Дата-центры приносят экономике больше вреда, чем пользы — страдают экология и здоровье людей

Согласно последним исследованиям, центры обработки данных (ЦОД) наносят окружающей среде и здоровью населения вред, который намного превышают их пользу для экономики. Экологический ущерб, нанесённый дата-центрами в прошлом году, обошёлся экономике США в $25 млрд, из которых $3,7 млрд напрямую связаны с вычислительными потребностями искусственного интеллекта.

Источник изображений: unsplash.com

В Северной Америке в прошлом году в ЦОД для обучения и запуска моделей ИИ были вложены $47 млрд. Технологические компании взяли кредиты на $182 млрд для финансирования своих масштабных инвестиций, что вдвое больше, чем в 2024 году. Одной из главных претензий в адрес дата-центров является их воздействие на окружающую среду, включая потребление воды и электроэнергии. Но, согласно документам, опубликованным Национальным бюро экономических исследований, ЦОД также напрямую влияют на местных жителей и их здоровье.

Экономист из Университета Карнеги-Меллона Николас Мюллер (Nicholas Muller) проанализировал деятельность примерно 2800 действующих ЦОД. Он отслеживал их потребности в электроэнергии и выяснил, какой уровень загрязнения воздуха и дополнительных парниковых газов генерируется местными энергосетями для удовлетворения этого спроса. Мюллер оценил такие показатели, как риск преждевременной смертности и перевёл их в доллары, используя стандартные оценки, такие как социальная стоимость углерода, которая измеряет экономический ущерб от каждой тонны углерода, выброшенной в атмосферу.

По его подсчётам, экологический ущерб, нанесённый ЦОД в прошлом году, составил $25 млрд, из которых $3,7 млрд напрямую связаны с ИИ. Эта сумма представляет собой косвенное следствие экономической деятельности, которое налагает издержки на третьих лиц. Вместо того чтобы отражать увеличение ежедневных медицинских расходов или повышение налогов для субсидирования возросшей потребности в уходе, анализ Мюллера сводит все к стоимости преждевременных смертей, связанных с воздействием дата-центров, оценивая экономический ущерб от сокращения продолжительности жизни.

«В контексте потребления электроэнергии центрами обработки данных внешние издержки от производства электроэнергии несут потребители, подвергающиеся воздействию PM2.5 [вдыхаемые твёрдые частицы], — утверждает Мюллер. — В то же время воздействие парниковых газов проявляется спустя много лет после выброса и, следовательно, отражает внешний эффект, который несут будущие поколения». Вдыхаемые твёрдые частицы могут представлять серьёзную угрозу для здоровья населения, включая заболевания лёгких, сердечно-сосудистые заболевания и в некоторых случаях более высокие показатели преждевременной смертности.

Мюллер не одинок в своих опасениях. Согласно исследованию, проведённому по заказу региональной некоммерческой организации Piedmont Environmental Council, выбросы парниковых газов, генерируемые одним ЦОД в северной Вирджинии, использующим собственную электроэнергию, могут обходиться в сумму от $53 млн до $99 млн в год в виде ущерба здоровью населения.

В США города и округа в последние несколько лет борются за привлечение инвестиций, связанных с ЦОД. Помимо немедленного увеличения занятости для специалистов различных профессий, дата-центры всё чаще становятся крупнейшими местными налогоплательщиками. Согласно официальным данным, общий вклад индустрии ЦОД в государственные доходы, включая федеральные, региональные и местные налоги, вырос с $66,2 млрд в 2017 году до $162,7 млрд в 2023 году.

Однако эти поступления были, по крайней мере частично, нивелируются благодаря щедрым налоговым льготам, которые местные органы власти предоставляют разработчикам ЦОД. В конечном итоге, гонка за предоставление операторам ЦОД наиболее привлекательных условий может приносить местным и региональным органам власти значительные убытки. По меньшей мере 10 штатов теряют более $100 млн в год из-за налоговых льгот для дата-центров.

ЦОД не приносят обещанных сообществу, в котором они расположены, широкомасштабных экономических выгод. Местные органы власти сталкиваются с ухудшением общественного мнения в отношении ЦОД, которое многие американцы считают причиной резкого скачка цен на электроэнергию. Географическая концентрация дата-центров приводит к существенному дисбалансу затрат на здравоохранение и охрану окружающей среды по штатам. Исследование Мюллера показало, что на Вирджинию и Техас приходится около 30 % от всех расходов на здравоохранение, связанных с созданием дата-центров.

По расчётам Мюллера, расходы на здравоохранение, связанные с ЦОД, будут снижаться по мере ИИ-трансформации экономики. Если внедрение ИИ вызовет рост ВВП на 1 %, экологические издержки дата-центров составят лишь 1 % от этого увеличения. Однако ИИ пока не оправдал надежд на быструю экономическую отдачу, а общественное мнение об этой технологии и связанных с ней дата-центрах начинает ухудшаться.

До тех пор, пока ИИ не приведёт к буму производительности, технологическим компаниям придётся считаться с тем, что наиболее заметным влиянием ЦОД останется их экологический ущерб, который в дальнейшем будет только расти. Мюллер утверждает, что в ближайшей перспективе экологические издержки, связанные с дата-центрами, могут возрасти ещё на 85 %.

Теги: цод, дата-центры, вред, ущерб, экология, здоровье
цод, дата-центры, вред, ущерб, экология, здоровье
