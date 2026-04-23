Сегодня 23 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Nvidia до сих пор не поставила ни единог...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Nvidia до сих пор не поставила ни единого ускорителя H200 в Китай — их там не принимают

Принципиальное согласие начать поставки ИИ-ускорителей Nvidia H200 в Китай было дано американским президентом Дональдом Трампом (Donald Trump) ещё в начале декабря, но сперва согласования на уровне разных ведомств затянули выдачу экспортных лицензий на несколько месяцев, а потом Nvidia пришлось столкнуться и с отторжением со стороны китайских властей. Поставки H200 в КНР до сих пор не налажены.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

В этом в ходе парламентских слушаний признался министр торговли США Говард Лютник (Howard Lutnick), добавив, что китайские власти не разрешили компаниям внутри страны приобретать данные ускорители. По его словам, китайские чиновники мотивируют свой запрет стремлением продвигать ускорители местного происхождения. «Мы до сих пор не продали им эти чипы», — подчеркнул американский министр, говоря о поставках Nvidia H200 в Китай.

Лютник также добавил, что его собственное влияние на сферу торговых отношений США и Китая не так ярко выражено, поскольку в этой «очень сложной области» обозначает свои позиции как сам президент Дональд Трамп, так и министр финансов Скотт Бессент (Scott Bessent), не говоря уже о торговом представителе Джеймисоне Грире (Jamieson Greer). Сам Лютник, по его словам, не является сторонником инициативы по ограничению экспорта в Китай высокотехнологичных товаров из США, которая на уровне законодательства будет рассматриваться в ноябре этого года. Впервые её предложили в ноябре прошлого года, и она подразумевала предоставление доступа к таким товарам только ближайших геополитических союзников США. Как поясняет Лютник, подобное правило хоть и является разумным, должно учитывать довольно сложный баланс интересов США и Китая в сфере международной торговли. Только полномасштабное соглашение между странами должно определять общие принципы движения товаров. «Я сосредоточен на остальной части мира», — подчеркнул американский министр торговли.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: nvidia, nvidia h200, сша, китай, экспортные ограничения
nvidia, nvidia h200, сша, китай, экспортные ограничения
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
