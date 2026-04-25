Первичная реакция фондового рынка на публикацию квартальной отчётности в конце этой рабочей недели закрепилась и по итогам последней торговой сессии в США, позволив акциям Intel вырасти в цене на 23,6 %. В пике курс акций компании укреплялся на 25 %, позволив им превзойти максимум, достигнутый в разгар «пузыря дот-комов» в начале этого века.

Агентство Bloomberg обратило внимание на интересный факт: рыночная стоимость пакета акций Intel, принадлежащего с августа прошлого года американскому правительству, на этой неделе достигла $36 млрд. Номинально, власти США заработали бы на этой сделке $27 млрд, если бы планировали продать свои акции Intel сейчас. Когда данная сделка готовилась, компания находилась не в лучшем положении, поскольку длительный выход из кризиса требовал больших капитальных вложений, а рыночные позиции терялись под натиском конкурентов. Ситуацию исправил бум искусственного интеллекта, который в своей текущей фазе обратил внимание клиентов Intel на её центральные процессоры, активно закупаемые для расширения серверной вычислительной инфраструктуры.

Фактически, прирост курсовой стоимости акций Intel на 24 % за одну сессию перекрыл рекорд 1987 года. Более того, был обновлён исторический максимум на отметке $82,54 за акцию. Дональд Трамп (Donald Trump) не смог удержаться от комментариев после выхода квартальной отчётности компании: «Мы были чиповой столицей мира, и теперь Intel возвращается. Все компании, производящие чипы, возвращаются».

Характерно, что оптимизм инвесторов повлиял и на котировки акций конкурирующей AMD, которые выросли на солидные 14 % по итогам вчерашней торговой сессии. По словам представителей D.A. Davidson, центральные процессоры в условиях спроса на агентские вычислительные нагрузки в сегменте ИИ становятся товаром повышенного спроса. «Некогда сонный рынок центральных процессоров теперь движется вверх», — отметили аналитики.

Курс акций Arm на американском фондовом рынке вырос вчера на 12 %, а полупроводниковый фондовый индекс SOX в целом прибавил 3,2 % до исторического максимума. Зато Nvidia, которая в условиях бума ИИ ранее росла быстрее конкурентов, вчера прибавила в капитализации всего на 4,3 %, но этого хватило для преодоления планки капитализации в $5 трлн. Понимая тенденции рынка компонентов для ИИ, она в последнее время ускорила разработку центральных процессоров и смежных решений.