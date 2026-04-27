OpenAI замахнулась на рынок смартфонов — процессор спроектируют MediaTek и Qualcomm, а устройство соберёт китайская Luxshare

OpenAI привлекла MediaTek и Qualcomm к созданию мобильных процессоров (CPU) для собственного ИИ-смартфона. Массовое производство намечено на 2028 год, а при проектировании чипа акцент сделают на энергоэффективность, управление памятью и локальный запуск компактных ИИ-моделей.

В прошлом году OpenAI договорилась с Broadcom о разработке собственных ИИ-чипов для вычислительных кластеров нового поколения. Теперь, по словам аналитика TF International Securities Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), компания нацелилась и на рынок мобильных CPU — сразу с двумя крупнейшими разработчиками чипсетов для смартфонов. Как и в современных флагманских Android-смартфонах, сложные и ресурсоёмкие задачи возьмёт на себя облачный ИИ. Окончательные спецификации CPU и список поставщиков, по прогнозу Куо, появятся в конце 2026 — начале 2027 года.

По описанию Куо, будущий чип повторит подход Google в линейке Pixel: приоритет отдан ИИ-ускорителю, а не чистой вычислительной мощности. Некоторые ИИ-модели могут быть не оптимизированы под специализированный ИИ-блок и вынуждены задействовать графический процессор (GPU) или CPU. Если OpenAI будет запускать на смартфоне только собственные модели, проблем не возникнет, но если устройство должно поддерживать сторонние ИИ-модели, экономить на CPU и GPU нельзя.

Куо также указывает, что смартфону придётся непрерывно считывать контекст пользователя, — а значит, CPU получит развитую систему постоянно активных сенсоров. Qualcomm уже реализовала похожую функцию в блоке Sensing Hub своих последних мобильных платформ. Эксклюзивным партнёром по проектированию и сборке устройства станет китайская Luxshare, конкурент Foxconn.