Маск опять нарушил обещания: Tesla ещё раз отложила Roadster и полный автопилот FSD

Каламбур про «хозяина своего слова» вполне применим к главе Tesla Илону Маску (Elon Musk), который склонен многократно нарушать данные обещания, и минувшая квартальная конференция лишь подтвердила это. Глава компании признался, что публике придётся ещё немного подождать и серийного выпуска человекоподобных роботов Optimus, и спорткара Roadster, и выхода версии FSD для электромобилей, которая позволит не вмешиваться в процесс управления машиной.

Первоначально Маск рассчитывал, что электромобили Tesla научатся ездить самостоятельно без вмешательства водителя ещё в 2018 году. Позже он многократно переносил сроки реализации данного проекта, и в январе текущего года заявил, что компании придётся накопить дополнительный опыт для реализации полноценного FSD, примерно соответствующий 16 млрд км пробега. На недавней квартальной конференции Илон Маск признался, что усовершенствованная версия FSD, которая позволяет водителю не вмешиваться в процесс управления электромобилем Tesla, будет доступна клиентам не ранее четвёртого квартала текущего года.

Распространение FSD на мировом рынке, по словам Маска, затрудняется многообразием погодных условий, спецификой сложных дорожных развязок и не всегда читаемой дорожной разметкой. Клиенты будут получать к полному FSD доступ только по мере того, как компания сможет убедиться в безопасности этого ПО для конкретного региона. Осторожность Tesla подтверждается и тем, что компания не ожидает значительной выручки от сервиса роботакси или клиентского FSD в текущем году, но рассчитывает на её заметный рост в следующем году. По прогнозам Маска, нужный уровень безопасности уже обеспечит FSD семейства 15, тогда как сейчас компания распространяет 14-ю версию. По его словам, FSD v15 полностью переработает архитектуру ПО и будет базироваться на «чистом ИИ». Возможно, эта версия выйдет в конце текущего года, но в следующем она совершенно точно появится, как отметил Маск. Те самые дополнительные 16 млрд км весь эксплуатируемый автопарк Tesla с января текущего года уже почти накатал.

Коснулся глава Tesla и темы подготовки к массовому производству спорткара Roadster второго поколения. История марки начиналась с его предшественника, один из экземпляров даже был запущен Маском в космос, но представленная в ноябре 2017 года модель второго поколения так и не смогла встать на конвейер. «Мы сможем представить его через месяц или около того», — пояснил Маск, добавив, что демонстрационный экземпляр нового Roadster должен быть проверен на предмет отсутствия дефектов, из-за которых мог бы выйти из строя во время демонстрации. По мнению главы Tesla, церемония анонса Roadster второго поколения будет одной из самых волнительных в истории компании.

Говоря о сроках запуска массового производства человекоподобных роботов Optimus, Маск на отчётном мероприятии заявил, что реконструируемое после завершения выпуска Model X и Model S предприятие в Калифорнии сможет наладить его в конце июля или начале августа, буквально через четыре месяца после выпуска последних электромобилей. Первоначально роботы будут выпускаться именно во Фримонте, на линии первого поколения, которая сможет выдавать до 1 млн роботов в год. Впрочем, на первых порах объёмы выпуска будут очень скромными, ведь компании потребуется не менее 10 000 новых деталей, собираемых на новой же конвейерной линии. К слову, в прошлом году Маск уже обещал выпустить около 10 000 роботов Optimus, но и это обещание он не сдержал.

К лету 2027 года у Tesla будет готова новая фабрику по выпуску роботов в Техасе. К тому времени уже будет разработан Optimus четвёртого поколения, тогда как в Калифорнии предстоит наладить выпуск роботов третьего поколения. От намерений продемонстрировать их возможность в первом квартале текущего года Tesla отказалась, мотивируя это происками конкурентов, которые буквально слизывают за ней все технические решения после подобного рода публичных демонстраций. Презентация актуальной версии Optimus состоится ближе к моменту начала их производства, как добавил Маск.