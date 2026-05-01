Сегодня 01 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Илон Маск призвал ИИ-компании «избегать ...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Илон Маск призвал ИИ-компании «избегать ситуации из Терминатора»

Судебное разбирательство между OpenAI и Илоном Маском (Elon Musk), который выступил в роли одного из ранних инвесторов стартапа, раскрывает всё новые подробности взаимодействия с бывшими соратниками. Выделив $38 млн на поддержку OpenAI, миллиардер упустил из вида пункт о сохранении стартапом права создать коммерческую структуру для получения прибыли.

Источник изображения: Unsplash, Dima Solomin

Как известно, основной претензией Маска является превращение OpenAI из некоммерческой организации в компанию, способную извлекать прибыль в сфере искусственного интеллекта. Илон Маск изначально настаивал, что поддерживал стартап, опираясь исключительно на гуманистические цели, считая его благотворительной организацией, которая не станет углубляться в коммерцию. Выступая в суде вчера, Илон Маск признался, что не считал нужным оформлять договор с OpenAI о финансировании стартапа, поскольку Альтман и его окружение убедили миллиардера, что это будет некоммерческая структура. Он поверил им на слово и не стал утруждать себя формальностями при передаче денег, относясь к ней, как к благотворительному взносу.

При этом предыдущие дни судебных заседаний уже позволили установить, что в 2017 году Маск вёл переписку с генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом (Sam Altman) и президентом Грегом Брокманом (Greg Brockman), обсуждая идею создания внутри стартапа коммерческой структуры. В определённый момент ему эта дискуссия надоела, он предложил компаньонам либо проводить реструктуризацию самостоятельно, либо сохранить за OpenAI некоммерческий статус навсегда. При этом из показаний Маска следует, что в дальнейшем он выступал против сочетания некоммерческого статуса OpenAI с одновременным осуществлением коммерческой деятельности.

Более того, представители OpenAI подчеркнули, что совет директоров OpenAI в 2017 году, когда в него ещё входил Илон Маск, рассматривал перспективный план создания коммерческой структуры внутри стартапа, которую контролировала бы благотворительная организация. Маск ответил адвокату OpenAI, что просто не вчитывался в текст того документа, ограничившись лишь заголовком. Тем более, что он доверял словам Альтмана и его соратников о неприкосновенности некоммерческой организации. Приведённая в суде переписка между Маском и руководством OpenAI, тем не менее, свидетельствует о готовности миллиардера в определённые моменты обсуждать идею создания коммерческой структуры.

Совет директоров OpenAI Илон Маск покинул в 2018 году, но из показаний главы его офиса Джареда Бирчала (Jared Birchall) следует, что аренда офисов стартапа оплачивалась из средств миллиардера до 2020 года. Представители OpenAI заявили в суде, что в 2015 году Илон Маск пообещал направить на нужды стартапа до $1 млрд. В 2023 году он заявил со страниц своей социальной сети X, что вложил $100 млн. Фактическая же сумма была заметно ниже, как признал Маск — «сугубо в денежном выражении» она составила $38 млн.

Источник изображения: OpenAI

Основавшему конкурирующий стартап xAI Илону Маску пришлось признать в суде, что он использует модели OpenAI для валидации собственных, но миллиардер назвал такую практику общепринятой. Попытки Маска в своей риторике увести обсуждение в плоскость угрозы существования человечества со стороны ИИ были пресечены судьёй. При этом отвечая на вопросы адвоката OpenAI, сам Маск утвердительно ответил на вопросы о своей уверенности в пользе обществу, которую приносят его компании SpaceX и Tesla. Поскольку эти компании, включая и xAI, занимаются созданием ИИ и роботов, подобная позиция, по мнению OpenAI, противоречит прежним утверждениям Маска об угрозе, исходящей от неконтролируемого распространения ИИ.

«Существует много вариантов будущего. Некоторые из них хорошие, некоторые плохие. Лучше придерживаться оптимистичной позиции», — заявил в суде Илон Маск. Позже он вернулся к теме истребления человечества искусственным интеллектом, призвав компании сектора «избегать ситуации с Терминатором». Свою позицию он пояснил так: «Хуже всего будет, если ИИ нас всех убьёт, я полагаю». Судья после перерыва в заседании обратилась к Маску с требованием избегать обсуждения подобных тем в дальнейшем. При этом она ранее отметила, что существует противоречие между позицией Маска и его вовлечённостью в деятельность компаний, которые теоретически могут формировать риски для существования человечества.

Адвокат OpenAI также настаивал, что Маск не только временами выражал благосклонность к идее создания коммерческой структуры, но и порой ставил на последнее место вопросы безопасности применения ИИ, когда принимал участие в становлении OpenAI. Представители стартапа считают, что судебные претензии Маска в большей степени основываются не на твёрдости его моральных принципов, а на желании подавить конкурента своего собственного стартапа xAI. Сторона Маска настаивает на возвращении OpenAI к принципам некоммерческой организации и выплате $150 млрд компенсации за ущерб со стороны OpenAI и Microsoft. Кроме того, по мнению миллиардера, Альтман и Брокман должны уйти с руководящих должностей в OpenAI.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: openai, илон маск, судебное разбирательство, ии, терминатор
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
