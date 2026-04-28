SpaceX выполнила 50 пусков с начала года: ракета Falcon 9 со ступенью-ветераном вывела 25 спутников Starlink

SpaceX выполнила 50-й орбитальный пуск с начала 2026 года. 26 апреля Falcon 9 стартовала с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии и доставила на низкую околоземную орбиту 25 спутников широкополосного доступа Starlink. Из полусотни запусков 42 пришлись на увеличение спутниковой группировки Starlink, которая насчитывает уже почти 10 300 действующих аппаратов.

Старт юбилейного пуска состоялся в 17:37 по московскому времени. Уже через 8 минут первая ступень с бортовым номером 1088 села на плавучую платформу «Of Course I Still Love You» в Тихом океане — в 15-й раз. Через 61 минуту после старта все 25 спутников штатно отделились от верхней ступени, сообщила SpaceX.

Все 50 пусков в этом году были выполнены Falcon 9. Два других носителя компании — Falcon Heavy и Starship — в этом году пока не летали. Ближайший старт Falcon Heavy намечен на утро 29 апреля с телекоммуникационным спутником ViaSat-3 F3 на борту.

Изначально пуск планировался двумя днями ранее, но помешала погода. Для Falcon Heavy это первый полёт с октября 2024 года. Ракета Starship, которую SpaceX строит для полётов к Луне и Марсу, остаётся на этапе лётных испытаний. Двенадцатый суборбитальный тестовый полёт может состояться уже в мае.

Пятьдесят пусков к концу апреля — это темп примерно 160 орбитальных миссий за год, чуть меньше рекорда 2025 года, когда SpaceX выполнила 165 орбитальных стартов и ещё пять суборбитальных испытаний Starship, доведя общее число пусков до 170.