Полиция Калифорнии начнёт выписывать штрафы беспилотным автомобилям

Департамент моторных транспортных средств (DMV) штата Калифорния утвердил правила, которые с 1 июля позволят полиции выписывать производителям беспилотных автомобилей, включая Waymo, уведомления о нарушениях правил дорожного движения. За систематические нарушения ведомство сможет ограничить, приостановить или отозвать разрешение на эксплуатацию автономного транспорта. DMV назвал свои нормы самыми всеобъемлющими в стране.

Новый порядок основан на законе 2024 года, ужесточившем регулирование беспилотного транспорта. Зафиксировав нарушение, полиция направит производителю уведомление о «несоответствии требованиям», после чего DMV проведёт расследование и определит меру наказания. Если производитель не устранит проблему, департамент вправе ограничить размер его автопарка робототакси, зоны и скорость движения, а также условия работы в зависимости от погоды.

Ужесточение правил стало ответом на проблемы, с которыми столкнулись местные власти в городах, где Waymo и другие компании расширяли парки робототакси. Чиновники в нескольких штатах указывали, что беспилотные машины перекрывают проезжую часть и мешают экстренным службам. Во время отключения электричества в Сан-Франциско в прошлом году робототакси Waymo заблокировали перекрёстки и спровоцировали пробки. В прошлом месяце власти Остина (штат Техас) сообщили, что автомобиль Waymo перекрыл путь скорой помощи, ехавшей к месту стрельбы.

Беспилотный транспорт создавал проблемы и полицейским. В прошлом году в Сан-Бруно, пригороде Сан-Франциско, полиция остановила автомобиль Waymo за незаконный разворот. «Поскольку водителя-человека в машине не было, выписать штраф оказалось невозможно», — говорилось тогда в заявлении полиции города.

Waymo, принадлежащая материнской компании Google — Alphabet, заявляла, что её автомобили запрограммированы соблюдать правила дорожного движения и уступать дорогу при звуке сирен. Компания обязалась повышать безопасность по мере накопления данных. Представитель Waymo сообщил, что компания изучает новые правила, но от дальнейших комментариев отказался.

В других штатах, например в Аризоне, полиция давно может штрафовать автономный транспорт. «Калифорния продолжает лидировать в развитии технологий автономного вождения, а обновлённые правила подтверждают внимание штата к общественной безопасности, — заявил директор DMV Стив Гордон (Steve Gordon). — Эти изменения помогут отрасли расти, повышая прозрачность и ответственность производителей».

Производители также обязаны наладить взаимодействие с местными экстренными службами. В частности, по распоряжению экстренных служб производитель должен за две минуты вывести все свои беспилотные автомобили из обозначенной зоны чрезвычайной ситуации. DMV ввёл и другие требования: для получения разрешений производители должны проводить более обширные испытания, соблюдать новые стандарты подготовки сотрудников, которые дистанционно помогают управлять автомобилями, а также собирать и передавать ведомству данные об инцидентах, связанных с безопасностью.