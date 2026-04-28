Это нормально: Ubisoft отреагировала на слухи о сокращении команды Assassin’s Creed Codename Hexe

Французский издатель и разработчик Ubisoft в заявлении для IGN и Rock Paper Shotgun прокомментировал слухи о сокращении команды приключенческого ролевого боевика с открытым миром под кодовым названием Assassin’s Creed Codename Hexe.

Напомним, инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) накануне сообщил о решении Ubisoft отстранить 50 сотрудников от создания Codename Hexe. У них есть три месяца для поиска нового проекта, иначе они рискуют попасть под сокращения.

В заявлении для прессы Ubisoft не стала опровергать опубликованные Хендерсоном сведения, но преуменьшила их значение. Подобные перестановки — «стандартная часть» процесса разработки.

«Передвижения между командами — стандартная часть работы. На фоне изменения приоритетов участники могут переходить из одного проекта в другой, где требуется их опыт. Это помогает нам сохранять гибкость и оперативность по мере развития задач», — прояснила Ubisoft.

Представитель Ubisoft ничего не сказал о причинах случившихся изменений, чем займутся затронутые передвижениями бывшие создатели Codename Hexe и оказались ли какие-либо рабочие места под угрозой.

Ранее сообщалось, что Codename Hexe будет игрой про охоту на ведьм в Священной Римской империи образца XVI века. По слухам, из-за нового руководства франшизы проект остался без магических элементов — котом поуправлять не дадут.

Релиз Assassin’s Creed Codename Hexe ожидается в 2027 году. За последние два месяца проект покинули творческий руководитель Клинт Хокинг (Clint Hocking) и глава разработки Бенуа Рише (Benoit Richer).

Разработчики Greedfall и Steelrising подтвердили закрытие студии — DLC для Greedfall: The Dying World выпустит Nacon, «а потом всё»
Nacon закроет студию Spiders — разработчиков Greedfall и Steelrising никто не захотел купить
Инсайдер: Ubisoft поставила 50 разработчиков Assassin’s Creed Codename Hexe под угрозу увольнения, чтобы уложиться в бюджет
Сценарист Assassin’s Creed Black Flag Resynced заинтриговал фанатов новыми сюжетными сценами
Глава разработки Assassin’s Creed Codename Hexe покинул проект вслед за творческим руководителем
Эвакуационный шутер Arc Raiders завтра получит крупный патч Riven Tides с новой картой и множеством активностей
Теги: assassin's creed, ubisoft, ролевой экшен
ЕС обязал производителей ноутбуков перейти на зарядку через USB Type-C — игровые модели мощностью более 100 Вт стали исключением
Илон Маск выступил в суде против Альтмана и назвал его вором, укравшим благотворительную организацию
В Китае создали первую в мире топливную ячейку на угле — она даёт электричество без дыма, пара и генераторов
NASA испытало мощнейший в мире электроплазменный ракетный двигатель — для полётов на Марс и дальше
Tesla согласилась передать Маску многострадальные 300 млн акций за работу в 2018 году — сейчас пакет стоит вдвое дороже
Разработчики Greedfall и Steelrising подтвердили закрытие студии — DLC для Greedfall: The Dying World выпустит Nacon, «а потом всё» 30 мин.
Microsoft встроит ИИ в «Часы» в Windows 11 — и превратит их в приложение для повышения концентрации 2 ч.
«Один из лучших месяцев в истории»: Sony приятно удивила фанатов майской подборкой игр PS Plus 2 ч.
Новый трейлер подтвердил дату выхода Phonopolis — авангардной головоломки от создателей Samorost и Machinarium 3 ч.
Google TV получит новые ИИ-функции, а на главном экране появятся YouTube Shorts 4 ч.
Во время майских праздников в Москве могут отключить мобильный интернет 4 ч.
Симулятор выживания в заброшенной сибирской деревне Midnight Watcher: Village получил атмосферный трейлер 4 ч.
Microsoft опубликовала исходники 86-DOS и PC-DOS 1.00 с дополнительными материалами — распечатки пылились в гараже больше 45 лет 4 ч.
Представлен десктопный ИИ-агент Amazon Quick — он выполняет часовые задачи за минуты 4 ч.
Спустя почти два года пираты всё-таки взломали Denuvo в Black Myth: Wukong — гипервизор не требуется 5 ч.
ИИ ЦОД Project Jupiter для OpenAI запитают от топливных элементов Bloom Energy мощностью 2,45 ГВт 13 мин.
Китайские учёные преуспели в превращении углекислого газа в керосин — к этому подтолкнул иранский кризис 30 мин.
Motorola представила смартфон Moto G87 c Dimensity 6400 и 200-Мп камерой за €399 33 мин.
Ozon разрабатывает собственный WAF 49 мин.
Motorola выпустила глобальную версию Razr 70 Plus со Snapdragon 8s Gen 3, парой 50-Мп камер и батареей на 4500 мА·ч 50 мин.
Motorola представила смартфоны-раскладушки Razr 70 и Razr 70 Ultra — изменений мало, но цены выше 2 ч.
Мониторы Philips Evnia получили функцию AmbiScape для синхронизации умных светильников с играми 2 ч.
Поставки кремниевых пластин в первом квартале 2026 года выросли на 13 % благодаря буму ИИ 2 ч.
Китай пригрозил ответными мерами в случае запрета в ЕС оборудования Huawei 4 ч.
Caviar представила четвёрку розовых iPhone 17 Pro и Pro Max, украшенных золотом и бриллиантами 4 ч.