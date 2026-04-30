Бум ИИ сделал микросхемы памяти одним из самых прибыльных продуктов в мире

Во второй половине прошлого года ажиотажные мировые инвестиции в ИИ сделали индустрию микросхем памяти сверхприбыльной. Ожидается, что Samsung превзойдёт по доходам Apple, Microsoft и Alphabet, а SK hynix и Micron — два других гиганта в сфере производства микросхем памяти — войдут в этом году в десятку самых прибыльных компаний мира. С начала этого года акции Samsung выросли на 72 %, SK hynix — на 90 %, а Micron — на 65 %.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

В то время как сомнения в перспективности ИИ продолжают нарастать, компании, участвующие в создании соответствующей инфраструктуры, получают огромную прибыль, а доходность бизнеса производителей микросхем памяти побила все рекорды. Ожидалось, что цены в первые три месяца 2026 года вырастут ещё на 50 % по сравнению с предыдущим кварталом, но реальность превзошла даже эти смелые ожидания — по данным исследовательской компании Trendforce, рост составил 100 %.

Производители микросхем, входящие в топ-20 компаний по чистой прибыли / Источник изображения: wsj.com

Производители микросхем, входящие в топ-20 компаний по чистой прибыли / Источник изображения: wsj.com

В четверг Samsung Electronics сообщила о чистой прибыли за первый квартал, эквивалентной более чем $30 млрд. Это не только побило предыдущий квартальный рекорд, но и почти превзошло годовой максимум южнокорейской компании. Около 94 % операционной прибыли Samsung за первый квартал пришлось на полупроводниковый бизнес. Главные конкуренты Samsung на рынке памяти — южнокорейская SK hynix и американская Micron Technology недавно продемонстрировали столь же впечатляющие результаты. Эти три компании продолжают доминировать на рынке памяти.

Годовая чистая прибыль компаний-производителей полупроводников / Источник изображения: FactSet

Годовая чистая прибыль компаний-производителей полупроводников / Источник изображения: FactSet

В последние годы производители памяти отдавали приоритет производству специализированной памяти c высокой пропускной способностью HBM, необходимой для ИИ, что ограничивало выпуск традиционных микросхем памяти, используемых в смартфонах, персональных компьютерах и обычных серверах и предопределило её дефицит. Стремительно выросший спрос на инференс потребовал огромных объёмов традиционной DRAM и вывел прибыль Samsung, SK hynix и Micron на новый уровень.

Доли рынка производителей DRAM / Источник изображения: Trendforce

Доли рынка производителей DRAM / Источник изображения: Trendforce

По оценкам FactSet, в совокупности чистая прибыль этих трёх компаний в 2026 году составит примерно $350 млрд. По прогнозам, каждая из этих компаний войдёт в десятку самых прибыльных компаний мира, хотя год назад ни один аналитик не предполагал подобного развития событий. По данным аналитической компании Counterpoint, операционная прибыль от производства ОЗУ достигла 80 %, а от производства флеш-памяти — 60 %.

Доли рынка производителей NAND flash / Источник изображения: Trendforce

Доли рынка производителей NAND flash / Источник изображения: Trendforce

Заказчики и производители микросхем памяти долгое время полагались на устные договорённости для обеспечения долгосрочных поставок, но теперь в некоторых случаях переходят к обязывающим контрактам. Некоторые контракты заключаются на срок до пяти лет и предусматривают предварительную оплату клиентами около 30 % стоимости или участие в инвестиционных затратах на новые заводы по производству микросхем памяти. «Идея заключается в том, что тот, кто доминирует на рынке памяти, может доминировать и в сфере искусственного интеллекта», — пояснил представитель Counterpoint.

Рейтинг компаний-производителей микросхем по чистой прибыли / Источник изображения: FactSet/WSJ

Рейтинг компаний-производителей микросхем по чистой прибыли / Источник изображения: FactSet/WSJ

Строительство одного завода по производству микросхем может стоить более $20 млрд и занять годы. Samsung, SK hynix и Micron строят новые предприятия, но, по мнению отраслевых аналитиков, производство вряд ли выйдет на полную мощность до конца 2027 или 2028 года. Поэтому ожидать улучшения ситуации в ближайшее время трудно.

Судя по предварительным заказам Samsung, ожидается, что дефицит ещё усугубится в следующем году. «Исходя только из текущего спроса на 2027 год, разрыв между предложением и спросом в 2027 году увеличится ещё больше, чем в 2026 году», — заявил руководитель подразделения по производству микросхем памяти Samsung Ким Чжэджун (Kim Jaejune).

Источник:

Материалы по теме
Intel рассказала о памяти HB3DM — «убийце» HBM с более высокой пропускной способностью
Цены на память местами пошли вниз, но нормализации рынка не произойдёт раньше 2030 года
3D X-DRAM впервые воплотили в кремнии — оперативная память будущего стала ближе
Россияне стали чуть чаще выбирать бюджетные планшеты, но продажи выросли
Гонка ИИ обойдётся четвёрке бигтехов в $725 млрд только в этом году — недавно речь шла о $650 млрд
Облака разогнали прибыль Alphabet — капзатраты на ИИ повышены до $190 млрд и это не предел
Теги: рост цен, микросхемы, память, дефицит, искусственный интеллект
рост цен, микросхемы, память, дефицит, искусственный интеллект
