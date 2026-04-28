SpaceX привязала гонорар Илона Маска к колонизации Марса и запуску орбитальных ЦОД

Совет директоров SpaceX утвердил схемы выплаты вознаграждения основателю компании Илону Маску (Elon Musk), в которой приводятся футуристические и возвышенные цели, как и её планы: колонизация Марса и запуск центров обработки данных на орбиту.

Информацию об этом журналисты Reuters обнаружили в документах, поданных SpaceX в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Высокий уровень зарплаты, обещанной Маску, призван удержать его внимание — сама же компания сейчас готовится к выходу на биржу. Речь идёт о передаче 200 млн акций с правом голоса, если SpaceX достигнет рыночной капитализации в $7,5 трлн и построит на Марсе постоянно действующую колонию с населением не менее 1 млн человек. Схема вознаграждения также предусматривает передачу 60,4 млн акций с правом голоса, если компания достигнет определённой оценки и начнёт эксплуатировать в космосе ЦОД общей мощностью не менее 100 ТВт, что соответствует мощности примерно 100 000 ядерных реакторов по 1 ГВт, работающих одновременно. Оба пакета сопровождаются акциями класса B, которые дают по десять голосов на каждую акцию класса A и предоставляются траншами по мере роста компании.

Если же компания не достигнет установленных советом директоров показателей оценки, не привязанных к конкретным срокам, Маск не получит ни одной акции. С 2019 года его номинальная зарплата в SpaceX составляет $54 080 в год. Пока стоимость пакета вознаграждения определить не получится — SpaceX является частной компанией, а первичное размещение акций запланировано примерно на день рождения Маска, 28 июня, при оценке ориентировочно $1,75 трлн. По состоянию на 31 декабря он владел опционом на приобретение 68,8 млн акций по цене около $42; срок действия этого опциона истекает в 2030 году. Состояние Маска оценивается в $776 млрд. Даже без учёта SpaceX он может более чем удвоить эту сумму, если под его руководством высоких показателей добьётся Tesla. По состоянию на ноябрь ему принадлежали около 20 % акций производителя электромобилей.