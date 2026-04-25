Google инвестирует в Anthropic $40 млрд и предоставит 5 ГВт вычислительных мощностей на фоне обострившейся ИИ-гонки

Google инвестирует в Anthropic $40 млрд — $10 млрд сразу и ещё $30 млрд после достижения ИИ-стартапом целевых показателей. Кроме того, Google предоставит Anthropic дополнительные 5 ГВт вычислительных мощностей Google Cloud на ближайшие пять лет. Соглашение расширяет ранее объявленное партнёрство Anthropic с Google и производителем чипов Broadcom.

Обещание инвестиций последовало за выпуском Mythos — новейшей и самой мощной ИИ-модели Anthropic, которую компания в этом месяце предоставила ограниченному кругу партнёров. В Anthropic заявляют, что модель имеет серьёзный потенциал в сфере кибербезопасности, однако из-за угрозы злоупотреблений широкий доступ к ней ограничен: компания совместно с избранными организациями оценивает и устраняет эти риски. При этом Mythos уже попала в руки тех, кому она не предназначалась.

Отношения Anthropic с Google возникли задолго до событий этой недели. В начале месяца Anthropic объявила о партнёрстве с Google и производителем чипов Broadcom, который разрабатывает для Google ИИ-процессоры, для получения нескольких гигаватт вычислительных мощностей на базе тензорных процессоров (TPU), начиная с 2027 года. Broadcom затем отчиталась перед регулятором о предоставлении 3,5 ГВт. Новые инвестиции Google расширяют эту договорённость: Google Cloud предоставит дополнительные 5 ГВт мощностей в течение пяти лет с возможностью дальнейшего увеличения.

Google — прямой конкурент Anthropic на рынке ИИ-моделей, но одновременно и ключевой поставщик инфраструктуры. Anthropic во многом зависит от Google Cloud в части процессоров, в том числе TPU — специализированных чипов для ИИ-задач, которые считаются одной из лучших альтернатив востребованным процессорам Nvidia. Гонку в области ИИ всё сильнее определяет доступ к вычислительным мощностям для обучения и развёртывания ИИ-моделей. OpenAI активно наращивает ресурсы через сеть сделок на сотни миллиардов долларов с облачными провайдерами, производителями процессоров и энергетическими компаниями, в том числе расширив в этом месяце соглашение с производителем чипов Cerebras.

Anthropic ведёт жёсткую борьбу за мощности. В последние недели компания столкнулась с массовыми жалобами на ограничения при работе с Claude и ответила серией инфраструктурных сделок. Ранее в этом месяце Anthropic заключила соглашение с облачным провайдером CoreWeave на мощности ЦОД. На этой неделе компания привлекла дополнительные $5 млрд от Amazon — часть масштабного соглашения, по которому Anthropic, как ожидается, потратит до $100 млрд на вычислительные мощности объёмом около 5 ГВт.

Ещё в феврале оценка Anthropic составляла $350 млрд, теперь же инвесторы готовы вкладываться в компанию исходя из оценки в $800 млрд и даже выше. По имеющимся данным, компания рассматривает возможность выхода на биржу уже в октябре этого года.