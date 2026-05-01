Полиция Калифорнии начнёт выписывать штрафы беспилотным автомобилям

Департамент моторных транспортных средств (DMV) штата Калифорния утвердил правила, которые с 1 июля позволят полиции выписывать производителям беспилотных автомобилей, включая Waymo, уведомления о нарушениях правил дорожного движения. За систематические нарушения ведомство сможет ограничить, приостановить или отозвать разрешение на эксплуатацию автономного транспорта. DMV назвал свои нормы самыми всеобъемлющими в стране.
Компьютер месяца, спецвыпуск: эпоха отката, или Как дефицит чипов памяти влияет на выбор железа для игрового ПК
Новый порядок основан на законе 2024 года, ужесточившем регулирование беспилотного транспорта. Зафиксировав нарушение, полиция направит производителю уведомление о «несоответствии требованиям», после чего DMV проведёт расследование и определит меру наказания. Если производитель не устранит проблему, департамент вправе ограничить размер его автопарка робототакси, зоны и скорость движения, а также условия работы в зависимости от погоды.
Ужесточение правил стало ответом на проблемы, с которыми столкнулись местные власти в городах, где Waymo и другие компании расширяли парки робототакси. Чиновники в нескольких штатах указывали, что беспилотные машины перекрывают проезжую часть и мешают экстренным службам. Во время отключения электричества в Сан-Франциско в прошлом году робототакси Waymo заблокировали перекрёстки и спровоцировали пробки. В прошлом месяце власти Остина (штат Техас) сообщили, что автомобиль Waymo перекрыл путь скорой помощи, ехавшей к месту стрельбы.
Беспилотный транспорт создавал проблемы и полицейским. В прошлом году в Сан-Бруно, пригороде Сан-Франциско, полиция остановила автомобиль Waymo за незаконный разворот. «Поскольку водителя-человека в машине не было, выписать штраф оказалось невозможно», — говорилось тогда в заявлении полиции города.
Waymo, принадлежащая материнской компании Google — Alphabet, заявляла, что её автомобили запрограммированы соблюдать правила дорожного движения и уступать дорогу при звуке сирен. Компания обязалась повышать безопасность по мере накопления данных. Представитель Waymo сообщил, что компания изучает новые правила, но от дальнейших комментариев отказался.
В других штатах, например в Аризоне, полиция давно может штрафовать автономный транспорт. «Калифорния продолжает лидировать в развитии технологий автономного вождения, а обновлённые правила подтверждают внимание штата к общественной безопасности, — заявил директор DMV Стив Гордон (Steve Gordon). — Эти изменения помогут отрасли расти, повышая прозрачность и ответственность производителей».
Производители также обязаны наладить взаимодействие с местными экстренными службами. В частности, по распоряжению экстренных служб производитель должен за две минуты вывести все свои беспилотные автомобили из обозначенной зоны чрезвычайной ситуации. DMV ввёл и другие требования: для получения разрешений производители должны проводить более обширные испытания, соблюдать новые стандарты подготовки сотрудников, которые дистанционно помогают управлять автомобилями, а также собирать и передавать ведомству данные об инцидентах, связанных с безопасностью.
