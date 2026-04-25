Сегодня 25 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Google инвестирует в Anthropic $40 млрд ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Google инвестирует в Anthropic $40 млрд и предоставит 5 ГВт вычислительных мощностей на фоне обострившейся ИИ-гонки

Google инвестирует в Anthropic $40 млрд — $10 млрд сразу и ещё $30 млрд после достижения ИИ-стартапом целевых показателей. Кроме того, Google предоставит Anthropic дополнительные 5 ГВт вычислительных мощностей Google Cloud на ближайшие пять лет. Соглашение расширяет ранее объявленное партнёрство Anthropic с Google и производителем чипов Broadcom.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Обещание инвестиций последовало за выпуском Mythos — новейшей и самой мощной ИИ-модели Anthropic, которую компания в этом месяце предоставила ограниченному кругу партнёров. В Anthropic заявляют, что модель имеет серьёзный потенциал в сфере кибербезопасности, однако из-за угрозы злоупотреблений широкий доступ к ней ограничен: компания совместно с избранными организациями оценивает и устраняет эти риски. При этом Mythos уже попала в руки тех, кому она не предназначалась.

Отношения Anthropic с Google возникли задолго до событий этой недели. В начале месяца Anthropic объявила о партнёрстве с Google и производителем чипов Broadcom, который разрабатывает для Google ИИ-процессоры, для получения нескольких гигаватт вычислительных мощностей на базе тензорных процессоров (TPU), начиная с 2027 года. Broadcom затем отчиталась перед регулятором о предоставлении 3,5 ГВт. Новые инвестиции Google расширяют эту договорённость: Google Cloud предоставит дополнительные 5 ГВт мощностей в течение пяти лет с возможностью дальнейшего увеличения.

Google — прямой конкурент Anthropic на рынке ИИ-моделей, но одновременно и ключевой поставщик инфраструктуры. Anthropic во многом зависит от Google Cloud в части процессоров, в том числе TPU — специализированных чипов для ИИ-задач, которые считаются одной из лучших альтернатив востребованным процессорам Nvidia. Гонку в области ИИ всё сильнее определяет доступ к вычислительным мощностям для обучения и развёртывания ИИ-моделей. OpenAI активно наращивает ресурсы через сеть сделок на сотни миллиардов долларов с облачными провайдерами, производителями процессоров и энергетическими компаниями, в том числе расширив в этом месяце соглашение с производителем чипов Cerebras.

Anthropic ведёт жёсткую борьбу за мощности. В последние недели компания столкнулась с массовыми жалобами на ограничения при работе с Claude и ответила серией инфраструктурных сделок. Ранее в этом месяце Anthropic заключила соглашение с облачным провайдером CoreWeave на мощности ЦОД. На этой неделе компания привлекла дополнительные $5 млрд от Amazon — часть масштабного соглашения, по которому Anthropic, как ожидается, потратит до $100 млрд на вычислительные мощности объёмом около 5 ГВт.

Ещё в феврале оценка Anthropic составляла $350 млрд, теперь же инвесторы готовы вкладываться в компанию исходя из оценки в $800 млрд и даже выше. По имеющимся данным, компания рассматривает возможность выхода на биржу уже в октябре этого года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: ии, google, anthropic, вычислительная мощность, инвестиции
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
