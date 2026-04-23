Anthropic обогнала OpenAI — по оценке на вторичном рынке акций, которая взлетела до $1 трлн за три месяца

Оценка Anthropic на внебиржевом рынке акций непубличных компаний достигла $1 трлн — против $380 млрд три месяца назад и выше, чем у OpenAI, которая оценивается в $880 млрд. Однако предложение иссякает: один акционер выставил пакет акций по цене $1,15 трлн, но крупный фонд заявил о готовности купить бумаги по $1,05 трлн, при этом покупатели перехватывают сделки в течение суток.

Источник изображения: anthropic.com

Генеральный директор Forge Global Келли Родригес (Kelly Rodriques) сообщил, что оценка Anthropic на платформе сегодня превышает $1 трлн, а OpenAI торгуется по $880 млрд — незначительно выше уровня мартовского раунда. Поскольку обе компании ещё не вышли на биржу, большинство инвесторов вынуждены покупать бумаги на внебиржевом рынке — у действующих или бывших сотрудников и ранних инвесторов.

По данным Кена Сойера (Ken Sawyer), сооснователя и управляющего партнёра Saints Capital, один из акционеров Anthropic недавно предложил пакет акций по цене $1,15 трлн. Джесси Леймгрубер (Jesse Leimgruber), основатель OpenHome, сообщил в соцсети X, что крупный фонд готов купить те же бумаги при оценке $1,05 трлн. Некоторые покупатели даже предлагают собственную недвижимость в обмен на акции Anthropic.

Три месяца назад Anthropic закрыла раунд финансирования под руководством GIC и Coatue с оценкой $380 млрд. С тех пор интерес к бумагам компании резко вырос — инвесторов впечатлили стремительный рост выручки и популярность Claude Code у разработчиков. За последние недели венчурные фонды несколько раз предлагали купить акции Anthropic, оценивая компанию в $800 млрд.

«Для Anthropic это был грандиозный забег, — говорит Глен Андерсон (Glen Anderson), генеральный директор Rainmaker Securities, инвестиционного банка, специализирующегося на операциях с бумагами непубличных компаний. — Все хотят войти в историю ИИ, а Anthropic сейчас занимает в ней первую позицию». Андерсон только что получил предложение о покупке пакета акций Anthropic стоимостью $960 млрд, однако ожидает, что другой покупатель согласится раньше, чем он успеет оценить сделку. «Получаем предложение — и уже на следующий день кто-то его перехватывает. Продавцов почти нет», — говорит он.

По словам Андерсона, значительная часть спроса объясняется страхом упустить возможность, а не фундаментальными показателями: инвесторы из венчурных и семейных фондов готовы платить любую цену, чтобы только стать акционерами Anthropic. «Дело уже не столько в доходности, сколько в том, чтобы сказать: я инвестор Anthropic. Это и разгоняет цену», — отмечает он. По словам Андерсона, спрос на акции OpenAI в этом году резко ослаб: заявки ниже уровня последнего раунда в $852 млрд. «Рынок OpenAI совсем вялый. Настроения явно сместились в сторону Anthropic», — констатирует он.

Брэдли Горовиц (Bradley Horowitz), генеральный партнёр Wisdom Ventures — раннего инвестора как в Anthropic, так и в OpenAI, — рассказал, что фонд получает предложения о продаже акций каждый день, но игнорирует их. «Предложения поступают ежедневно — от смехотворных до вполне серьёзных. Я едва открываю такие письма: нас это не интересует. Мы играем в долгую», — заявил он.

Теги: ии, anthropic, openai, акции, капитализация
