Для акций Intel минувший апрель стал лучшим месяцем за 55 лет на бирже

Публикация квартальной отчётности Intel в прошлом месяце породила ощущение, что компания наконец-то поймала свою «птицу счастья» с точки зрения влияния бума ИИ на её бизнес. Спрос на центральные процессоры резко вырос, наполняя счета производителя деньгами. Инвесторы прониклись энтузиазмом, минувший месяц стал для акций Intel лучшим за всю 55-летнюю историю присутствия на бирже.

Конкретно, как поясняет CNBC, акции Intel по итогам апреля подорожали на 114 %, а капитализация компании превысила $470 млрд. Для сравнения, прежний лучший месяц с точки зрения биржевой динамики курса акций Intel был июлем 1973 года, когда они подорожали на более скромные 70 %. В прошлом месяце акции Intel достигли исторического максимума, рост котировок продолжался до конца апреля.

Аналитики Bank of America предрекают рост рынка центральных процессоров более чем в два раза к 2030 году, и даже представители конкурирующей Nvidia отмечают, что на данном этапе развития вычислительной инфраструктуры именно центральные процессоры становятся «узким местом». Для Intel, акции которой в 2024 году продемонстрировали худшую в истории динамику и опустились в цене на 60 %, нынешнее ралли является долгожданным явлением. Владеющие 10 % акций Intel с августа прошлого года американские власти тоже могли бы заработать на этом росте, если бы предпочли продать их на подъёме курса. Стоимость правительственной доли в капитале Intel уже превысила $40 млрд, хотя куплены акции были за $8,9 млрд.

Впрочем, некоторые аналитики считают, что до 75 % текущего курса акций Intel определяются ожиданиями инвесторов, связанными с деятельностью контрактного подразделения, а они пока не особо оправдываются в виде крупных контрактов со сторонними заказчиками. В любом случае, намерения Илона Маска (Elon Musk) использовать технологию Intel 14A для выпуска чипов Tesla в США заметно повлияли на курс акций первой из компаний. Руководство Intel уверено, что и услуги по контрактной упаковке сторонних чипов могли бы приносить компании миллиарды долларов выручки ежегодно. Помимо Tesla и SpaceX, клиентами Intel на этом направлении выступают Amazon (AWS) и Cisco. Интерес к этим услугам Intel проявляет и корпорация Google. Возможности Nvidia последовать её примеру будут всеми силами купироваться компанией TSMC, которая заинтересована в сохранении заказов этого клиента и тоже располагает производственными мощностями в США.