Акции Qualcomm взлетели на слухах о разработке ИИ-смартфона OpenAI

Акции компании Qualcomm подскочили на 13 % на предварительных торгах в понедельник после того, как аналитик TF International Securities Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), сообщил, что компания OpenAI сотрудничает с Qualcomm и MediaTek в разработке процессоров для смартфонов. Об этом пишет Reuters.

По словам Минг-Чи Куо, опубликовавшего пост в социальной сети X, Qualcomm и MediaTek являются партнёрами по совместной разработке смартфона с искусственным интеллектом. Массовое производство устройства, предположительно, начнётся в 2028 году. По словам Куо, который живёт на Тайване и известен своими точными прогнозами в отношении продуктов Apple, эксклюзивным партнёром по разработке и производству устройства является китайская компания Luxshare, поставщик Apple. По данным Reuters, компании не ответили на запрос о комментарии по этому поводу.

OpenAI уже много лет изучает возможность создания потребительских устройств с искусственным интеллектом. В мае прошлого года компания приобрела стартап Джони Айва (Jony Ive) io Products за $6,5 млрд, пригласив бывшего дизайнера Apple возглавить проект. Однако, по сообщениям СМИ, планируемое устройство не будет смартфоном. В прошлом году издание The Wall Street Journal сообщило, что, по словам главы OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman), это будет «третье по значимости устройство» наряду с телефонами и ноутбуками.

Как сообщает Reuters, несущая убытки OpenAI отказалась от сторонних проектов, сосредоточившись на разработке инструментов программирования для бизнеса — одной из немногих областей искусственного интеллекта, которые имеют явный коммерческий потенциал. Выпуск смартфона напрямую столкнёт OpenAI с такими крупными конкурентами, как Apple и Samsung, которые вместе занимают около 40 % мирового рынка этих устройств.