Nvidia до сих пор не поставила ни единого ускорителя H200 в Китай — их там не принимают

Принципиальное согласие начать поставки ИИ-ускорителей Nvidia H200 в Китай было дано американским президентом Дональдом Трампом (Donald Trump) ещё в начале декабря, но сперва согласования на уровне разных ведомств затянули выдачу экспортных лицензий на несколько месяцев, а потом Nvidia пришлось столкнуться и с отторжением со стороны китайских властей. Поставки H200 в КНР до сих пор не налажены.

В этом в ходе парламентских слушаний признался министр торговли США Говард Лютник (Howard Lutnick), добавив, что китайские власти не разрешили компаниям внутри страны приобретать данные ускорители. По его словам, китайские чиновники мотивируют свой запрет стремлением продвигать ускорители местного происхождения. «Мы до сих пор не продали им эти чипы», — подчеркнул американский министр, говоря о поставках Nvidia H200 в Китай.

Лютник также добавил, что его собственное влияние на сферу торговых отношений США и Китая не так ярко выражено, поскольку в этой «очень сложной области» обозначает свои позиции как сам президент Дональд Трамп, так и министр финансов Скотт Бессент (Scott Bessent), не говоря уже о торговом представителе Джеймисоне Грире (Jamieson Greer). Сам Лютник, по его словам, не является сторонником инициативы по ограничению экспорта в Китай высокотехнологичных товаров из США, которая на уровне законодательства будет рассматриваться в ноябре этого года. Впервые её предложили в ноябре прошлого года, и она подразумевала предоставление доступа к таким товарам только ближайших геополитических союзников США. Как поясняет Лютник, подобное правило хоть и является разумным, должно учитывать довольно сложный баланс интересов США и Китая в сфере международной торговли. Только полномасштабное соглашение между странами должно определять общие принципы движения товаров. «Я сосредоточен на остальной части мира», — подчеркнул американский министр торговли.