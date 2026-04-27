GPT-5.2 обошла абитуриентов, сдав вступительные экзамены в Токийский и Киотский университеты лучше всех

Нейросеть GPT-5.2 в режиме размышления получила высшие баллы на вступительных экзаменах в Токийском и Киотском университетах Японии, опередив реальных абитуриентов этого года. Компания LifePrompt, проводившая тесты, сообщила, что нейросеть превзошла максимальные проходные результаты даже на самых конкурентных медицинских направлениях.

LifePrompt протестировала модель GPT-5.2 Thinking, загрузив вопросы экзаменов в виде изображений. Развёрнутые ответы, включая эссе, оценивали преподаватели одной из крупнейших частных подготовительных школ Kawai Juku. На медицинском направлении Токийского университета (Natural Sciences III) искусственный интеллект набрал на 50 баллов больше, чем лучший реальный участник, и получил идеальный результат по математике. Этому успеху, как отмечает портал Kyodo News, предшествовала неудачная попытка пройти те же испытания с помощью модели GPT 4 в 2024 году, а затем, в 2025 году, всё-таки успешно преодолеть проходной балл с помощью модели o1.

В разделе гуманитарных и естественных наук Токийского университета нейросеть также показала выдающиеся результаты. Она набрала 452 балла из 550 возможных в гуманитарном блоке и 503 балла в естественно-научном, превысив рекорды зачисленных студентов. Однако эффективность ИИ оказалась неравномерной: если по английскому языку результат составил 90 %, то по эссе, касающемуся всемирной истории — лишь 25 %.

Аналогичное превосходство было зафиксировано и в Киотском университете, где алгоритм тестировали на факультетах права и медицины. На юридическом факультете ИИ получил 771 балл при максимальном проходном пороге в 734, а на медицинском — 1176 баллов против рекорда лучшего абитуриента в 1098 баллов.

Глава LifePrompt Сатоши Эндо (Satoshi Endo) отметил, что компаниям необходимо внедрять ИИ с прицелом на изменение бизнес-процессов в ближайшие десятилетия. В то же время профессор Университета Кейо Сатоши Курихара (Satoshi Kurihara) предостерёг от прямого сравнения людей и машин, указав на преимущество человека в создании новой ценности. Он добавил, что высокие оценки ИИ должны стать поводом для пересмотра экзаменационных систем.