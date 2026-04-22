Хакеры легко извлекли из электромобиля BYD Seal полную историю поездок — от китайского завода до авторазборки в Польше

Группа «белых» хакеров купила на вторичном рынке телематический модуль от разбитого электромобиля BYD Seal и по незашифрованным данным из его памяти восстановила полный маршрут машины — от заводского конвейера в Китае через эксплуатацию в Великобритании до разборки в Польше. Ни специального оборудования, ни доступа к закрытым базам не потребовалось: хватило самодельной проводки, утилиты для чтения файловой системы и общедоступных интернет-источников.

Телематический модуль отвечает за связь автомобиля с мобильными и интернет-сетями и, как правило, содержит GPS-приёмник. В памяти такого блока хранятся координаты каждого перемещения, время включения и выключения двигателя, данные о зарядке (для электромобилей), состояние технических жидкостей, моточасы, диагностические коды неисправностей и статистика обслуживания. Многие модули работают ещё и как «чёрный ящик» — фиксируют параметры автомобиля в момент аварии и за несколько секунд до неё. Данные сохраняются даже после извлечения модуля из машины.

Исследователи намеренно купили модуль на вторичном рынке: новый автомобиль ещё не успел бы накопить журналы поездок, тогда как модуль из подержанной машины почти наверняка содержит пользовательские данные. Штатного разъёма для считывания памяти у них не было, поэтому пришлось спаять собственный переходник для подключения модуля к USB-программатору — минуя диагностический интерфейс OBD-II. С помощью утилиты ubireader хакеры извлекли полный образ файловой системы из разделов modem, custapp и system, а затем сосредоточились на анализе корневой файловой системы (rootfs) и пользовательского раздела (usrfs).

Ни один из разделов не был зашифрован, и задача оказалась несложной. Разобрав журналы глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS), хакеры восстановили полную историю автомобиля — каждое перемещение и каждая остановка были зафиксированы в логах.

Помимо данных с чипа исследователи воспользовались разведкой на основе открытых источников (OSINT). Два подхода вместе позволили привязать аномальные точки данных к реальным событиям. На карте большинство перемещений соответствовало типичным маршрутам, однако за период нахождения автомобиля в Великобритании неожиданно обнаружилось скопление GPS-точек в одной локации. Простой поиск в Google с фильтрами по дате и времени привёл к публикациям в социальных сетях о перевернувшемся электромобиле BYD Seal. Длинная серия координат в одной локации объяснялась тем, что машина лежала на боку после аварии.

Описанная уязвимость не уникальна для автомобилей BYD. GPS-навигации уже три десятилетия, и на вторичном рынке хватает старых автомобилей, чья бортовая электроника может стать источником детальной информации о перемещениях владельца. Даже Tesla, которая позиционирует шифрование как конкурентное преимущество, не всегда была защищена от подобных проблем. Автопроизводители и регуляторы в последние годы ужесточили требования к шифрованию, но практически любой автомобиль, выпущенный за последние двадцать лет, несёт на борту цифровые регистраторы — аналог авиационного «чёрного ящика». Часть таких модулей хранит информацию о перемещениях за весь срок эксплуатации, и во многих случаях эти данные не зашифрованы.