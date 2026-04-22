реклама
Хакеры легко извлекли из электромобиля BYD Seal полную историю поездок — от китайского завода до авторазборки в Польше

Группа «белых» хакеров купила на вторичном рынке телематический модуль от разбитого электромобиля BYD Seal и по незашифрованным данным из его памяти восстановила полный маршрут машины — от заводского конвейера в Китае через эксплуатацию в Великобритании до разборки в Польше. Ни специального оборудования, ни доступа к закрытым базам не потребовалось: хватило самодельной проводки, утилиты для чтения файловой системы и общедоступных интернет-источников.

Телематический модуль отвечает за связь автомобиля с мобильными и интернет-сетями и, как правило, содержит GPS-приёмник. В памяти такого блока хранятся координаты каждого перемещения, время включения и выключения двигателя, данные о зарядке (для электромобилей), состояние технических жидкостей, моточасы, диагностические коды неисправностей и статистика обслуживания. Многие модули работают ещё и как «чёрный ящик» — фиксируют параметры автомобиля в момент аварии и за несколько секунд до неё. Данные сохраняются даже после извлечения модуля из машины.

Исследователи намеренно купили модуль на вторичном рынке: новый автомобиль ещё не успел бы накопить журналы поездок, тогда как модуль из подержанной машины почти наверняка содержит пользовательские данные. Штатного разъёма для считывания памяти у них не было, поэтому пришлось спаять собственный переходник для подключения модуля к USB-программатору — минуя диагностический интерфейс OBD-II. С помощью утилиты ubireader хакеры извлекли полный образ файловой системы из разделов modem, custapp и system, а затем сосредоточились на анализе корневой файловой системы (rootfs) и пользовательского раздела (usrfs).

Ни один из разделов не был зашифрован, и задача оказалась несложной. Разобрав журналы глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS), хакеры восстановили полную историю автомобиля — каждое перемещение и каждая остановка были зафиксированы в логах.

Помимо данных с чипа исследователи воспользовались разведкой на основе открытых источников (OSINT). Два подхода вместе позволили привязать аномальные точки данных к реальным событиям. На карте большинство перемещений соответствовало типичным маршрутам, однако за период нахождения автомобиля в Великобритании неожиданно обнаружилось скопление GPS-точек в одной локации. Простой поиск в Google с фильтрами по дате и времени привёл к публикациям в социальных сетях о перевернувшемся электромобиле BYD Seal. Длинная серия координат в одной локации объяснялась тем, что машина лежала на боку после аварии.

Описанная уязвимость не уникальна для автомобилей BYD. GPS-навигации уже три десятилетия, и на вторичном рынке хватает старых автомобилей, чья бортовая электроника может стать источником детальной информации о перемещениях владельца. Даже Tesla, которая позиционирует шифрование как конкурентное преимущество, не всегда была защищена от подобных проблем. Автопроизводители и регуляторы в последние годы ужесточили требования к шифрованию, но практически любой автомобиль, выпущенный за последние двадцать лет, несёт на борту цифровые регистраторы — аналог авиационного «чёрного ящика». Часть таких модулей хранит информацию о перемещениях за весь срок эксплуатации, и во многих случаях эти данные не зашифрованы.

Материалы по теме
Tesla номинально запустила роботакси ещё в двух городах Техаса
Tesla пригрозила штрафом в $50 000 перекупщикам Model S и Model X прощальной серии
Tesla уже ищет на Тайване инженеров для своего американского мегазавода Terafab по выпуску чипов
CATL представила LFP-аккумулятор 3-го поколения: почти полная зарядка за шесть минут
Sony и Honda почти закрыли совместное предприятие после остановки электромобильного проекта Afeela
Представлен полностью электрический Mercedes-Benz С-класса с запасом хода 762 км
Теги: хакеры, безопасность данных, электромобили, byd, конфиденциальность
Soft
Hard
Тренды 🔥
В ближайшие годы человек станет «ходячим суперкомпьютером» с ИИ
CATL представила LFP-аккумулятор 3-го поколения: почти полная зарядка за шесть минут
Xiaomi представила свой первый смартфон с вентилятором — геймерский Redmi K90 Max с батареей на 8550 мА·ч
«Мы снова изменим мир»: будущий гендир Apple Тернус пообещал впечатляющие устройства и сервисы
Microsoft заверила, что Windows 11 прекрасно обходится без стороннего антивируса
Google Chrome начнёт показывать созданные ИИ картинки на разных сайтах, но непонятно зачем 26 мин.
Дизельпанковый эвакуационный шутер Marauders готовится к перерождению после двух лет простоя в раннем доступе Steam 28 мин.
xAI готова купить ИИ-стартап Cursor за $60 млрд или заплатить $10 млрд в рамках партнёрства 37 мин.
«Вызывает привыкание. Ни в коем случае не покупайте»: безумный карточный роглайк Vampire Crawlers ворвался в Steam с 98 % положительных отзывов 52 мин.
Потенциально опасная ИИ-модель Anthropic Mythos нашла 271 уязвимость в Firefox 150 2 ч.
Плату за VPN-трафик для россиян хотят отложить: операторы не готовы к нововведению 3 ч.
Новая Divinity удивит размерами — Larian избавила игру от одного из главных ограничений Baldur’s Gate 3 3 ч.
WhatsApp предложит ИИ-сводки по всем непрочитанным сообщениям 3 ч.
YouTube начнёт удалять дипфейки по запросам знаменитостей, но не все 4 ч.
SpaceX может купить ИИ-стартап Cursor за $60 млрд — или ограничится партнёрством 4 ч.
Анонсирован смартфон Motorola Edge 70 Pro с чипом Dimensity 8500 Extreme по цене от $415 5 мин.
Anker представила ИИ-аудиочип Thus — он дебютирует во флагманских наушниках Soundcore 7 мин.
Экс-сотрудника Samsung приговорили к семи годам тюрьмы за передачу секретов выпуска чипов в Китай 14 мин.
Хакеры легко извлекли из электромобиля BYD Seal полную историю поездок — от китайского завода до авторазборки в Польше 23 мин.
2025-й стал годом исторического роста мировой солнечной энергетики, но с одной оговоркой 30 мин.
MSI IPC выпустила индустриальный компьютер MS-C936 на базе Intel Raptor Lake-P Refresh для AIoT-приложений 54 мин.
CATL представила батареи Freevoy 2 — они дадут гибридам до 600 км пробега на одном лишь электричестве 54 мин.
Представлены смарт-часы OnePlus Watch 4 2 ч.
Процессоры Intel и AMD подорожали на 5–20 % за последние недели — дефицит сохранится, а цены вырастут ещё 2 ч.
Xiaomi представила обновлённые ноутбуки Redmi Book Pro 14 и 16 с чипами вплоть до Intel Core Ultra X7 2 ч.