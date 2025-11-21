Perplexity выпустила ИИ-браузер Comet для Android

Компания Perplexity, которая занимается поисковыми решениями на основе искусственного интеллекта, представила версию своего браузера Comet для Android-устройств. Ранее компания выпустила его вариант для настольных компьютеров.

Большинство возможностей десктопного Comet перекочевало на Android: Perplexity можно установить в качестве поисковой системы по умолчанию, можно задавать ИИ-помощнику вопросы, упоминая открытые вкладки. Поддерживается голосовой режим с возможностью задавать вопросы обо всех открытых вкладках — по ним ИИ-помощник может составить сводку информации. От имени пользователя браузер может производить поиск и даже совершать покупки — все эти действия видны. Присутствует встроенный блокировщик рекламы.

В ближайшие недели компания добавит в приложение новые функции. Это будут диалоговый агент, способный производить поиск по сайтам и выполнять действия; ярлыки для быстрых действий ассистента и полнофункциональный менеджер паролей. Ранее компания обновила Comet Assistant в десктопных версиях — он стал эффективнее выполнять задачи, на которые требуется продолжительное время, например, перенос данных с сайта в электронную таблицу. Готовится версия браузера под iOS. Платформа Google Android оказалась приоритетной, пояснили в Perplexity, потому что от операторов связи и производителей устройств поступило множество обращений с просьбами интегрировать Comet в их продукцию и решения. Известно о партнёрских соглашениях с Samsung и Motorola, но о предустановке браузера Comet пока не сообщалось.

Собственные ИИ-браузеры есть и у других разработчиков — соответствующие функции добавились в Microsoft Edge и Opera, есть OpenAI Atlas и разработки The Browser Company, которую поглотила Atlassian. Они позиционируются как альтернатива традиционным Apple Safari и Google Chrome, хотя и последний уже начинает обрастать функциями ИИ. У ИИ-браузеров обнаруживаются серьёзные уязвимости, но в Perplexity отмечают, что некоторые схемы атак требуют полного пересмотра подходов к безопасности.