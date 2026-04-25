Люди стали говорить на 28 % меньше — виноваты смартфоны и интернет, а пандемия лишь усилили спад

За полтора десятилетия число слов, которые люди произносят в разговоре с другими, сократилось почти на 28 %. В 2005 году человек произносил в среднем 16 632 слова в день, к 2019 году — лишь около 11 900, подсчитали учёные, проанализировав данные 22 исследований, в которых более 2000 человек записывали аудио повседневных разговоров. После пандемии, по оценке авторов, спад лишь усилился.

Исследователи из Университета Миссури в Канзас-Сити (University of Missouri-Kansas City) и Аризонского университета (University of Arizona) объясняют снижение объёма устной речи переходом повседневной жизни в цифру. Заказы через приложения вытеснили разговоры с продавцами и кассирами, переписка заменила звонки, общение переместилось в Сеть. Дело не только в разговорах ни о чём — сокращается вся устная речь.

Как отмечает издание The Wall Street Journal, последствия не ограничиваются эпидемией одиночества или риском увязнуть в конспирологии. По мнению авторов исследования, люди утрачивают базовые навыки общения — вплоть до умения не перебивать собеседника.

Молодёжь оказалась чуть уязвимее, хотя разрыв невелик: люди моложе 25 лет ежегодно произносили в день на 451 слово меньше, те, кто старше 25, — на 314. В среднем число слов, произносимых за день, ежегодно сокращалось на 338. Если тенденция сохранилась и после 2019 года, то сегодня показатель может не превышать 10 000 слов в день.

Профессор лингвистики Невадского университета в Рино (University of Nevada, Reno) Валери Фридланд (Valerie Fridland) просит не паниковать. Небольшие перемены в привычках способны обратить эту тенденцию вспять: например, родителям стоит больше разговаривать с детьми; можно обзавестись домашним стационарным телефоном и время от времени хотя бы ненадолго откладывать смартфон в сторону.