реклама
Tencent запустила тестирование ИИ-агента QClaw, но сильно ограничила к нему доступ

Tencent запустила открытый бета-тест собственного ИИ-агента QClaw для пользователей по всему миру — приложение работает на Windows и Mac без сложной технической настройки, однако на старте доступ ограничен 20 000 мест в пяти странах: США, Канаде, Японии, Южной Корее и Сингапуре. Остальные могут записаться в лист ожидания на странице продукта.

Источник изображений: tencent.com

Источник изображений: tencent.com

Глобальному запуску предшествовал бета-тест в Китае, где за десять дней QClaw привлёк миллион пользователей. За это время Tencent, по собственным данным, выпустила более 80 обновлений функциональности. Международная версия работает нативно на Windows 10, Windows 11 и Mac с процессорами Intel и Apple Silicon — для начала работы достаточно скачать настольное приложение, зарегистрироваться и отсканировать QR-код с телефона. Ранее настройка подобных инструментов требовала ключей программного интерфейса (API), облачного развёртывания и навыков разработчика ПО. По данным Forbes, 99 % международной версии QClaw собрал сам агент за пять дней — Forbes описал это формулой «продукт создан самим продуктом».

QClaw поставляется с тремя предустановленными режимами. QClaw It предназначен для рутинных административных задач, QClaw Daily — для повседневного планирования и персональной организации, QClaw Up — для сложных многоэтапных сценариев продуктивности. Переключение между режимами определяет, как агент обрабатывает запрос. Дополнительная настройка не требуется, но доступна: помимо предустановленных моделей QClaw поддерживает подключение сторонних больших языковых моделей (LLM) — для этого достаточно получить API-ключ у нужной платформы и добавить его в свой аккаунт.

Приложение работает локально на компьютере пользователя и подключается к мессенджерам iMessage, WhatsApp, Telegram и WeChat — пользователь отправляет команды ИИ-агенту обычными сообщениями из этих платформ. QClaw работает как локальный сервер, а телефон пользователя — как конечная точка доступа.

Стремление Tencent сделать агентный ИИ массовым вписывается в отраслевой тренд. С 2022 года, когда ChatGPT стал общедоступен, множество платформ создали и открыли исходный код ИИ-инструментов — среди них OpenClaw, на основе которого появился QClaw, или DeepSeek, китайский конкурент крупнейших ИИ-компаний мира. Perplexity запустила агентный браузер Comet, а многие чат-боты встроили агентные возможности в свои продукты.

Теги: ии-агент, tencent, ии, qclaw, бета-тестирование
ии-агент, tencent, ии, qclaw, бета-тестирование
