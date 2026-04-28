Nvidia выпустила драйвер с поддержкой новой версии мобильной GeForce RTX 5070

Компания Nvidia выпустила свежий пакет графического драйвера GeForce Game Ready 596.36 WHQL. Программное обеспечение добавляет поддержку мобильной видеокарты GeForce RTX 5070 в версии с 12 Гбайт памяти.
Компьютер месяца, спецвыпуск: эпоха отката, или Как дефицит чипов памяти влияет на выбор железа для игрового ПК
Новый драйвер также предлагает лучший игровой опыт для игр с поддержкой технологии DLSS 4.5, включая обновление Conan Exiles Enhanced.
Список исправленных ошибок:
- исправлена проблема с мерцанием определённых текстур в игре God of War: Ragnarok;
- исправлено мерцание одежды персонажей в игре Assassins Creed Shadows;
- исправлено мерцание деревьев и травы в игре The Crew Motorfest;
- исправлены артефакты изображения при воспроизведении контента в формате H.264 с помощью DXVA 2.0;
- исправлены проблемы в Blender 5.0.1 EEVEE, при которых узлы, не связанные с шейдером, подключённые к выходному материалу, отображались черным цветом (нулевое значение).
Скачать драйвер GeForce Game Ready 596.36 WHQL можно через приложение Nvidia App или с официального сайта Nvidia.
Источник: