Выручка Tesla выросла на 16 % в первом квартале, но оказалась ниже ожиданий рынка

Tesla сама занимается реализацией своих электромобилей, поэтому имеет возможность оперативно подводить итоги отчётных периодов. В начале апреля она опубликовала статистику об объёмах выпущенных и проданных в первом квартале электромобилей, а финансовая отчётность подоспела только сейчас. Рост выручки на 16 % в годовом сравнении всё равно не позволил Tesla получить сумму, на которую рассчитывали аналитики.

Общая выручка Tesla в прошлом квартале увеличилась на 16 % до $22,4 млрд, из них $16,2 млрд были выручены от реализации электромобилей, причём последняя сумма также выросла на 16 % относительно результата аналогичного периода прошлого года. Аналитики рассчитывали, что совокупная выручка Tesla вырастет до $22,64 млрд, поэтому фактический результат их немного разочаровал. С другой стороны, удельный доход на одну акцию по итогам первого квартала составил 41 цент против ожидаемых 37, и это можно считать фактором, положительно влияющим на курс акций компании. Сперва акции Tesla подорожали на 4 % после закрытия торгов, но весь прирост был растерян после того, как руководство компании заявило об увеличении расходов в текущем году на $5 млрд относительно прежнего прогноза, до $25 млрд. Для сравнения, в 2025 году капитальные затраты компании не превысили $8,6 млрд. С начала текущего года акции Tesla упали в цене на 14 %.

Чистая прибыль компании в первом квартале выросла в годовом сравнении на 17 % до $477 млн. Норма чистой прибыли выросла с 16,3 до 21,1 % в годовом сравнении. Капитальные затраты увеличились на 67 % до $2,5 млрд. Если энергетический бизнес Tesla показал снижение выручки на 12 % до $2,4 млрд, то в сегменте услуг и прочих направлений деятельности выручка выросла на 42 % до $3,8 млрд. Компания отметила, что располагает 1,28 млн подписчиков FSD, но в это количество вошли и те, кто ранее оплачивал полную стоимость опции за доступ к ней на бессрочной основе. Как известно, недавно Tesla стала предлагать комплекс FSD только на условиях подписки с ежемесячной абонентской платой. Кроме того, прибыль в первом квартале выросла ещё и благодаря некоторым единовременным поступлениям средств, которые связаны с гарантией и таможенными тарифами. Можно лишь предположить, что Tesla получила компенсацию за повышение таможенных пошлин в числе первых американских импортёров.

На просьбу аналитиков продемонстрировать возможности человекоподобных роботов Optimus глава компании Илон Маск (Elon Musk) ответил предложением подождать до момента непосредственной близости старта массового производства, который намечен на конец июля или начало августа. По словам Маска, конкуренты буквально анализируют все демонстрационные мероприятия Tesla «кадр за кадром», чтобы потом «скопировать всё, что мы делаем».

В отношении подготовки к массовому производству роботов Optimus было заявлено, что подготовка на линии первого поколения во Фримонте, где ранее производились электромобили Model S и Model X, войдёт в активную фазу в текущем квартале. Здесь со временем Tesla сможет выпускать до 1 млн роботов в год. Строительство отдельной фабрики по выпуску роботов в Техасе также ведётся, в квартальный отчёт даже попала фотография строительной площадки, на которой ведутся работы. В Остине более крупное предприятие по выпуску роботов будет использовать производственные линии второго поколения, оно позволит ежегодно выпускать по 10 млн Optimus.

Tesla по-прежнему надеется начать массовое производство роботакси Cybercab и электрических грузовиков Semi в текущем году. По мере наращивания объёмов выпуска Cybercab, эти машины будут вытеснять из фирменного парка роботакси используемые сейчас кроссоверы Model Y. Более доступные версии Model 3 и Model Y, а также шестиместную Model YL компания будет предлагать за пределами Китая. Пикапы Cybertruck уже поставляются в ОАЭ, как отмечалось ранее. Впрочем, в первом квартале объёмы их выпуска в совокупности с Model S и Model X, которые снимаются с производства, сократились на 20 % до 13 775 электромобилей. При этом объёмы поставок выросли на 25 % до 16 130 машин. В целом, если объёмы производства электромобилей всех моделей Tesla в первом квартале нарастила на 13 % до 408 386 штук, то поставки выросли всего на 6 % до 358 023 экземпляров. Получается, что более 50 000 машин пока не распроданы. За всю историю существования Tesla отгрузила клиентам 9,2 млн электромобилей.

Отдельного упоминания достойны планы Tesla по расширению географии эксплуатации роботакси. В Остине, Далласе и Хьюстоне она номинально уже осуществляется без водителя за рулём, в Сан-Франциско и окрестностях — с водителем, а ещё в трёх штатах ведётся подготовка к запуску сервиса. В Аризоне всё ограничится Фениксом, на территории Флориды роботакси Tesla появятся в Майами, Орландо и Тампе, а Неваду в этом списке представляет Лас-Вегас.

Теги: tesla, tesla model y, tesla model 3, электромобиль, финансы
