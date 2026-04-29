реклама
В Китае перестали выдавать лицензии роботакси после хаоса, устроенного Baidu

Сегмент роботакси в Китае развивается пропорционально масштабам местного рынка транспортных услуг и объёмам производства автомобилей. Между тем, недавний сбой в работе беспилотных такси Apollo Go компании Baidu в конце марта насторожил китайские власти до такой степени, что они временно приостановили выдачу лицензий на осуществление подобной деятельности на территории КНР.

Напомним, в последний день марта десятки роботакси Baidu в Ухане остановились посреди маршрута, подвергнув пассажиров опасности, поскольку им в итоге пришлось выходить из машин на проезжую часть посреди оживлённых улиц. Самые дисциплинированные из клиентов пытались дождаться помощи в салоне роботакси, но длительное ожидание ничем не завершилось, и они в итоге всё равно самостоятельно покинули салон машины, дождавшись подходящего для этого момента.

Инцидент насторожил китайских регуляторов, они с начала месяца провели встречи с чиновниками в тех городах, где уже эксплуатируются беспилотные такси в рамках эксперимента. Местным чиновникам было настоятельно рекомендовано самостоятельно провести аудит безопасности подобных сервисов и обеспечить мониторинг для предотвращения подобных проблем. В свою очередь, приостановка выдачи лицензий национальными властями КНР не позволит добавлять новые машины к эксплуатируемым автономным таксопаркам, запускать новые экспериментальные маршруты или выводить такие роботакси на дороги новых населённых пунктов.

Это уже второй случай приостановки выдачи новых лицензий на эксплуатацию роботакси в Китае, связанный именно с деятельностью Baidu. Сама компания до сих пор не пояснила, что стало причиной мартовского сбоя в работе беспилотных такси в Ухане, который затронул более сотни машин. Дочерняя компания Apollo Go уже эксплуатирует сотни роботакси более чем в десятке городов Китая. После мартовского происшествия работа этих такси в Ухане приостановлена до выяснения причин.

Конкурирующие Pony AI и WeRide отметили, что их беспилотные таксопарки на территории Китая продолжают работать в обычном режиме, а первая даже ведёт подготовку к запуску сервиса роботакси в двух новых городах. В конце 2024 года китайские власти приостанавливали выдачу лицензий на роботакси из-за протестов таксистов в Ухане, но пауза продлилась всего несколько месяцев. Она не была никак связана с безопасностью автономных транспортных средств Apollo Go.

Теги: baidu, apollo go, роботакси, китай, автопилот
