ИИ теперь обходится дороже живых сотрудников — техдиректор Uber уже слил на нейросети весь годовой бюджет

ИТ-бюджеты ряда компаний трещат по швам из-за того, что ИИ-вычисления обходятся дороже, чем зарплаты сотрудников. Технический директор Uber уже исчерпал бюджет на ИИ на 2026 год из-за высокой стоимости токенов. Мировые расходы на ИТ в 2026 году достигнут $6,31 трлн — на 13,5 % больше, чем в 2025 году. Основную долю прироста обеспечат ИИ-инфраструктура, программное обеспечение и облачные сервисы.

Источник изображения: Igor Omilaev / unsplash.com

Источник изображения: Igor Omilaev / unsplash.com

Вице-президент Nvidia по прикладному глубокому обучению Брайан Катанзаро (Bryan Catanzaro) признал в интервью Axios: «У моей команды затраты на вычисления намного превышают расходы на сотрудников». «Мы строим первый автономный бизнес — масштабируемся за счёт интеллекта, а не штата», — написал в LinkedIn гендиректор Swan AI Амос Бар-Йосеф (Amos Bar-Joseph), похвастав счётом от Anthropic.

Даже компаниям с крупнейшими ИТ-бюджетами придётся со временем доказывать эффективность вложений в ИИ, особенно тем, кто ежеквартально отчитывается перед акционерами. Доказать её можно ростом производительности или конкретными показателями окупаемости. «Тон немного меняется: всё чаще звучит вопрос об истинной ценности работника живого или цифрового», — отметил Брэд Оуэнс (Brad Owens), вице-президент по стратегии цифровой рабочей силы в Asymbl, которая специализируется на управлении трудовыми ресурсами.

Дорожающие ИИ-вычисления меняют расстановку сил и среди самих ИИ-стартапов. Один из инвесторов OpenAI рассказал Axios, что удорожание может оказаться OpenAI на руку: Codex, по его мнению, расходует токены эффективнее, чем Claude Code, что позволяет сократить затраты. Anthropic в свою очередь пересмотрела цены после скачка спроса на её услуги.

Теги: ии, бюджет, искусственный интеллект, рынок труда, бизнес
ии, бюджет, искусственный интеллект, рынок труда, бизнес
