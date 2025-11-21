Сегодня 21 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приложения для Android Perplexity выпустила ИИ-браузер Comet дл...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Perplexity выпустила ИИ-браузер Comet для Android

Компания Perplexity, которая занимается поисковыми решениями на основе искусственного интеллекта, представила версию своего браузера Comet для Android-устройств. Ранее компания выпустила его вариант для настольных компьютеров.

Источник изображения: perplexity.ai

Источник изображения: perplexity.ai

Большинство возможностей десктопного Comet перекочевало на Android: Perplexity можно установить в качестве поисковой системы по умолчанию, можно задавать ИИ-помощнику вопросы, упоминая открытые вкладки. Поддерживается голосовой режим с возможностью задавать вопросы обо всех открытых вкладках — по ним ИИ-помощник может составить сводку информации. От имени пользователя браузер может производить поиск и даже совершать покупки — все эти действия видны. Присутствует встроенный блокировщик рекламы.

В ближайшие недели компания добавит в приложение новые функции. Это будут диалоговый агент, способный производить поиск по сайтам и выполнять действия; ярлыки для быстрых действий ассистента и полнофункциональный менеджер паролей. Ранее компания обновила Comet Assistant в десктопных версиях — он стал эффективнее выполнять задачи, на которые требуется продолжительное время, например, перенос данных с сайта в электронную таблицу. Готовится версия браузера под iOS. Платформа Google Android оказалась приоритетной, пояснили в Perplexity, потому что от операторов связи и производителей устройств поступило множество обращений с просьбами интегрировать Comet в их продукцию и решения. Известно о партнёрских соглашениях с Samsung и Motorola, но о предустановке браузера Comet пока не сообщалось.

Собственные ИИ-браузеры есть и у других разработчиков — соответствующие функции добавились в Microsoft Edge и Opera, есть OpenAI Atlas и разработки The Browser Company, которую поглотила Atlassian. Они позиционируются как альтернатива традиционным Apple Safari и Google Chrome, хотя и последний уже начинает обрастать функциями ИИ. У ИИ-браузеров обнаруживаются серьёзные уязвимости, но в Perplexity отмечают, что некоторые схемы атак требуют полного пересмотра подходов к безопасности.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Amazon пригрозил засудить Perplexity за ИИ-агента, который сам покупает товары за пользователей
Perplexity договорилась с Getty Images — ИИ-поиск получит легальный контент
Reddit подал в суд на Perplexity за нелегальный скрапинг данных для ИИ
Google поселила Gemini в автомобили — ИИ-помощник стал доступен в Android Auto
Android научился отправлять файлы прямо на iPhone через AirDrop — но функция пока доступна не всем
Google назвала лучшие приложения и игры «Play Маркета» за 2025 год
Теги: perplexity, comet, ии, браузер, android
perplexity, comet, ии, браузер, android
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В России подорожает вся техника и электроника: Госдума приняла закон о технологическом сборе
Новейший китайский детектор нейтрино JUNO за два месяца опередил мировую науку на 50 лет
«Одна из самых безумных битв с боссом, что я видел»: игроков впечатлил новый геймплей боевика Tides of Annihilation по мотивам легенд о короле Артуре
В Steam и на консолях без предупреждения вышел беспощадный хоррор на выживание Total Chaos от автора Turbo Overkill
Первая за 10 лет новая Carmageddon оказалась роглайтом — тизер-трейлер Carmageddon: Rogue Shift
Perplexity выпустила ИИ-браузер Comet для Android 39 мин.
Отечественная ОС «Аврора» получила большое обновление дизайна 2 ч.
«Сбер» представил ИИ-модели Kandinsky 5.0 для генерации картинок и видео в HD 3 ч.
Owlcat рассказала о проработке космоса в The Expanse: Osiris Reborn — новый геймплей научно-фантастического ролевого боевика в духе Mass Effect 3 ч.
Создатели Vampire Survivors анонсировали безумный карточный роглайк Vampire Crawlers с «турбопошаговыми боями» и настоящими стенами 4 ч.
Google поселила Gemini в автомобили — ИИ-помощник стал доступен в Android Auto 6 ч.
OpenAI запустила групповые чаты в ChatGPT для пользователей по всему миру 9 ч.
Android научился отправлять файлы прямо на iPhone через AirDrop — но функция пока доступна не всем 9 ч.
Google выпустила Nano Banana Pro — «ИИ-фотошоп», который делает 4K-картинки, правит детали и даже меняет освещение 16 ч.
Google Gemini научился определять изображения, созданные с помощью ИИ, но пока не все 16 ч.
США одобрили экспорт передовых ИИ-чипов в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Армению 43 мин.
Nvidia на крючке: 61 % выручки компании теперь зависит от настроения четвёрки крупнейших клиентов 52 мин.
Назван самый популярный бренд смартфонов среди россиян — Xiaomi теперь только на втором месте 54 мин.
У Джеффа Безоса появится своя лунная ракета — лучше и дешевле варианта NASA для Artemis 59 мин.
«Это слухи и домыслы»: Тан отверг причастность Intel к воровству технологий TSMC 2 ч.
Представлены телевизоры Sber 7000 с беспультовым управлением и встроенным «ГигаЧатом» 2 ч.
Samsung Electronics снова провела перестановки в высшем эшелоне руководителей 3 ч.
Supermicro представила ИИ-сервер 10U на базе AMD Instinct MI355X с воздушным охлаждением 3 ч.
От Солнца оторвался гигантский протуберанец, который уже прозвали «Царём» 3 ч.
Плюшевый медведь с ИИ провалился — он начал болтать на фривольные и опасные темы, продажи остановлены 6 ч.