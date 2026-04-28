Это нормально: Ubisoft отреагировала на слухи о сокращении команды Assassin’s Creed Codename Hexe

Французский издатель и разработчик Ubisoft в заявлении для IGN и Rock Paper Shotgun прокомментировал слухи о сокращении команды приключенческого ролевого боевика с открытым миром под кодовым названием Assassin’s Creed Codename Hexe.

Напомним, инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) накануне сообщил о решении Ubisoft отстранить 50 сотрудников от создания Codename Hexe. У них есть три месяца для поиска нового проекта, иначе они рискуют попасть под сокращения.

В заявлении для прессы Ubisoft не стала опровергать опубликованные Хендерсоном сведения, но преуменьшила их значение. Подобные перестановки — «стандартная часть» процесса разработки.

«Передвижения между командами — стандартная часть работы. На фоне изменения приоритетов участники могут переходить из одного проекта в другой, где требуется их опыт. Это помогает нам сохранять гибкость и оперативность по мере развития задач», — прояснила Ubisoft.

Представитель Ubisoft ничего не сказал о причинах случившихся изменений, чем займутся затронутые передвижениями бывшие создатели Codename Hexe и оказались ли какие-либо рабочие места под угрозой.

Ранее сообщалось, что Codename Hexe будет игрой про охоту на ведьм в Священной Римской империи образца XVI века. По слухам, из-за нового руководства франшизы проект остался без магических элементов — котом поуправлять не дадут.

Релиз Assassin’s Creed Codename Hexe ожидается в 2027 году. За последние два месяца проект покинули творческий руководитель Клинт Хокинг (Clint Hocking) и глава разработки Бенуа Рише (Benoit Richer).