SpaceX выполнила 50 пусков с начала года: ракета Falcon 9 со ступенью-ветераном вывела 25 спутников Starlink

SpaceX выполнила 50-й орбитальный пуск с начала 2026 года. 26 апреля Falcon 9 стартовала с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии и доставила на низкую околоземную орбиту 25 спутников широкополосного доступа Starlink. Из полусотни запусков 42 пришлись на увеличение спутниковой группировки Starlink, которая насчитывает уже почти 10 300 действующих аппаратов.

Источник изображения: spacex.com

Старт юбилейного пуска состоялся в 17:37 по московскому времени. Уже через 8 минут первая ступень с бортовым номером 1088 села на плавучую платформу «Of Course I Still Love You» в Тихом океане — в 15-й раз. Через 61 минуту после старта все 25 спутников штатно отделились от верхней ступени, сообщила SpaceX.

Все 50 пусков в этом году были выполнены Falcon 9. Два других носителя компании — Falcon Heavy и Starship — в этом году пока не летали. Ближайший старт Falcon Heavy намечен на утро 29 апреля с телекоммуникационным спутником ViaSat-3 F3 на борту.

Изначально пуск планировался двумя днями ранее, но помешала погода. Для Falcon Heavy это первый полёт с октября 2024 года. Ракета Starship, которую SpaceX строит для полётов к Луне и Марсу, остаётся на этапе лётных испытаний. Двенадцатый суборбитальный тестовый полёт может состояться уже в мае.

Пятьдесят пусков к концу апреля — это темп примерно 160 орбитальных миссий за год, чуть меньше рекорда 2025 года, когда SpaceX выполнила 165 орбитальных стартов и ещё пять суборбитальных испытаний Starship, доведя общее число пусков до 170.

Теги: spacex, starlink, starship, falcon 9, илон маск
