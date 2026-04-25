США призвали другие государства активнее бороться с дистилляцией американских ИИ-моделей китайцами

На этой неделе американские законодатели продвинулись чуть дальше в согласовании пакета законопроектов, направленных на сдерживание технологического развития КНР. Помимо заявлений на парламентском уровне, по дипломатическим каналам в посольства США по всему миру была направлена телеграмма, призывающая обратить внимание на проблему дистилляции американских ИИ-моделей китайскими разработчиками.

Напомним, под «дистилляцией» в данном контексте понимается процесс использования более зрелых американских больших языковых моделей для дообучения китайских. Это ускоряет процесс создания конкурирующих ИИ-моделей в Китае, позволяя с меньшими затратами ресурсов и времени получать сопоставимые по производительности программные решения в сфере ИИ. По мнению американских экспертов, некоторые китайские разработчики преподносят свои ИИ-модели как оригинальные, но в действительности они в процессе обучения активно полагались на выдаваемые американскими моделями данные. Если американские законодатели добьются усиления контроля за блокировкой такой деятельности зарубежных разработчиков, то некоторые китайские ИИ-стартапы вынуждены будут покинуть рынок в течение шести или двенадцати месяцев, по мнению экспертов, опрошенных South China Morning Post.

Даже более самостоятельные китайские разработчики могут пострадать в результате ограничения доступа к американским ИИ-моделям, поскольку совершенствование собственных моделей они ускоряют как раз за счёт «дистилляции». Новые версии китайских моделей, которые сейчас появляются раз в три месяца, в итоге будут готовиться к выходу год и более. Выступая на парламентских слушаниях в США на этой неделе, бывшая член совета директоров OpenAI Хелен Тонер (Helen Toner) подчеркнула, что было бы ошибкой недооценивать потенциал китайских разработчиков ИИ, которые обладают большим потенциалом инноваций и без доступа к дистилляции. При этом ряд американских компаний, включая OpenAI, Google и Anthropic на протяжении последних месяцев выступали с обвинениями китайских конкурентов в «дистилляционных атаках». Хотя сама по себе такая методика обучения ИИ-моделей не считается незаконной, как метод конкурентной борьбы она требует некоторого законодательного регулирования, по мнению многих участников рынка.

Американские законодатели также намерены добиваться усиления контроля за экспортом технологий производства полупроводниковых компонентов в Китай. Новая инициатива властей США подразумевает усиление ограничений на поставку в КНР оборудования для выпуска чипов. Разумеется, данные шаги со стороны американских парламентариев не остались без внимания китайских властей. По традиции, усилия американских оппонентов по «обеспечению национальной безопасности» в Китае назвали ширмой, прикрывающей намерения продвигать американские интересы во внешнеторговой сфере в ущерб другим участникам рынка. Полупроводниковая отрасль только пострадает от этих действий американских регуляторов, как подчёркивают китайские чиновники. Власти КНР оставляют за собой право защищать интересы национальных компаний при помощи ответных мер, которые пока не конкретизируются.