса хода на чистом электричестве привлекает к таким транспортным средствам тех, кто хотел бы минимизировать потребление топлива и загрязнение окружающей среды выхлопными газами. Батареи Freevoy второго поколения улучшают характеристики таких гибридных транспортных средств.

Кстати, в самом дорогом NCM-варианте батареи Freevoy обеспечивают до 600 км пробега и восполнение заряда примерно за шесть минут. В этом случае используются технологии производства батарей, применяемые в семействе Qilin третьего поколения. При этом батареи Freevoy второго поколения способны даже при остаточном заряде 20 % выдавать до 1,2 МВт мощности, а при полном показатель возрастает до 1,5 МВт. Это в три с лишним раза превышает потребности типового электромобиля в условиях бездорожья, когда от батареи ожидается способность отдавать не менее 350 кВт мощности.

Особое внимание уделено и физической защите тяговых батарей. Семейство Freevoy во втором поколении получило нижнюю часть корпуса, которая выдерживает удар с энергией 1500 джоулей — в десять раз больше, чем требует национальный стандарт КНР, и примерно на уровне ударной силы пули, выпущенной из автоматического стрелкового оружия. Герметичность батарей Freevoy второго поколения тоже превышает требования стандартов с запасом, обеспечивая более 200 часов нахождения на глубине двух метров с сохранением работоспособности. По статистике CATL, более 95 % выпущенных в Китае в прошлом году гибридных автомобилей оснащались именно её тяговыми батареями Freevoy первого поколения, если они обеспечивали пробег исключительно на электротяге более 300 км. Теперь планку пробега «на электричестве» можно будет поднять раза в два, как надеется CATL.