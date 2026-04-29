Спустя почти два года пираты всё-таки взломали Denuvo в Black Myth: Wukong — гипервизор не требуется

Хотя метод с гипервизором значительно облегчил пиратам доступ к играм с Denuvo, полноценные взломы остаются предпочтительным выбором цифровых флибустьеров. На днях пала защита одного из самых громких релизов 2024 года.

Речь идёт о нашумевшем фэнтезийном ролевом боевике Black Myth: Wukong от китайской студии Game Science. Игра вышла ещё 20 августа 2024 года, однако полноценно взломать защиту Denuvo хакеры до сих пор не могли.

Благодаря гипервизору Black Myth: Wukong стала доступна на пиратских сайтах ещё в марте, а теперь о полноценном взломе Denuvo в игре сообщил хакер voices38, ранее преодолевший защиту Doom: The Dark Ages и Resident Evil Requiem.

Black Myth: Wukong вышла на PC (Steam, EGS, WePlay), PS5, Xbox Series X и S. Игра базируется на китайском романе «Путешествие на Запад» и предлагает в роли царя обезьян отправиться в полное испытаний и чудес приключение.

Критики оценили Black Myth: Wukong на 81 %, а рейтинг в Steam составляет 96 % («крайне положительные» отзывы). Проект продался в количестве 25 млн копий и уже заработал на продолжение — Black Myth: Zhong Kui представили прошлым летом.

Запуск полностью взломанных пиратских версий игр представляет для ПК меньше опасности, чем вариант с гипервизором: для работы он требует отключения многих систем безопасности компьютера.

В конце апреля впервые за всю историю наблюдений список защищённых Denuvo одиночных игр не для VR оказался пуст, однако в издательстве 2K уже придумали новый метод борьбы с пиратами.