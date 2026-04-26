В первом квартале рынок процессоров для смартфонов сжался на 8 %, но Apple, Samsung и Unisoc укрепили позиции

В условиях дефицита памяти, который вызывает рост цен на смартфоны, сегмент процессоров для них должен двигаться примерно в том же направлении. Статистика первого квартала, опубликованная Counterpoint Research, говорит о сокращении поставок процессоров для смартфонов на 8 % в годовом сравнении. Если лидеры в лице MediaTek и Qualcomm теряли свои позиции, то Apple и Samsung смогла их укрепить.

Самое интересное, что из общей картины немного выбилась компания Unisoc, чьи процессоры в условиях роста цен на компоненты начали активнее использовать китайские производители смартфонов типа Redmi и Pocophone. Это позволило Unisoc укрепить свои позиции в начальном ценовом диапазоне на рынке смартфонов с поддержкой 4G и 5G, увеличив свою долю с 10 до 13 % в годовом сравнении.

Во втором квартале, как ожидают аналитики Counterpoint Research, падающий спрос на смартфоны повлечёт снижение поставок процессоров для них на двузначную величину в процентах, а восстановление рынка будет наблюдаться не ранее начала 2028 года. Уже в первом квартале объёмы поставок процессоров MediaTek и Qualcomm сократились на подобные величины, что способствовало снижению доли первой с 38 до 33 %, а второй — с 27 до 24 %. Прогресс Apple был хорошо выражен, она укрепила свои позиции с 15 до 19 %, получив преимущество благодаря своей ориентации на премиальный сегмент, менее чувствительный к повышению цен на память, а также вертикальной интеграции бизнеса и его серьёзному масштабу, который позволяет получать ту же память на более выгодных условиях, чем конкуренты.

Samsung Electronics, которая к тому же сама производит память, укрепила свои позиции с 5 до 7 % в силу схожих факторов. Unisoc увеличила долю рынка с 10 до 13 %, а все прочие поставщики мобильных процессоров для смартфонов довольствовались 5 % рынка, хотя и они прибавили относительно прошлогодних 4 %. Аналитики отмечают ещё одну тенденцию: новые модели смартфонов в начальном ценовом сегменте стали чаще использовать процессоры прежних поколений с целью экономии.

Qualcomm не удалось лучше пережить кризис на рынке памяти в силу сразу нескольких причин. Семейство флагманских смартфонов Samsung Galaxy S26 частично перешло на использование собственных процессоров Exynos, что снизило положительное влияние эффекта концентрации на премиальном рынке. При этом семейство смартфонов Xiaomi 17 пользовалось меньшим спросом, чем ожидалось. MediaTek традиционно зависит от начального и среднего ценовых сегментов, именно они приняли основной удар кризиса на рынке памяти. Нет ничего удивительного в том, что лидер рынка мобильных процессоров для смартфонов на этом фоне сократил свои позиции с 38 до 33 %. Кроме того, MediaTek навредила задержка анонса Dimensity 9500+. По прогнозам Counterpoint Research, ещё больше производителей смартфонов в ближайшее время обратят своё внимание на процессоры Unisoc в силу их большей доступности. Китайские поставщики смартфонов уже помогли этой марке увеличить объёмы поставок в первом квартале на двузначную величину в процентах.

Аналитики ожидают, что во втором квартале цены на память вырастут последовательно ещё на 80–85 %, тогда как в первом квартале рост уложился в диапазон от 50 до 55 %. Помимо цен на память, проблем производителям смартфонов добавляет и иранский кризис. Если во втором квартале поставки процессоров для смартфонов сократятся на двузначную величину в процентах, то во второй половине года ситуация только усугубится. Нехватка памяти будет наблюдаться минимум до второй половины 2027 года. В этих условиях задерживать вывод на рынок новых продуктов будут не только производители смартфонов, но и разработчики процессоров для них. В последнем случае от подобных рыночных тенденций пострадают и производители смартфонов премиального сегмента. В текущем году объёмы поставок процессоров для смартфонов наверняка сократятся на двузначное количество процентов, как считают в Counterpoint Research.

Теги: mediatek, qualcomm, counterpoint research, смартфоны, аналитика
