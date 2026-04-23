SpaceX готовит выпуск собственного GPU вместе с Tesla, но признаёт проект рискованным

Подготовка SpaceX к публичному размещению акций подразумевает предоставление американским регуляторам отчёта о рисках, влияющих на бизнес этой пока ещё частной аэрокосмической компании. Среди прочих факторов, она относит проект по выпуску GPU собственной разработки к довольно рискованным инициативам.
Выпускать графические процессоры собственной разработки для нужд инфраструктуры ИИ, как следует из изученного Reuters документа по форме S-1, компания SpaceX собирается совместными усилиями с Tesla на мероприятии Terafab, которое будет построено и введено в строй в ближайшие годы. Помимо прочего, SpaceX осознаёт, что организация выпуска GPU собственной разработки потребует существенных капитальных вложений.
Когда ранее Илон Маск (Elon Musk) рассказывал о проекте Terafab, он не уточнял, какого типа чипы будут производиться на этом совместном предприятии SpaceX и Tesla. На этой неделе он пояснил, что Tesla будет выпускать свои чипы с использованием технологии Intel 14A, но в данном случае не уточнялось, где именно это будет происходить. До сих пор Tesla занималась разработкой чипов для бортовых систем своих электромобилей типа AI5, изображённого на иллюстрации выше, но термин «GPU» в отчётности SpaceX подразумевает разработку более сложного по компоновке процессора. По замыслу Маска, на предприятии Terafab будет осуществляться не только обработка кремниевых пластин, но и упаковка готовых чипов с последующим и промежуточным тестированием. Процесс будет подразумевать и интеграцию микросхем памяти.
SpaceX может использовать термин «GPU» и для общего обозначения ИИ-чипов, поэтому делать какие-то выводы об ассортименте разрабатываемых Tesla полупроводниковых компонентов преждевременно. Первая из компаний также признаётся, что до сих пор не имеет долгосрочных контрактов ни с одним из своих поставщиков чипов, и продолжит зависеть от них в значительной части своих потребностей, поэтому данный фактор тоже формирует серьёзные риски для деятельности SpaceX. Нет никакой гарантии, как подчёркивает компания, что проект по запуску Terafab удастся реализовать в заданные сроки и в нужном масштабе. Руководство TSMC в этом месяце уже отмечало, что путь Tesla к массовому выпуску собственных чипов не будет ни лёгким, ни быстрым.
