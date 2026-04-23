Сегодня 23 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Microsoft упустила Cursor — разработчик ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Microsoft упустила Cursor — разработчик ИИ-помощника программиста уйдёт к SpaceX за $60 млрд

Microsoft рассматривала покупку Cursor — ИИ-стартапа в области программирования, который в итоге достанется SpaceX. Возглавляемая Илоном Маском (Elon Musk) SpaceX на этой неделе объявила о намерении приобрести Cursor за $60 млрд. Microsoft изучала подобную сделку, но решила не делать предложение.

Microsoft пытается повысить популярность своих ИИ-инструментов, чтобы не отстать на стремительно растущем рынке ИИ. Хотя компания укрепила позиции среди разработчиков благодаря ИИ-помощнику GitHub Copilot, рынок ИИ-инструментов для программирования сейчас возглавляют Cursor, Claude Code и Codex. Роль самой Microsoft в этом сегменте сводится к функциям инвестора и облачного провайдера: корпорация вложила миллиарды долларов в Anthropic и OpenAI, которые взяли на себя обязательства по расходам на её облачной платформе Microsoft Azure.

SpaceX опубликовала во вторник в соцсети X сообщение о договорённости приобрести Cursor за $60 млрд до конца года. В противном случае компания выплатит стартапу $10 млрд. «SpaceX и Cursor тесно сотрудничают, чтобы создать лучший в мире ИИ для программирования и интеллектуальной работы», — говорилось в публикации. Гендиректор Cursor Майкл Труэлл (Michael Truell) написал в X, что «рад партнёрству с командой SpaceX для масштабирования Composer» — ИИ-модели компании.

Соглашение со SpaceX оформилось на последнем этапе раунда, в который Cursor привлекал венчурное финансирование при оценке в $50 млрд, — потенциальные инвесторы узнали о сделке уже постфактум, рассказал один из источников. CNBC сообщал об этом раунде в начале месяца, указывая на стремительный рост спроса на ИИ-инструменты для создания веб-сайтов и разработки приложений. За несколько недель до этого SpaceX предлагала Cursor доступ к своим вычислительным мощностям, а по сути готовила почву для соглашения.

В феврале Маск объединил SpaceX со своим ИИ-стартапом xAI в рамках сделки, оценённой в $1,25 трлн. Объединённую компанию он готовит к выходу на биржу, и это может стать рекордным первичным размещением акций (IPO). Акции Microsoft с начала года подешевели на 10 %, что хуже показателей других гиперскейлеров. В январе гендиректор Сатья Наделла (Satya Nadella) сообщил аналитикам, что у GitHub Copilot 4,7 млн платных подписчиков, что на 75 % больше, чем годом ранее. OpenAI продвигает собственное приложение для программирования Codex: гендиректор Сэм Альтман (Sam Altman) написал в X, что у сервиса 4 млн активных пользователей, причём отметку в 3 млн Codex преодолел менее чем двумя неделями ранее. Claude Code компании Anthropic стремительно набрал популярность в этом году и помог компании выйти на $30 млрд годовой выручки в этом месяце.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: ии, spacex, cursor, покупка, илон маск
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
