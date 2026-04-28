Nvidia выпустила драйвер с поддержкой новой версии мобильной GeForce RTX 5070

Компания Nvidia выпустила свежий пакет графического драйвера GeForce Game Ready 596.36 WHQL. Программное обеспечение добавляет поддержку мобильной видеокарты GeForce RTX 5070 в версии с 12 Гбайт памяти.

Источник изображения: Funcom

Новый драйвер также предлагает лучший игровой опыт для игр с поддержкой технологии DLSS 4.5, включая обновление Conan Exiles Enhanced.

Список исправленных ошибок:

  • исправлена проблема с мерцанием определённых текстур в игре God of War: Ragnarok;
  • исправлено мерцание одежды персонажей в игре Assassins Creed Shadows;
  • исправлено мерцание деревьев и травы в игре The Crew Motorfest;
  • исправлены артефакты изображения при воспроизведении контента в формате H.264 с помощью DXVA 2.0;
  • исправлены проблемы в Blender 5.0.1 EEVEE, при которых узлы, не связанные с шейдером, подключённые к выходному материалу, отображались черным цветом (нулевое значение).

Скачать драйвер GeForce Game Ready 596.36 WHQL можно через приложение Nvidia App или с официального сайта Nvidia.

Материалы по теме
Framework оценила мобильную GeForce RTX 5070 12GB в $1199 и предупредила о повышении цен на версию с 8 Гбайт памяти
$50 за защиту RTX 5090 от выгорания: Asus раскрыла цену специального кабеля ROG Equalizer
Астронавты на МКС получили новые ноутбуки — с Nvidia RTX Pro Blackwell и 128 Гбайт DDR5
Ещё больше ненастоящих кадров: Nvidia выпустила DLSS 4.5 с динамическим мультикадровым генератором и режимом MFG 6X
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Pragmata, Neverness to Everness и Windrose
Intel зачистила официальный сайт от старых драйверов для встроенной графики процессоров Core 7–10 поколений
Теги: драйвер, nvidia geforce, geforce rtx 5070, видеокарта, conan exiles
драйвер, nvidia geforce, geforce rtx 5070, видеокарта, conan exiles
ЕС обязал производителей ноутбуков перейти на зарядку через USB Type-C — игровые модели мощностью более 100 Вт стали исключением
Илон Маск выступил в суде против Альтмана и назвал его вором, укравшим благотворительную организацию
В Китае создали первую в мире топливную ячейку на угле — она даёт электричество без дыма, пара и генераторов
NASA испытало мощнейший в мире электроплазменный ракетный двигатель — для полётов на Марс и дальше
Tesla согласилась передать Маску многострадальные 300 млн акций за работу в 2018 году — сейчас пакет стоит вдвое дороже
Разработчики Greedfall и Steelrising подтвердили закрытие студии — DLC для Greedfall: The Dying World выпустит Nacon, «а потом всё» 30 мин.
Microsoft встроит ИИ в «Часы» в Windows 11 — и превратит их в приложение для повышения концентрации 2 ч.
«Один из лучших месяцев в истории»: Sony приятно удивила фанатов майской подборкой игр PS Plus 2 ч.
Новый трейлер подтвердил дату выхода Phonopolis — авангардной головоломки от создателей Samorost и Machinarium 3 ч.
Google TV получит новые ИИ-функции, а на главном экране появятся YouTube Shorts 4 ч.
Во время майских праздников в Москве могут отключить мобильный интернет 4 ч.
Симулятор выживания в заброшенной сибирской деревне Midnight Watcher: Village получил атмосферный трейлер 4 ч.
Microsoft опубликовала исходники 86-DOS и PC-DOS 1.00 с дополнительными материалами — распечатки пылились в гараже больше 45 лет 4 ч.
Представлен десктопный ИИ-агент Amazon Quick — он выполняет часовые задачи за минуты 4 ч.
Спустя почти два года пираты всё-таки взломали Denuvo в Black Myth: Wukong — гипервизор не требуется 5 ч.
ИИ ЦОД Project Jupiter для OpenAI запитают от топливных элементов Bloom Energy мощностью 2,45 ГВт 13 мин.
Китайские учёные преуспели в превращении углекислого газа в керосин — к этому подтолкнул иранский кризис 30 мин.
Motorola представила смартфон Moto G87 c Dimensity 6400 и 200-Мп камерой за €399 33 мин.
Ozon разрабатывает собственный WAF 49 мин.
Motorola выпустила глобальную версию Razr 70 Plus со Snapdragon 8s Gen 3, парой 50-Мп камер и батареей на 4500 мА·ч 50 мин.
Motorola представила смартфоны-раскладушки Razr 70 и Razr 70 Ultra — изменений мало, но цены выше 2 ч.
Мониторы Philips Evnia получили функцию AmbiScape для синхронизации умных светильников с играми 2 ч.
Поставки кремниевых пластин в первом квартале 2026 года выросли на 13 % благодаря буму ИИ 2 ч.
Китай пригрозил ответными мерами в случае запрета в ЕС оборудования Huawei 4 ч.
Caviar представила четвёрку розовых iPhone 17 Pro и Pro Max, украшенных золотом и бриллиантами 4 ч.